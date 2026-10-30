Ο Αντώνης Ρέμος στη ΓΑΔΑ για μήνυση συκοφαντικής δυσφήμισης

Ο Αντώνης Ρέμος βρέθηκε σήμερα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ). Συγκεκριμένα, κατευθύνθηκε στα γραφεία της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Ο γνωστός καλλιτέχνης κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για συκοφαντική δυσφήμιση. Η κίνησή του αυτή αφορά δημοσιεύματα που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο και τον δυσφημούν.

Η μήνυση στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Ο δημοφιλής τραγουδιστής επισκέφθηκε τον επικεφαλής του ηλεκτρονικού εγκλήματος στη ΓΑΔΑ. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς. Αυτή στρέφεται κατά των υπευθύνων χειριστών ανώνυμων blogs που, σύμφωνα με τον ίδιο, τον δυσφημούν συστηματικά.

Ο δικηγόρος του Αντώνη Ρέμου επιβεβαίωσε την κατάθεση της αναφοράς. Τόνισε ότι ο καλλιτέχνης ζητά τη διερεύνηση των αναρτήσεων. Επιπλέον, επιδιώκει τον εντοπισμό των προσώπων που κρύβονται πίσω από τα συγκεκριμένα ανώνυμα ιστολόγια.

Η «κόκκινη γραμμή» της ενημέρωσης

Ο δικηγόρος του Αντώνη Ρέμου ανέφερε πως ο καλλιτέχνης σέβεται τον θεσμικό ρόλο όλων των μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης, ανεξαρτήτως μεγέθους. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι υπάρχει ένα όριο. Αυτό το όριο είναι η συκοφαντική δυσφήμιση, η οποία δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή υπογράμμισε ότι ο σεβασμός στην ελευθερία της ενημέρωσης δεν σημαίνει ανοχή σε πρακτικές. Αυτές οι πρακτικές, κατά την κρίση της πλευράς του καλλιτέχνη, υπερβαίνουν τα όρια της δημοσιογραφικής λειτουργίας. Παράλληλα, προσβάλλουν την προσωπικότητα και την υπόληψή του.

Σύνδεση με επιχειρηματία

Η κίνηση του γνωστού τραγουδιστή να προσφύγει στη Δικαιοσύνη έρχεται σε μια περίοδο όπου κυκλοφορούν στο διαδίκτυο ανώνυμα δημοσιεύματα. Αυτές οι αναρτήσεις επιχειρούν να συνδέσουν το όνομά του με έναν επιχειρηματία.

Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μεγάλης έρευνας των Αρχών. Η έρευνα αφορά οικονομικά και άλλα αδικήματα, όπως αναφέρεται στα δημοσιεύματα.

Με πληροφορίες από: dnews.gr