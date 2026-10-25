«Μια γυναίκα»: Τα αποτελέσματα των εξετάσεων πανικοβάλουν τη Μαρίνα στα νέα επεισόδια

Η δραματική σειρά «Μια γυναίκα» του ALPHA ετοιμάζεται να καθηλώσει τους τηλεθεατές με νέα επεισόδια γεμάτα ανατροπές. Την Τετάρτη 28 και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, στις 22:00, οι εξελίξεις στην πλοκή θα είναι καταιγιστικές, με την Μαρίνα να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ιδιαίτερα αγχωτικής κατάστασης. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα των εξετάσεων της την πανικοβάλουν, φέρνοντας την αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις.

Η αγωνία της Μαρίνας και οι νέες προκλήσεις

Η Μαρίνα καλείται να διαχειριστεί μια δύσκολη κατάσταση, καθώς τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έκανε την πανικοβάλουν βαθύτατα. Παράλληλα, ξεκινά τη νέα της δουλειά στο θέατρο, γεγονός που την φέρνει σε καλύτερο κλίμα με τον Γιάννη, λόγω και της επικείμενης αυτής συνεργασίας.

Στο μεταξύ, η Ελένη ζητά συγγνώμη από την Μαρίνα, εκφράζοντας τη λύπη της που δεν μπόρεσε να προστατεύσει τα παιδιά. Η Μαρίνα, από την πλευρά της, της λέει να το ξεχάσουν. Ο Κυριάκος, νιώθοντας προσωπική ευθύνη, εκφράζει την πρόθεσή του να βοηθήσει την Μαρίνα, ενώ εκείνη συγκρούεται με την Μπέττυ, η οποία ζει ακόμη με τη μνήμη του Νίκου.

Το φιάσκο του τηλεοπτικού αφιερώματος

Στο σπίτι της Ελισσάβετ επικρατεί αναβρασμός εν αναμονή της τηλεοπτικής εκπομπής. Το αφιέρωμα ξεκινά αισιόδοξα, όμως η απρόσμενη και ιδιαίτερη εμφάνιση της Εύας, η οποία πέφτει σε κρίση πανικού, αλλάζει την πορεία των πραγμάτων.

Η κατάσταση επιδεινώνεται όταν η συνέντευξη του Κωστή περνά σε άλλα επίπεδα, εκθέτοντας τα χρέη του και μια παλιά του σύλληψη. Το κλίμα γκρεμίζεται, οδηγώντας σε διακοπή του γυρίσματος, με τον Κωστή να αποφασίζει να αρνηθεί τη συμμετοχή του στο αφιέρωμα. Τόσο ο Κωστής όσο και η Ελισσάβετ δυσκολεύονται να ξεπεράσουν το φιάσκο του τηλεοπτικού αφιερώματος, ενώ η Εύα σιγοντάρει σε αυτή τη δυσκολία με την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά της.

Οι αναταραχές στις προσωπικές σχέσεις

Μετά τα αποκαλυπτήρια του Αργύρη, η Μπέττυ τον διώχνει από το σπίτι της. Ο Αργύρης βρίσκεται σε άθλια κατάσταση, κουρέλι και ρεζίλι, δεχόμενος και τις βολές του Μάρκου. Η Μπέττυ, λιώμα από τον χωρισμό της, αντιμετωπίζει τις δικές της δυσκολίες.

Σε μια πιο ευχάριστη στιγμή, η Ελένη, πανευτυχής, δείχνει το μονόπετρο του Αντώνη στην Μαρίνα. Ωστόσο, οι εντάσεις δεν λείπουν, καθώς ο Γιάννης τσακώνεται με την Ξένια για το θέμα της επιμέλειας του Μίλτου.

Η μυστηριώδης Εύα και οι κινήσεις του Μάρκου

Η Εύα, μετά την αναστάτωση που προκάλεσε, στήνει το δικό της σάιτ ερωτικών ραντεβού. Ξεκινάει τα call, αντιμετωπίζοντας εμπόδια, καθώς πρέπει να γίνονται μέσα στο σπίτι.

Ο Μάρκος, προβληματισμένος από την παρουσία της, προσπαθεί να την εξαναγκάσει να του πει ποια είναι και τι θέλει από την Μαρίνα. Εκείνη, ωστόσο, του ξεφεύγει, χρησιμοποιώντας την τακτική της παρενόχλησης.

Αδιέξοδα και αναζητήσεις

Ο Κωστής βρίσκεται σε αδιέξοδο και αναζητά την παρέα του Σταύρου, με τον οποίο καταλήγουν να πίνουν μαζί. Την ίδια ώρα, η Ελισσάβετ βρίσκεται σε άθλια διάθεση και ψάχνει τον Σταύρο. Ο Κωστής παρατηρεί τις κλίσεις της Ελισσάβετ, προσθέτοντας ένα ακόμη στοιχείο στις περίπλοκες σχέσεις των χαρακτήρων.

Με πληροφορίες από: Newsit