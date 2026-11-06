Ο Άκης Δείξιμος παραχώρησε πρόσφατα δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha, οι οποίες μεταδόθηκαν την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου του 2026. Ο τραγουδιστής μίλησε ανοιχτά για μια προσωπική εμπειρία που βίωσε στο παρελθόν, αναφερόμενος σε απιστία από πρώην σύντροφό του. Όπως εξομολογήθηκε, είχε δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους, ωστόσο η εξέλιξη δεν ήταν η επιθυμητή.

Η αποκάλυψη στην τηλεοπτική εκπομπή

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του στην τηλεοπτική εκπομπή «Happy Day», ο Άκης Δείξιμος μοιράστηκε με το κοινό μια δυσάρεστη προσωπική του ιστορία. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην εμπειρία του με την απιστία, ένα γεγονός που τον σημάδεψε κατά το παρελθόν.

Ο τραγουδιστής περιέγραψε λεπτομερώς τα συναισθήματά του και τις αποφάσεις που πήρε εκείνη την περίοδο, προσπαθώντας να διαχειριστεί την κατάσταση. Οι δηλώσεις του μεταδόθηκαν την Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου του 2026, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στην προσωπική του ζωή.

Η στιγμή της ανακάλυψης στην Κοζάνη

Ο Άκης Δείξιμος εξιστόρησε την πρώτη φορά που αντιμετώπισε την απιστία. Όπως ανέφερε, το περιστατικό συνέβη την περίοδο που υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία. Επέστρεψε απροειδοποίητα και νωρίτερα στο σπίτι όπου διέμενε τότε, στην πόλη της Κοζάνης.

Εκεί, βρέθηκε μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη, καθώς έπιασε την τότε σύντροφό του «στα πράσα» με άλλον άνδρα. Η στιγμή αυτή ήταν ιδιαίτερα σοκαριστική για τον ίδιο, όπως περιέγραψε χαρακτηριστικά.

Η αρχική αντίδραση και η πρώτη συγχώρεση

Ο τραγουδιστής παραδέχτηκε ότι η αντίδρασή του ήταν έντονη. «Ήμουν φαντάρος και γύρισα από το στρατόπεδο λίγο νωρίτερα και όντως η τότε σύντροφός μου ήταν με κάποιον άλλον», είπε ο Άκης Δείξιμος. Συμπλήρωσε πως «θυμάμαι ότι είχα παγώσει και ότι δεν είχα την ψυχραιμία να ανοίξω με κλειδί. Έσπασα την πόρτα και τους είδα και έγινε χαμός. Αυτά που βλέπεις στην τηλεόραση και γελάμε μετά που τα σκεφτόμαστε, κάτι τέτοιο».

Παρά το αρχικό σοκ και την έντονη συναισθηματική φόρτιση, ο Άκης Δείξιμος επέλεξε να συγχωρέσει την τότε σύντροφό του. Αποφάσισε να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους, παρά το γεγονός που είχε προηγηθεί.

Η επανάληψη της απιστίας και το οριστικό τέλος

Ωστόσο, η απόφαση να συγχωρέσει την απιστία δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα, όπως εξήγησε ο ίδιος. Περίπου έναν χρόνο μετά το πρώτο περιστατικό, η πρώην σύντροφός του τον απάτησε ξανά. Αυτή τη φορά, η κατάσταση ήταν διαφορετική.

«Τη συγχώρησα, μετά από έναν χρόνο περίπου με απάτησε ξανά και μετά δεν τη συγχώρησα», ανέφερε καταληκτικά ο Άκης Δείξιμος, υπογραμμίζοντας το οριστικό τέλος της σχέσης τους μετά τη δεύτερη απιστία.

Με πληροφορίες από: Newsit