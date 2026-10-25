Ο Κάλουμ Τέρνερ έκανε την αρχή στον τελικό κύκλο δοκιμαστικών για τον Τζέιμς Μποντ

Τα τελικά δοκιμαστικά για τον νέο Τζέιμς Μποντ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους επικεφαλής της παραγωγής να στοχεύουν στην τελική τριάδα των υποψηφίων. Μία άφιξη-μυστήριο καταγράφηκε το Σάββατο (24.20.2026) στα διάσημα Bray Studios του Μπέρκσαϊρ, την ώρα που ο Κάλουμ Τέρνερ είχε ήδη ανοίξει τον νέο κύκλο των οντισιόν μία ημέρα νωρίτερα.

Ο Κάλουμ Τέρνερ στην πρώτη γραμμή των δοκιμαστικών

Ο Κάλουμ Τέρνερ ήταν αυτός που έκανε την αρχή στον τελικό κύκλο των οντισιόν για τον εμβληματικό ρόλο του πράκτορα 007. Η αναζήτηση για τον διάδοχο του Ντάνιελ Κρεγκ κρατάει χρόνια και ο Τέρνερ κλήθηκε την Παρασκευή, έχοντας την ευκαιρία να κερδίσει τους υπεύθυνους του κάστινγκ. Οι επόμενες τρεις μέρες από την Παρασκευή αναμένονταν με εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς οι οντισιόν συνεχίζονται.

Ο ηθοποιός, ο οποίος παντρεύτηκε την ποπ σταρ Ντούα Λίπα νωρίτερα φέτος, φέρεται να είναι το μεγάλο φαβορί για τον ρόλο. Η παρουσία του στα Bray Studios του Μπέρκσαϊρ σηματοδοτεί την έναρξη μιας κρίσιμης φάσης για την επιλογή του προσώπου που θα ενσαρκώσει τον επόμενο Τζέιμς Μποντ.

Οι βασικοί υποψήφιοι για τον ρόλο του 007

Μαζί με τον Κάλουμ Τέρνερ, στη λίστα των επικρατέστερων για τον νέο Τζέιμς Μποντ βρίσκονται και άλλα ονόματα από τον χώρο της υποκριτικής. Ο πρωταγωνιστής της σειράς «Slow Horses», Τζακ Λόουντεν, συγκαταλέγεται στους υποψήφιους. Επίσης, ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα Τζος Ο’Κόνορ αποτελεί ένα από τα νεότερα ονόματα που μπήκαν στην κούρσα για τον ρόλο.

Στους υποψηφίους περιλαμβάνεται και ο Αυστραλός σταρ Τζέικομπ Ελόρντι, παρά τις προηγούμενες αναφορές που τον ήθελαν εκτός κούρσας. Η ενδεχόμενη επιλογή του Τζέικομπ Ελόρντι αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις στους πιστούς θαυμαστές του franchise, οι οποίοι θεωρούν πως ο ρόλος του πράκτορα 007 πρέπει να δοθεί σε Βρετανό ηθοποιό.

Μυστήριο με την άφιξη υποψηφίου στα Bray Studios

Το Σάββατο (24.20.2026) καταγράφηκε μια άφιξη-μυστήριο στα Bray Studios, η οποία ενίσχυσε τις φήμες για την παρουσία υποψηφίου για δοκιμαστικό. Άνδρες της ασφάλειας των Studios επιστρατεύτηκαν για να συνοδεύσουν ένα πολυτελές μαύρο όχημα κατά την έξοδό του το απόγευμα του Σαββάτου. Αυτό το περιστατικό τροφοδότησε τις εικασίες σχετικά με την ταυτότητα του επιβάτη.

Οι οντισιόν συνεχίζονται και σήμερα, με την εκτίμηση να αναφέρει ότι μέχρι στιγμής έχουν φτάσει στην τελική διαδικασία τρεις έως πέντε ηθοποιοί. Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για την τελική επιλογή του προσώπου που θα διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ στον εμβληματικό ρόλο.

Το πιθανό χρονοδιάγραμμα και η ιστορία του ρόλου

Εφόσον το κάστινγκ ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο, η έναρξη των γυρισμάτων είναι πιθανό να προγραμματιστεί εντός του 2027. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, οι σκηνοθετικές οδηγίες για τη νέα ταινία ενδέχεται να ανατεθούν στον Ντενί Βιλνέβ, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το franchise.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έξι ηθοποιοί έχουν υποδυθεί στη μεγάλη οθόνη τον θρυλικό κατάσκοπο που δημιούργησε ο Ίαν Φλέμινγκ. Ο πρώτος ήταν ο Σον Κόνερι το 1962, ενώ ακολούθησαν οι Τζορτζ Λάζενμπι, Ρότζερ Μουρ, Τίμοθι Ντάλτον, Πιρς Μπρόσναν και Ντάνιελ Κρεγκ, ο οποίος ήταν ο τελευταίος που ενσάρκωσε τον πράκτορα 007.

Με πληροφορίες από: Newsit