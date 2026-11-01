Η Άννα Πρέλεβιτς: Από τη «Σταρ Ελλάς» στην τηλεόραση και την επιχειρηματικότητα

Η Άννα Πρέλεβιτς, ένα πρόσωπο ιδιαίτερα αγαπητό στην εγχώρια showbiz, έχει διαγράψει μια αξιόλογη πορεία στον χώρο των media και της επιχειρηματικότητας. Σε ηλικία μόλις 20 ετών, κατάφερε να κερδίσει τον τίτλο της «Σταρ Ελλάς», σηματοδοτώντας την είσοδό της στο προσκήνιο. Έκτοτε, η παρουσία της είναι ενεργή τόσο στην τηλεόραση όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ παράλληλα διατηρεί μια επιχείρηση μαζί με την αδελφή της.

Η πορεία στην showbiz και οι τίτλοι

Η Άννα Πρέλεβιτς αναδείχθηκε «Σταρ Ελλάς» όταν ήταν 20 ετών, ένα γεγονός που την καθιέρωσε στον χώρο της showbiz. Μετά την κατάκτηση του τίτλου, η ίδια στράφηκε στον κόσμο της τηλεόρασης, όπου ανέπτυξε μια σταθερή παρουσία. Τα τελευταία χρόνια, έχει ενισχύσει σημαντικά την επικοινωνία της με το κοινό μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου διατηρεί μια ιδιαίτερα ενεργή παρουσία.

Πέρα από την τηλεοπτική της πορεία και την παρουσία της στα social media, η Άννα Πρέλεβιτς έχει επεκταθεί και στον επιχειρηματικό τομέα. Μαζί με τη μικρότερη αδελφή της, Τέα, έχουν δημιουργήσει τη δική τους επιχείρηση, επιδεικνύοντας συνεργασία και κοινά ενδιαφέροντα.

Οι οικογενειακές ρίζες και η καταγωγή

Η Άννα Πρέλεβιτς γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1990 στη Σερβία. Η οικογενειακή της καταγωγή συνδέεται στενά με τον χώρο του αθλητισμού και της τέχνης. Πατέρας της είναι ο πρώην μπασκετμπολίστας Μπάνε Πρέλεβιτς, ο οποίος είχε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία στην Ελλάδα.

Ο Μπάνε Πρέλεβιτς αγαπήθηκε από μεγάλη μερίδα των Ελλήνων φιλάθλων και άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στον κόσμο του αθλητισμού στη χώρα μας. Μητέρα της Άννας είναι η Νεβένα Μαριάνοβιτς, η οποία είναι κόρη του θρυλικού ερμηνευτή Τζόρτζε Μαριάνοβιτς, προσθέτοντας έτσι μια καλλιτεχνική διάσταση στην οικογενειακή της ιστορία.

Το συγκινητικό αντίο στον παππού της

Τον Μάιο του 2021, ο παππούς της Άννας Πρέλεβιτς, Τζόρτζε Μαριάνοβιτς, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Η Άννα Πρέλεβιτς είχε εκφράσει τη θλίψη της και την αγάπη της για τον παππού της μέσω μιας συγκινητικής ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στην ανάρτησή της, η Άννα Πρέλεβιτς είχε ανεβάσει μια σειρά από φωτογραφίες του παππού της και είχε γράψει: «Για την Γιουγκοσλαβία και την Ρωσία ήσουν ένας ζωντανός θρύλος της μουσικής.. για εμένα ήσουν ο γλυκός μου παππούλης, o “dedulja” μου. Από αύριο θα ξημερώνουν διαφορετικές μέρες. Μια καθημερινότητα χωρίς εσένα. Πόσα σου χρωστάω. Τα τραγούδια σου και η φωνή σου θα μου κρατάνε για πάντα την καλύτερη συντροφιά.. θα είσαι για πάντα εδώ! Σε ευχαριστώ που υπήρξες παππούς μου! Είμαι τόσο τυχερή που σε γνώρισα. Και μη ξεχνάς να μας τραγουδάς καθημερινά σε παρακαλώ!! Σ’ αγαπάω!».

Η σχέση με την αδελφή της και η κοινή επιχείρηση

Η Άννα Πρέλεβιτς διατηρεί μια πολύ στενή σχέση με τη μικρότερη αδελφή της, Τέα. Οι δύο γυναίκες είναι ιδιαίτερα δεμένες και, όπως προαναφέρθηκε, έχουν προχωρήσει σε μια κοινή επιχειρηματική προσπάθεια, δημιουργώντας τη δική τους επιχείρηση πριν από κάποια χρόνια.

Η Τέα Πρέλεβιτς είχε αναφερθεί στη σχέση τους σε δημοσίευσή της στο Instagram τον Αύγουστο του 2026, κοινοποιώντας ένα βίντεο που τις έδειχνε σε μικρή ηλικία να τραγουδούν. Είχε γράψει χαρακτηριστικά: «Με την Άννα πάντα τραγουδούσαμε, χορεύαμε και εξερευνούσαμε τον κόσμο μαζί. Τι όμορφες, ανέμελες στιγμές…».

Σε κοινή τους συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, η Άννα Πρέλεβιτς είχε τονίσει τη μοναδική σχέση που έχει με την αδελφή της. Είχε δηλώσει: «Το πολύ όμορφο που έχουμε με την Τέα, είναι ότι εκτός από αδελφές είμαστε και καλύτερες φίλες και νομίζω ότι αυτό που παίζει ρόλο είναι ότι έχουμε πολλά κοινά ενδιαφέροντα. Γιατί είναι και πολλά αδέλφια που είναι βαθιά αγαπημένα, αλλά δεν έχουν κοινά ενδιαφέ».

Με πληροφορίες από: Enikos