Αιμίλιος Χειλάκης: Η σχέση του με την τελειότητα και η αξία της διαδρομής

Ο γνωστός ηθοποιός Αιμίλιος Χειλάκης αναφέρθηκε εκτενώς στη σχέση του με την τελειότητα, το αίσθημα του ανικανοποίητου και την προσωπική του ανάγκη να απολαμβάνει τη διαδρομή, αντί να εστιάζει αποκλειστικά στην επίτευξη ενός στόχου. Στο πλαίσιο συνέντευξής του, εξήγησε ότι η διαρκής προσπάθεια για βελτίωση συχνά εγκλωβίζει τους τελειομανείς, υπογραμμίζοντας πως η αντίληψη του τέλειου καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την οπτική των άλλων. Οι δηλώσεις του φωτίζουν μια διαφορετική προσέγγιση στην επαγγελματική και προσωπική ζωή.

Η συνέντευξη και η αφορμή της

Ο Αιμίλιος Χειλάκης παραχώρησε τη συγκεκριμένη συνέντευξη στο νέο τεύχος του περιοδικού Harper’s Bazaar. Τη συζήτηση με τον ηθοποιό ανέλαβε η δημοσιογράφος Άρτεμη Θύμιου, η οποία συνομίλησε μαζί του για τις προσωπικές του απόψεις και τη φιλοσοφία του.

Η συνέντευξη δόθηκε με αφορμή τη θεατρική συνεργασία του Αιμίλιου Χειλάκη με δύο σημαντικούς καλλιτέχνες, τον Αντώνη Μυριαγκό και την Αθηνά Μαξίμου. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Χειλάκης εξήγησε τους λόγους για τους οποίους πλέον δεν επιδιώκει το τέλειο σε κάθε πτυχή της ζωής του, αναλύοντας τη μεταστροφή στην προσωπική του στάση.

Η αξία της διαδρομής έναντι του στόχου

Ο ηθοποιός τόνισε με σαφήνεια τη νέα του στάση απέναντι στα πράγματα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θέλω πια να γίνουν τέλεια τα πράγματα. Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει το ταξίδι και να φτάσω στον προορισμό». Με αυτή τη φράση, έδωσε έμφαση στην αξία της διαδικασίας και της εμπειρίας που αποκομίζει κανείς.

Ο Αιμίλιος Χειλάκης εξήγησε περαιτέρω ότι η συνεχής προσπάθεια για βελτίωση, αν και φαινομενικά θετική, μπορεί τελικά να στερήσει από κάποιον τη χαρά που προκύπτει από την επίτευξη ενός στόχου. Η υπερβολική εστίαση στην τελειότητα, κατά τον ίδιο, οδηγεί σε ένα αίσθημα συνεχούς ανικανοποίητου, το οποίο επιθυμεί να αποφύγει.

Ο εγκλωβισμός του τελειομανή

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε εκτενώς στην ψυχολογία των τελειομανών, σημειώνοντας ότι αυτοί οι άνθρωποι συχνά εγκλωβίζονται σε ένα διαρκές αίσθημα ανικανοποίητου. «Ο τελειομανής και ο τελειοθήρας είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε ένα σύμπαν ανικανοποίητου», ανέφερε ο Χειλάκης, εκφράζοντας την προσωπική του διαφωνία με αυτή την κατάσταση και την επιθυμία του να την ξεπεράσει.

Ο ίδιος υπογράμμισε την ανάγκη για προσωπική επιβράβευση και απόλαυση, δηλώνοντας: «Δεν μου αρέσει. Θέλω να επιβραβεύσω τον εαυτό μου. Θέλω να περάσω καλά». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την επιθυμία του να ζει με μεγαλύτερη ικανοποίηση και να εκτιμά τις προσπάθειές του, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή της πορείας του.

Η υποκειμενικότητα της τελειότητας

Ο Αιμίλιος Χειλάκης παραδέχθηκε ότι στο παρελθόν είχε υιοθετήσει μια παρόμοια νοοτροπία, επηρεασμένος εν μέρει από τις προσδοκίες των άλλων γύρω του. Ωστόσο, η διαπίστωση ότι ποτέ δεν είχε καταφέρει να θεωρήσει κάποιο από τα επιτεύγματά του απολύτως τέλειο, τον οδήγησε σε μια αναθεώρηση της στάσης του απέναντι στην τελειότητα και τις επιδιώξεις του.

Πρόσθεσε ότι η αξιολόγηση των πραγμάτων είναι συχνά υποκειμενική και εξαρτάται από την οπτική του καθενός. «Ακόμα και τα πράγματα που θεώρησα ότι είχαν γίνει πάρα πολύ καλά, κάποιοι τα μείωσαν. Ακόμα και πράγματα που δεν ήταν πάρα πολύ καλά, κάποιοι τα επιβράβευσαν», δήλωσε, αναδεικνύοντας την ποικιλομορφία των αντιδράσεων και των κρίσεων.

Καταλήγοντας στις δηλώσεις του, ο ηθοποιός υπογράμμισε ότι η αντίληψη της τελειότητας είναι βαθιά προσωπική και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πώς την αντιλαμβάνονται οι άλλοι. «Το τέλειο είναι στα μάτια των άλλων. Δεν με ενδιαφέρει το τέλειο», κατέληξε, κλείνοντας την τοποθέτησή του για το θέμα της τελειότητας και της προσωπικής ικανοποίησης.

Με πληροφορίες από: Enikos