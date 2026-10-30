Η Ελένη Μενεγάκη έγινε 57 ετών: Το μήνυμα του πρώτου της συζύγου

Η Ελένη Μενεγάκη γιόρτασε την Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2026, τα 57α γενέθλιά της, περνώντας την ξεχωριστή αυτή ημέρα με τα πιο αγαπημένα της πρόσωπα. Η παρουσιάστρια βρέθηκε μαζί με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, και τα τέσσερα παιδιά της, ενώ δέχτηκε πλήθος ευχών από φίλους και θαυμαστές. Μία από τις ευχές που ξεχώρισε ήταν αυτή του πρώτου της συζύγου, Σταύρου Γαρδέρη, η οποία συνοδεύτηκε από ένα ιδιαίτερο μήνυμα.

Οι εορτασμοί και η ανταλλαγή ευχών

Η γνωστή παρουσιάστρια έκλεισε τα 57 της χρόνια και επέλεξε να μοιραστεί στιγμές από τους εορτασμούς με το κοινό της. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, οι οποίες φαίνεται να προέρχονται από ένα ταξίδι που πραγματοποίησε με την οικογένειά της. Η ανάρτηση αυτή προσέλκυσε άμεσα την προσοχή των ακολούθων της, με αποτέλεσμα να δεχθεί έναν μεγάλο αριθμό ευχών και σχολίων.

Οι ευχές των φίλων της Ελένης Μενεγάκη έπεσαν «σαν βροχή» κάτω από την ανάρτησή της, με την ίδια να ανταποκρίνεται σε πολλές από αυτές. Η παρουσιάστρια απάντησε σε ορισμένα σχόλια, ενώ σε άλλα επέλεξε να βάλει απλώς ένα like. Εκτός από τις ευχές του κοινού, μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση για την ημέρα των γενεθλίων της έκανε και ο γιος της, Άγγελος Λάτσιος, εκφράζοντας δημόσια τις ευχές του στη μητέρα του.

Το μήνυμα του πρώτου συζύγου της

Μεταξύ των πολυάριθμων μηνυμάτων και σχολίων που έλαβε η Ελένη Μενεγάκη για τα γενέθλιά της, ξεχώρισε αυτό του πρώτου της συζύγου, Σταύρου Γαρδέρη. Ο Σταύρος Γαρδέρης, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ο πρώτος μεγάλος έρωτας της παρουσιάστριας, επέλεξε να της στείλει ένα μήνυμα μέσω της πλατφόρμας του Instagram, εκφράζοντας τις ευχές του με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Το μήνυμα του Σταύρου Γαρδέρη προς την Ελένη Μενεγάκη είχε ως εξής: «Γεια σου Ελένη… Χρόνια σου πολλά… Ποιος να μας το έλεγε ότι μετά από 40 χρόνια θα επικοινωνώ μαζί σου με μήνυμα… Όμως έστω και έτσι, να είσαι καλά και πάνω απ´ όλα ευτυχισμένη…». Η Ελένη Μενεγάκη, αφού διάβασε το μήνυμα, επέλεξε να ανταποκριθεί σε αυτό κάνοντας like, χωρίς ωστόσο να προσθέσει κάποιο γραπτό σχόλιο ως απάντηση.

Η γνωριμία και ο γάμος στον Κολωνό

Η ιστορία της σχέσης της Ελένης Μενεγάκη με τον Σταύρο Γαρδέρη ξεκινάει μέσα στη δεκαετία του 1980, όταν οι δύο τους γνωρίστηκαν. Η σχέση τους οδήγησε σε γάμο το 1989. Εκείνη την περίοδο, η Ελένη Μενεγάκη εργαζόταν στο κατάστημα νυφικών που ανήκε στην οικογένεια του Σταύρου Γαρδέρη, το οποίο βρισκόταν στην περιοχή του Κολωνού. Αυτή η εργασία της στο οικογενειακό κατάστημα του τότε συζύγου της αποτελεί ένα κομμάτι της προσωπικής της ιστορίας πριν την τηλεοπτική της πορεία.

Ο γάμος της Ελένης Μενεγάκη με τον Σταύρο Γαρδέρη διήρκεσε για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα, η έγγαμη ζωή τους κράτησε μόλις έναν χρόνο. Το ζευγάρι αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους και να χωρίσει το 1990, ολοκληρώνοντας έτσι την κοινή τους πορεία ως παντρεμένοι.

Η αρχή της τηλεοπτικής καριέρας

Μετά τον χωρισμό της από τον Σταύρο Γαρδέρη το 1990, η Ελένη Μενεγάκη ξεκίνησε ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της, το οποίο την οδήγησε στον χώρο της τηλεόρασης. Η απόφαση να ασχοληθεί με την τηλεόραση ήρθε αμέσως μετά το τέλος του γάμου της, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας λαμπρής καριέρας που την καθιέρωσε ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσιάστριες στην Ελλάδα. Η πορεία της στην τηλεόραση ξεκίνησε ακριβώς μετά την ολοκλήρωση αυτής της προσωπικής της φάσης, ανοίγοντας τον δρόμο για την επαγγελματική της εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Newsit