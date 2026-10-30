Ο γνωστός ηθοποιός Δημήτρης Γκοτσόπουλος παραχώρησε δηλώσεις, αναφερόμενος στην φετινή του απουσία από την τηλεοπτική οθόνη, αλλά και στην εμπειρία του δίπλα στον Γιώργο Κιμούλη, με τον οποίο συμπρωταγωνιστεί στο θέατρο. Ο κ. Γκοτσόπουλος χαρακτήρισε τον Γιώργο Κιμούλη ως έναν σημαντικό δάσκαλο, ενώ παράλληλα εξέφρασε τις απόψεις του για τη σχέση του με τα χρήματα και την κοινωνία του σήμερα.

Η συνεργασία με τον Γιώργο Κιμούλη

Ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος αναφέρθηκε εκτενώς στη συνεργασία του με τον Γιώργο Κιμούλη, τονίζοντας τη σημασία του για την καλλιτεχνική του πορεία. «Είναι σημαντικός δάσκαλος για μένα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός, υπογραμμίζοντας τον ρόλο που διαδραματίζει ο κ. Κιμούλης στην προσωπική του εξέλιξη στον χώρο του θεάτρου.

Ο κ. Γκοτσόπουλος πρόσθεσε ότι, παρόλο που έχει γνωρίσει και άλλους ανθρώπους στη ζωή του, ο Γιώργος Κιμούλης συγκαταλέγεται στους πιο σημαντικούς ανθρώπους που έχει συναντήσει στον χώρο του θεάτρου. Η εμπειρία αυτή φαίνεται να έχει επηρεάσει βαθιά τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την υποκριτική τέχνη και την επαγγελματική του πορεία.

Η αποχή από την τηλεόραση και η σχέση με το θέατρο

Σχετικά με την απόφασή του να απέχει φέτος από την τηλεόραση, ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την επιλογή. Όπως ανέφερε, η τηλεόραση χωρίς τη βάση του θεάτρου δεν είναι κάτι που μπορεί να κάνει, καθώς νιώθει ότι κάποια στιγμή «στερεύει» καλλιτεχνικά.

Ο ηθοποιός υπογράμμισε την αλληλεξάρτηση μεταξύ ζωής, θεάτρου και τηλεόρασης, δηλώνοντας: «Χρειάζεται ζωή, λίγο για να κάνεις θέατρο και θέατρο για να κάνεις τηλεόραση». Πέρα από την καλλιτεχνική του ανάγκη, ο κ. Γκοτσόπουλος επιδίωξε να πάρει μια απόσταση και για τον ίδιο του τον εαυτό, για τις δυνάμεις του, καθώς δεν επιθυμούσε να κάνει τηλεόραση με «ενεργειακές εκπτώσεις» δικές του.

Η φιλοσοφία του για τα χρήματα

Ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος αναφέρθηκε και στη σχέση του με τα χρήματα, εκφράζοντας μια ξεκάθαρη φιλοσοφία. «Τα χρήματα είναι τα σκλαβάκια μου, δεν είμαι εγώ σκλάβος τους», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας τη δική του οπτική απέναντι στην υλική αξία.

Για τον ηθοποιό, τα χρήματα αποτελούν ένα μέσο για την επίτευξη στόχων και όχι αυτοσκοπό. Η δήλωσή του αυτή υπογραμμίζει την πεποίθησή του ότι η αξία των χρημάτων έγκειται στην υπηρεσία που προσφέρουν στον άνθρωπο και όχι στην κυριαρχία τους επί αυτού.

Η «μάστιγα της εποχής» και η πίστη στη δουλειά

Ο κ. Γκοτσόπουλος προχώρησε σε μια γενικότερη τοποθέτηση για τη σύγχρονη κοινωνία, χαρακτηρίζοντας ως «μάστιγα της εποχής μας» το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν να θυμούνται και αγνοούν το παρελθόν. Αυτό, όπως είπε, οδηγεί στην επανάληψη των ίδιων λαθών.

Επιπλέον, ο ηθοποιός περιέγραψε τη γενιά μας ως μία που «δε θαυμάζει, απαξιώνει». Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, εξέφρασε την πίστη του στη δουλειά, με την επίγνωση ότι κανένας δεν είναι τέλειος. «Μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να κάνει και ο συνάδελφος λάθος», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ακόμη και ο κόσμος μπορεί να επηρεάσει μια σημαντική στιγμή, όπως με έναν βήχα. Κατέληξε λέγοντας πως «Όλα είναι επιτρεπτά», δείχνοντας μια στάση αποδοχής απέναντι στις ατέλειες και τις απρόβλεπτες καταστάσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki