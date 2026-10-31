Σε μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση προχώρησε ο Θάνος Τοκάκης, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Ένας κι ένας» του ΕΡΤNews. Ο γνωστός ηθοποιός, το βράδυ της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου, μίλησε για την απώλεια του αδελφού του, αναλύοντας τον τρόπο με τον οποίο βιώνει τη θλίψη, πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην αδιάλειπτη παρουσία του αδελφού του στη ζωή του και πώς αυτή λειτουργεί ως καθημερινή πηγή δύναμης.

Η συνέντευξη στο ΕΡΤNews

Ο Θάνος Τοκάκης επέλεξε την τηλεοπτική εκπομπή «Ένας κι ένας» του ΕΡΤNews για να μοιραστεί τις σκέψεις και τα συναισθήματά του σχετικά με ένα τόσο ευαίσθητο προσωπικό θέμα. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στην ψυχική κατάσταση του ηθοποιού.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο Θάνος Τοκάκης προχώρησε σε μια ειλικρινή εξομολόγηση, περιγράφοντας με λεπτομέρεια πώς η μνήμη και η παρουσία του αδελφού του εξακολουθούν να διαμορφώνουν την καθημερινότητά του, ακόμα και πέντε χρόνια μετά το θλιβερό γεγονός.

Η απώλεια και η διαχείριση της θλίψης

Πέντε χρόνια έχουν περάσει από την απώλεια του αδελφού του Θάνου Τοκάκη, και ο ηθοποιός αναφέρθηκε εκτενώς στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το πένθος και τη θλίψη. Η συζήτηση ανέδειξε τη συνεχή προσπάθεια του ηθοποιού να ενσωματώσει την απώλεια στην καθημερινότητά του, βρίσκοντας τρόπους να διατηρεί ζωντανή τη σύνδεση με τον αδελφό του.

Ο ίδιος εξομολογήθηκε ότι, για εκείνον, οι άνθρωποι που τον σημαδεύουν δεν φεύγουν πραγματικά. «Οι άνθρωποι δεν φεύγουν, για μένα. Δηλαδή όσοι σε σημαδεύουν, δεν φεύγουν από μέσα σου. Υπάρχουν σαν κύματα, αυτό αισθάνομαι», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την πεποίθησή του ότι οι αγαπημένοι παραμένουν αναπόσπαστο κομμάτι της ύπαρξής μας.

Η αδιάλειπτη παρουσία του αδελφού

Η παρουσία του αδελφού του εξακολουθεί να αποτελεί ένα κεντρικό σημείο αναφοράς για τον Θάνο Τοκάκη, όπως ο ίδιος περιέγραψε. Η μνήμη του δεν είναι απλώς μια ανάμνηση του παρελθόντος, αλλά ένα ενεργό στοιχείο που τον καθοδηγεί και τον επηρεάζει στις καθημερινές του αποφάσεις και σκέψεις.

Ο ηθοποιός εξέφρασε επίσης την επιθυμία του να αφήσει ένα αποτύπωμα που θα επηρεάσει θετικά άλλους ανθρώπους. «Και αν θέλω να αφήσω και γω κάτι πίσω μου είναι αυτό. Όχι να θυμούνται την φάτσα μου, να θυμούνται πράγματα που ‘χω κάνει τα οποία θα επηρεάσουν κάποιους άλλους ανθρώπους με τη σειρά τους», ανέφερε, συνδέοντας την προσωπική του πορεία με την ευρύτερη κοινωνική συνεισφορά.

Η μνήμη ως «καύσιμο καθημερινό»

Ο Θάνος Τοκάκης αποκάλυψε ότι, ακόμα και πέντε χρόνια μετά την απώλεια, αναζητά συνεχώς τη δική του οπτική και αναρωτιέται πώς θα αντιμετώπιζε ο αδελφός του τις διάφορες καταστάσεις της ζωής. Αυτή η εσωτερική αναζήτηση και σύνδεση χαρακτηρίστηκε από τον ίδιο ως «καύσιμο καθημερινό», τονίζοντας τη ζωτική σημασία που έχει η μνήμη του αδελφού του στην καθημερινή του πορεία.

«Κάπως έτσι κουβαλάω και γω τον αδελφό μου. Δηλαδή πέντε χρόνια μετά, όταν υπάρχει αυτή η απόσταση από τα πράγματα, δεν μπορώ παρά να τον φέρω μέσα μου. Να ‘χω ένα σημείο αναφοράς σε σχέση με το πως θα σκεφτόταν ο ίδιος. Αυτό είναι στην καθημερινότητα μου και είναι, για μένα, καύσιμο καθημερινό», εξομολογήθηκε ο Θάνος Τοκάκης, υπογραμμίζοντας ότι η μνήμη του αδελφού του παραμένει ζωντανή και αποτελεί πηγή έμπνευσης και καθοδήγησης.

Οι ανοιχτοί διάλογοι και οι βαθιές συζητήσεις

Σχετικά με το αν υπήρξαν ανείπωτα λόγια ή πράγματα που δεν πρόλαβε να πει στον αδελφό του όσο εκείνος ζούσε, ο Θάνος Τοκάκης ήταν κατηγορηματικός. Δήλωσε ότι η επικοινωνία τους ήταν πλήρης και ουσιαστική, χωρίς να αφήνει περιθώρια για απωθημένα.

«Δεν υπάρχει κάτι που δεν πρόλαβα να του πω όσο ζούσε. Τα λέγαμε όλα και, προς το τέλος της ζωής του, ανταλλάξαμε και πιο βαθιά πράγματα», συμπλήρωσε ο ηθοποιός. Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την ποιότητα της σχέσης που είχαν τα δύο αδέλφια, η οποία χαρακτηριζόταν από ειλικρίνεια και βάθος, επιτρέποντας την ανταλλαγή ακόμα και των πιο προσωπικών σκέψεων και συναισθημάτων.

Με πληροφορίες από: Enikos