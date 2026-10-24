«Της γυναίκας σου η καρδιά»: Επιστρέφει η Ρίτα Αντωνοπούλου στον «Σταυρό του Νότου Plus»

Η Ρίτα Αντωνοπούλου και η μουσική παράσταση «Της Γυναίκας σου η Καρδιά» επιστρέφουν στον «Σταυρό του Νότου Plus». Οι παραστάσεις ξεκινούν από την 1η Νοεμβρίου και θα πραγματοποιούνται κάθε Κυριακή, με ώρα έναρξης τις 20:00. Το εγχείρημα αυτό, που έχει ήδη αγαπηθεί από το κοινό, προσκαλεί τους θεατές να αγαπήσουν ξανά της γυναίκας την καρδιά, αναδεικνύοντας την ουσία του ανθρώπου και τη θηλυκή πλευρά.

Η επιστροφή της παράστασης «Της γυναίκας σου η καρδιά»

Η μουσική παράσταση «Της Γυναίκας σου η Καρδιά», με πρωταγωνίστρια τη Ρίτα Αντωνοπούλου, κάνει την επανεμφάνισή της στον χώρο του «Σταυρού του Νότου Plus». Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την παρακολουθήσει από την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου και για κάθε επόμενη, στις οκτώ το βράδυ.

Πρόκειται για ένα εγχείρημα που συνδυάζει τραγούδια και θεατρικό λόγο, δημιουργώντας ένα πλαίσιο που προσφέρει το κατάλληλο ερέθισμα στους θεατές. Η παράσταση, έχοντας αγαπηθεί από το κοινό, επιστρέφει για να συνεχίσει να εμπνέει και να προκαλεί σκέψεις.

Η Ρίτα Αντωνοπούλου: Μια φωνή με δύναμη και ευαισθησία

Η Ρίτα Αντωνοπούλου αναγνωρίζεται ως ένας από τους «βράχους» της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, ειδικά στην τραγουδιστική της πλευρά. Η φωνή της χαρακτηρίζεται ως δωρική και σίγουρη, ενώ ταυτόχρονα είναι γεμάτη ευαισθησία και δύναμη, προσφέροντας δύναμη και στον ακροατή.

Η παρουσία της στη σκηνή είναι καθοριστική, καθώς καταλαμβάνει κάθε εκατοστό του χώρου όπου καλείται να αποδώσει και να ερμηνεύσει τα λόγια και τις μελωδίες σημαντικών συνθετών. Ο απόηχος και η θύμηση που αφήνει η παρουσία της δημιουργούν μικρά και μεγάλα «αγάλματα» μέσα μας, κάτι για το οποίο η καλλιτέχνιδα αναγνωρίζεται.

Το μήνυμα της παράστασης: Η γυναίκα στο επίκεντρο

Η εν λόγω μουσική παράσταση, η οποία περιέχει και θεατρικά στοιχεία, διατηρεί την ουσία των προηγούμενων έργων της Ρίτας Αντωνοπούλου. Στο κέντρο αυτού του εγχειρήματος βρίσκεται η ουσία του ανθρώπου, η αποκάλυψη, η αναγνώριση και η αποδοχή της ψυχής του από τους άλλους.

Η θηλυκή πλευρά, η γυναίκα, ανεβαίνει στη σκηνή του «Σταυρού του Νότου». Εκεί, συνομιλεί και συμπορεύεται με τη Ρίτα Αντωνοπούλου, η οποία επιθυμεί να εκφράσει και να αναδείξει κάθε εκδοχή της γυναίκας στο πέρασμα του χρόνου, μέσα από την ερμηνεία της.

Συνύπαρξη και συνοδοιπορία των φύλων

Με τη φωνή της ως σταθερό μέσο, το ταξίδι που προσφέρει η Ρίτα Αντωνοπούλου γίνεται γρήγορο και αποτελεσματικό. Μέσα από αυτό το ταξίδι, συναντάται το άλλο φύλο, το αντρικό, και μαζί συνεχίζουν ως συνοδοιπόροι, όχι ως αντίπαλοι.

Το δελτίο Τύπου της παράστασης περιγράφει ότι η εξαιρετική Ρίτα Αντωνοπούλου «στήνει» μια παράσταση που συνδυάζει τραγούδια και θεατρικό λόγο, με σκοπό να μιλήσει για τη Γυναίκα σε όλες τις εκφάνσεις της.

Η Ρίτα Αντωνοπούλου: Μια καλλιτέχνης με κοινωνική ευαισθησία

Η Ρίτα Αντωνοπούλου δεν μένει ποτέ σε ό,τι έχει κατακτήσει, είτε πρόκειται για ποιητές, υψηλές συνθέσεις, ξεχωριστές συνεργασίες, είτε για το χειροκρότημα του κοινού. Η καλλιτέχνιδα είναι ενεργά παρούσα μέσα στην κοινωνία, στον χώρο και στον χρόνο που τα αλλάζει όλα.

Η στάση της προκαλεί όλους να μιλήσουν, να δράσουν ή να σωπάσουν για πάντα. Η ίδια, όσο αντέχει, θα συνεχίζει να προσφέρει εμπνευσμένες ιδέες και εγχειρήματα, όπως αυτό που φέρει τον τίτλο «Της Γυναίκας σου η Καρδιά».

Με πληροφορίες από: Gazzetta