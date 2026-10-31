Αμερικανός ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας πηγαίνει στη δουλειά πετώντας με παραμοτέρ

Ενώ η πλειονότητα των εργαζομένων αντιμετωπίζει καθημερινά το μποτιλιάρισμα και την ταλαιπωρία στους δρόμους, ένας 28χρονος Αμερικανός βρήκε έναν ιδιαίτερα πρωτότυπο τρόπο να φτάνει στο γραφείο του. Ο Τζέικομπ Χάτζλερ, ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας στο Κολοράντο των ΗΠΑ, επιλέγει να μετακινείται πετώντας με ένα παραμοτέρ, γλιτώνοντας έτσι τον χρόνο και το άγχος της κίνησης.

Η καθημερινή πτήση προς την εργασία

Ο Τζέικομπ Χάτζλερ απογειώνεται καθημερινά έξω από το σπίτι του και προσγειώνεται απευθείας στο αεροδρόμιο όπου εργάζεται. Αυτή η ασυνήθιστη μέθοδος μετακίνησης του επιτρέπει να αποφεύγει την κίνηση, η οποία αποτελεί συχνό πρόβλημα για τους περισσότερους εργαζόμενους.

Ο ίδιος ο Χάτζλερ περιέγραψε τη διαδρομή του, σημειώνοντας ότι διαρκεί μόλις 20 λεπτά. Πριν εισέλθει στον εναέριο χώρο του αεροδρομίου, επικοινωνεί αμφίδρομα με τον πύργο ελέγχου, διασφαλίζοντας την ομαλή και ασφαλή προσέγγιση στον χώρο εργασίας του.

Η διαδικασία της απογείωσης και ο εξοπλισμός

Ο 28χρονος ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας κατέγραψε σε βίντεο την καθημερινή του μετακίνηση, το οποίο έγινε αμέσως viral. Στο κλιπ, φαίνεται να φοράει τον ειδικό εξοπλισμό του, να απλώνει την αλεξίπτωτη πτέρυγα και να δένει στη ράχη του την έλικα μαζί με τον κινητήρα. Η απογείωση πραγματοποιείται τρέχοντας λίγα μέτρα στον δρόμο, μπροστά από το συγκρότημα κατοικιών του.

Ο Χάτζλερ χρησιμοποιεί το σύστημα Parajet Maverick σε συνδυασμό με πτέρυγα Ozone Sirocco 3. Αυτός ο εξοπλισμός έχει το πλεονέκτημα ότι δεν απαιτεί διάδρομο προσγείωσης ή απογείωσης, παρά μόνο έναν ανοιχτό χώρο, καθιστώντας την καθημερινή του πτήση εφικτή και πρακτική.

Το πάθος για τις πτήσεις και η έμπνευση

Η αγάπη του Τζέικομπ Χάτζλερ για τις πτήσεις ξεκίνησε από την παιδική του ηλικία, όταν ο παππούς του τον έπαιρνε μαζί σε βόλτες με μικρά αεροσκάφη. Παρότι απέκτησε άδεια πιλότου κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο κολλέγιο, το υψηλό κόστος τον ανάγκασε να διακόψει τις πτήσεις.

Η ιδέα να αγοράσει ένα παραμοτέρ του ήρθε παρακολουθώντας έναν YouTuber, ο οποίος είχε χρησιμοποιήσει τη συσκευή για να πάει να πάρει φαγητό από τα McDonald's. Αυτή η έμπνευση τον οδήγησε στην υλοποίηση της δικής του, μοναδικής λύσης για την καθημερινή μετακίνηση.

Το βίντεο που έγινε viral και οι αντιδράσεις

Το βίντεο με την πρωτότυπη μετακίνηση του Τζέικομπ Χάτζλερ συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τη δημοσίευση να κοινοποιείται και από τον λογαριασμό του ABC World News Now. Οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων σχολίασαν με χιούμορ την κατάσταση.

Συγκεκριμένα, πολλοί αστειεύτηκαν για τις τιμές της βενζίνης, υπονοώντας ότι σύντομα όλοι θα αναζητούν παρόμοιες λύσεις. Ένας άλλος χρήστης διερωτήθηκε με χιούμορ τι δικαιολογία θα μπορούσε να βρει ο Χάτζλερ αν αργούσε στη δουλειά, προτείνοντας ως πιθανή αιτιολογία την αυξημένη κίνηση από πουλιά στον ουρανό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta