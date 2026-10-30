Ο Ίαν ΜακΚέλεν αποχαιρετά τον Πάτρικ Στιούαρτ: «Μιλούσε με ειλικρίνεια, άνθρωπος που μπορούσες να βασιστείς»

Ο Ίαν ΜακΚέλεν αποχαιρέτησε τον επί δεκαετίες φίλο και συνάδελφό του, Πάτρικ Στιούαρτ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, στο σπίτι του στο Λος Άντζελες. Ο Βρετανός ηθοποιός προχώρησε σε μια μακροσκελή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας τη θλίψη του και αναφερόμενος στην προσωπικότητα και την πορεία του εκλιπόντος. Στο μήνυμά του, ο ΜακΚέλεν τόνισε την ειλικρίνεια και την αξιοπιστία του Στιούαρτ, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν άνθρωπο στον οποίο μπορούσες να βασιστείς και να αγαπήσεις.

Η καταγωγή και ο χαρακτήρας του Πάτρικ Στιούαρτ

Ο Ίαν ΜακΚέλεν στάθηκε αρχικά στην καταγωγή του Πάτρικ Στιούαρτ, επισημαίνοντας τις ρίζες του από τη βόρεια Αγγλία. Όπως έγραψε, ο Πάτρικ καθοριζόταν πάνω από όλα από το γεγονός ότι γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Γιορκσάιρ, την περήφανη κομητεία που αγαπούσε μέχρι το τέλος της ζωής του. Αυτή η καταγωγή, σύμφωνα με τον ΜακΚέλεν, ήταν εμφανής στη χροιά της φωνής του και στην άμεση ειλικρίνεια με την οποία εξέφραζε τις σκέψεις και τα συναισθήματά του.

Ο ΜακΚέλεν συμπλήρωσε ότι οι άνθρωποι του Γιορκσάιρ δεν ανέχονται τις μισές αλήθειες, ούτε αποφεύγουν τα δύσκολα ζητήματα. Αυτός ο χαρακτήρας καθιστούσε τον Πάτρικ Στιούαρτ έναν άνθρωπο που μιλούσε με ειλικρίνεια, γεγονός που τον έκανε αξιόπιστο, αξιοθαύμαστο και, στην περίπτωση του Ίαν ΜακΚέλεν, αγαπητό.

Η γνωριμία και η καθοριστική απόφαση για το «Star Trek»

Ο Βρετανός ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στην πρώτη τους γνωριμία, η οποία έλαβε χώρα πριν από πενήντα χρόνια στη Royal Shakespeare Company. Ωστόσο, μια τυχαία συνάντηση που ακολούθησε στο κέντρο του Λονδίνου έμελλε να αλλάξει την πορεία του φίλου του.

Συγκεκριμένα, ο Πάτρικ Στιούαρτ είχε δεχτεί μια πρόταση να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στο «Star Trek». Ο Ίαν ΜακΚέλεν θυμάται να τον ρωτάει τότε: «Μα, Πάτρικ, σκέψου την καριέρα σου στο βρετανικό θέατρο. Θέλεις πραγματικά να ρισκάρεις, να χαθείς για χρόνια στο Χόλιγουντ;».

Παρά τις επιφυλάξεις του φίλου του, ο Πάτρικ Στιούαρτ πήρε τελικά το ρίσκο, μια απόφαση που, όπως σημειώνει ο ΜακΚέλεν, αποδείχθηκε ευτυχής για όλους. Όχι μόνο για τους αφοσιωμένους «Trekkies», αλλά και για το ευρύτερο κοινό του θεάτρου και του σινεμά που θαύμαζε τον τρόπο με τον οποίο αξιοποίησε τη διεθνή φήμη του.

Η διεθνής καριέρα και οι θεατρικές επιτυχίες

Η διεθνής φήμη που απέκτησε ο Πάτρικ Στιούαρτ μέσω του «Star Trek» του επέτρεψε να πρωταγωνιστήσει σε μια σειρά κινηματογραφικών επιτυχιών, μεταξύ των οποίων και το «X-Men». Παράλληλα, δεν εγκατέλειψε ποτέ την αγάπη του για το θέατρο, ερμηνεύοντας σπουδαία κλασικά έργα.

Στη μακρά του πορεία, ο Στιούαρτ πρωταγωνίστησε σε έργα των Σαίξπηρ, Ίψεν, Άρθουρ Μίλερ, Πίτερ Σάφερ, Χάρολντ Πίντερ και Σάμιουελ Μπέκετ. Οι παραστάσεις του παρουσιάστηκαν σε σημαντικές θεατρικές σκηνές, όπως το Στράτφορντ, το Γουέστ Εντ του Λονδίνου και το Μπρόντγουεϊ, αποδεικνύοντας το εύρος του ταλέντου του και την αφοσίωσή του στην τέχνη.

Η ζωή στις ΗΠΑ και η σύνδεση με τις ρίζες του

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έγιναν η δεύτερη πατρίδα του Πάτρικ Στιούαρτ, όπου γνώρισε και την αγαπημένη του σύζυγο, Σάνι. Η Σάνι στάθηκε στο πλευρό του σε όλες τις στιγμές, τόσο στις εύκολες όσο και στις δύσκολες, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ίαν ΜακΚέλεν στην ανάρτησή του.

Παρά την εγκατάστασή του στην Αμερική και τη διεθνή του αναγνώριση, ο Πάτρικ Στιούαρτ δεν εγκατέλειψε ποτέ τις ρίζες του. Το επίτευγμα για το οποίο ήταν περισσότερο περήφανος, ως ένας από τους πιο καταξιωμένους και αγαπητούς ηθοποιούς της γενιάς του και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, ήταν ο διορισμός του ως πρύτανης στο Πανεπιστήμιο του Χάντερσφιλντ, το οποίο βρίσκεται στην αγαπημένη του κομητεία, το Γιορκσάιρ.

Ο Ίαν ΜακΚέλεν ολοκλήρωσε την ανάρτησή του αναφέροντας την τελευταία ερμηνεία του Πάτρικ Στιούαρτ στο «Aven».

Με πληροφορίες από: Newsit