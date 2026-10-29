Τζακ Νίκολσον: Η απομόνωση στα 89 του και οι φόβοι ότι θα πεθάνει απομονωμένος – Έχει εξαφανιστεί, λέει ο Μάικλ Ντάγκλας

Ο Τζακ Νίκολσον, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του Χόλιγουντ, έχει επιλέξει σήμερα, στα 89 του χρόνια, μια καθημερινότητα μακριά από τη δημοσιότητα. Οι ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις του έχουν αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον για τη ζωή του, με τον φίλο του, Μάικλ Ντάγκλας, να αναφέρεται πρόσφατα στην κατάστασή του. Ο Ντάγκλας περιόρισε τις προσδοκίες όσων ελπίζουν να δουν ξανά τον 89χρονο θρύλο στη μεγάλη οθόνη, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν εργάζεται πια» και «έχει χαθεί από το προσκήνιο».

Η απομόνωση του θρύλου του Χόλιγουντ

Ο Τζακ Νίκολσον, ένας ηθοποιός με περισσότερες από 70 εμφανίσεις σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές και 12 υποψηφιότητες για Όσκαρ, ζει πλέον μια ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Στα 89 του χρόνια, ο διάσημος καλλιτέχνης έχει επιλέξει να απομονωθεί, με τις δημόσιες παρουσίες του να είναι εξαιρετικά σπάνιες.

Αυτή η επιλογή έχει προκαλέσει συζητήσεις και ανησυχίες, ειδικά μετά τις δηλώσεις του Μάικλ Ντάγκλας. Ο Ντάγκλας, μιλώντας για τον φίλο του, επιβεβαίωσε ότι ο Νίκολσον δεν εργάζεται πλέον και έχει απομακρυνθεί από το προσκήνιο, γεγονός που, όπως είπε, το γνωρίζει.

Η τελευταία κινηματογραφική εμφάνιση και οι ελπίδες επιστροφής

Η τελευταία ταινία στην οποία συμμετείχε ο Τζακ Νίκολσον ήταν η ρομαντική κομεντί «How Do You Know», η οποία κυκλοφόρησε το 2010. Τη σκηνοθεσία της ταινίας είχε αναλάβει ο Τζέιμς Λ. Μπρουκς, ο οποίος πέρυσι είχε αφήσει κάποιες ελπίδες για μια πιθανή επιστροφή του Νίκολσον στην υποκριτική.

Παρότι ο ίδιος ο ηθοποιός δεν έχει ανακοινώσει επισήμως την απόσυρσή του από τον χώρο, έκτοτε δεν έχει αναλάβει κανέναν νέο κινηματογραφικό ρόλο. Οι δημόσιες εμφανίσεις του παραμένουν ελάχιστες, ενισχύοντας την εικόνα της απομόνωσης που έχει επιλέξει.

Οι προβληματισμοί του για τον σύγχρονο κινηματογράφο

Στο παρελθόν, ο Τζακ Νίκολσον είχε εκφράσει τις σκέψεις του για την κινηματογραφική βιομηχανία. Μιλώντας στη «Sun», είχε δηλώσει ότι τον ενδιέφεραν οι ταινίες που συγκινούν και ασχολούνται με τα ανθρώπινα συναισθήματα. Την ίδια στιγμή, είχε θέσει τον προβληματισμό του για το αν οι νεότεροι θεατές εξακολουθούν να αναζητούν τέτοιες ιστορίες ή αν προτιμούν πλέον τις εκρήξεις και το θέαμα.

Την ίδια περίοδο, ο Νίκολσον είχε διαψεύσει κατηγορηματικά στο NBC News τις φήμες που τον ήθελαν να έχει εγκαταλείψει την υποκριτική. Είχε δηλώσει τότε ότι διάβαζε σενάρια, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής επιστροφής.

Απορρίψεις ρόλων και ανησυχίες για την κοινωνική του ζωή

Το 2017, φάνηκε να πλησιάζει μια πιθανή επιστροφή του Νίκολσον στη μεγάλη οθόνη, όταν το όνομά του συνδέθηκε με το αμερικανικό ριμέικ της γερμανικής ταινίας «Toni Erdmann». Θα συμπρωταγωνιστούσε με την Κρίστεν Γουίγκ, ωστόσο τελικά αποχώρησε από το σχέδιο, το οποίο δεν υλοποιήθηκε ποτέ.

Δύο χρόνια αργότερα, το 2019, ο σκηνοθέτης Μάικ Φλάναγκαν αποκάλυψε ότι του είχε προτείνει μια σύντομη εμφάνιση στο «Doctor Sleep», τη συνέχεια της θρυλικής «Λάμψης». Ωστόσο, ο Τζακ Νίκολσον αρνήθηκε και αυτή την πρόταση, επιβεβαιώνοντας την απόφασή του να παραμείνει μακριά από τα κινηματογραφικά πλατό.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο ηθοποιός περνά πλέον μεγάλο μέρος του χρόνου του στην κατοικία του στο Μπέβερλι Χιλς. Άνθρωποι που φέρονται να βρίσκονται κοντά του έχουν εκφράσει ανησυχία για τον περιορισμό των κοινωνικών του επαφών.

Το «κάστρο» του Μπέβερλι Χιλς και οι φόβοι των οικείων του

Μία πηγή που επικαλείται δημοσίευμα της Daily Mail, ανέφερε ότι ο Τζακ Νίκολσον έχει καταστήσει σαφές πως το σπίτι του είναι το «κάστρο» του. Οι οικείοι του φέρονται να επιθυμούν να τον δουν να βγαίνει έξω και να εμφανίζεται έστω για λίγο, προκειμένου να τους ενημερώσει για την κατάστασή του ή τουλάχιστον να τους καθησυχάσει ότι είναι καλά στην υγεία του.

Το ίδιο πρόσωπο φέρεται επίσης να υποστήριξε ότι οι ημέρες κοινωνικών συναναστροφών του διάσημου ηθοποιού έχουν περάσει, ενισχύοντας τους φόβους για την περαιτέρω απομόνωσή του.

Με πληροφορίες από: Newsit