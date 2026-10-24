Η Σάλμα Χάγιεκ αφιερώνει τρυφερά λόγια στην κόρη της, Βαλεντίνα, για το εξώφυλλο του Tatler

Η Σάλμα Χάγιεκ εξέφρασε δημόσια την περηφάνια της για την 19χρονη κόρη της, Βαλεντίνα, με αφορμή τη φωτογράφισή της για το εξώφυλλο του περιοδικού Tatler για το τεύχος Δεκεμβρίου. Η διάσημη ηθοποιός μοιράστηκε στιγμιότυπα από την εντυπωσιακή φωτογράφιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντάς τα με ένα προσωπικό και τρυφερό μήνυμα αφιερωμένο στην κόρη της.

Η συγκινητική ανάρτηση της Σάλμα Χάγιεκ

Στην ανάρτησή της, η Σάλμα Χάγιεκ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για την επιτυχία της Βαλεντίνα. «Κυρίες και κύριοι, το μωρό που γέννησα! Τώρα αυτή η πανέμορφη θεά βρίσκεται στο εξώφυλλο του Tatler Magazine», έγραψε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την αγάπη και τον θαυμασμό της για την κόρη της.

Ωστόσο, η Χάγιεκ θέλησε να τονίσει πως η περηφάνια της δεν πηγάζει μόνο από την εμφάνιση της Βαλεντίνα στο εξώφυλλο, αλλά κυρίως από τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς της. «Αυτό που με κάνει πιο περήφανη για σένα, Βαλεντίνα, είναι ότι είσαι ευγενική, σκεπτόμενη, στοργική, ξεκαρδιστική και ότι είναι μεγάλη χαρά να βρίσκεται κανείς κοντά σου», συμπλήρωσε στο μήνυμά της, αναδεικνύοντας τις αρετές που εκτιμά περισσότερο στην κόρη της.

Η φωτογράφιση για το περιοδικό Tatler

Για το εξώφυλλο του περιοδικού Tatler, η Βαλεντίνα φωτογραφήθηκε μαζί με τον παίκτη του ράγκμπι Χένρι Πόλοκ. Το φωτογραφικό αφιέρωμα που τη συνοδεύει περιλαμβάνει διάφορες εντυπωσιακές ενδυματολογικές επιλογές, αναδεικνύοντας το στιλ της 19χρονης. Μεταξύ αυτών των επιλογών ξεχωρίζει ένα μακρυμάνικο, μεταλλικό φόρεμα σε χρυσή απόχρωση, το οποίο προσδίδει λάμψη στην εμφάνισή της.

Η Βαλεντίνα Πινό και ο Χένρι Πόλοκ μοιράζονται την κορυφαία θέση στο «Little Black Book» του Tatler. Πρόκειται για την ετήσια λίστα του περιοδικού που περιλαμβάνει τους 200 πιο περιζήτητους νέους της χώρας. Το περιοδικό διευκρινίζει ότι δεν αποτελούν ζευγάρι, αλλά μοιράζονται κάτι «ακόμα καλύτερο», αναφερόμενο στη θέση τους στην εν λόγω λίστα.

Η Βαλεντίνα Πινό: Μια αναδυόμενη προσωπικότητα με στιλ

Η Βαλεντίνα Πινό έχει δείξει από νεαρή ηλικία την κλίση της στον κόσμο της μόδας και του στιλ. Η πρώτη της εμφάνιση σε επίδειξη μόδας έγινε στην ηλικία των μόλις 11 ετών, σηματοδοτώντας την πρώιμη επαφή της με τον χώρο. Στα 15 της χρόνια, η Βαλεντίνα είχε ήδη κοσμήσει το εξώφυλλο της Vogue Mexico, ποζάροντας μαζί με τη μητέρα της, Σάλμα Χάγιεκ.

Αυτές οι πρώτες εμπειρίες υποδηλώνουν ότι το στιλ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των γονιδίων της, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Η παρουσία της σε σημαντικά γεγονότα της μόδας και σε εξώφυλλα διεθνών περιοδικών από τόσο μικρή ηλικία, υπογραμμίζει τη φυσική της σχέση με τον χώρο και την κληρονομιά που φέρει.

Το ισχυρό οικογενειακό υπόβαθρο

Το οικογενειακό υπόβαθρο της Βαλεντίνα Πινό ενισχύει την παρουσία της στον κόσμο της μόδας και της επιχειρηματικότητας. Ο πατέρας της, Φρανσουά-Ανρί Πινό, είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Kering, ενός παγκόσμιου ομίλου ειδών πολυτελείας που περιλαμβάνει μερικούς από τους πιο γνωστούς οίκους μόδας στον κόσμο. Αυτή η σύνδεση προσφέρει στη Βαλεντίνα ένα μοναδικό πλεονέκτημα και μια βαθιά γνώση του κλάδου.

Η συνδυασμένη επιρροή της διάσημης μητέρας της, Σάλμα Χάγιεκ, και του πατέρα της, Φρανσουά-Ανρί Πινό, τοποθετεί τη Βαλεντίνα σε μια ξεχωριστή θέση, καθώς συνεχίζει να αναπτύσσει τη δική της πορεία στον χώρο της μόδας και της δημόσιας ζωής.

Με πληροφορίες από: Enikos