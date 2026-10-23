Η Ρούλα Ρέβη και ο Αποστόλης Τότσικας, ένα από τα πιο γνωστά ζευγάρια, βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή «Studio στις 3» την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια της κοινής τους συνέντευξης, η αγαπημένη φωτογράφος και ο γνωστός ηθοποιός μίλησαν ανοιχτά για την προσωπική τους ζωή, τα 19 χρόνια που είναι μαζί και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στη συμβίωσή τους. Οι δύο τους μοιράστηκαν τις σκέψεις τους σχετικά με τις δυσκολίες, την ανάγκη έκφρασης των διαφωνιών, αλλά και τους διαφορετικούς ρόλους που έχουν στην οικογένειά τους.

Η αλήθεια πίσω από την εικόνα των social media

Συχνά, όπως εξήγησε η Ρούλα Ρέβη, υπάρχει στον αέρα η αντίληψη ότι όλα είναι τέλεια στη σχέση τους, ειδικά μέσα από όσα επιλέγουν να μοιράζονται με τον κόσμο. Ωστόσο, η ίδια ξεκαθάρισε πως αυτή η εικόνα δεν αντικατοπτρίζει πάντα την πλήρη αλήθεια. «Εντάξει, δεν ξέρετε πότε τσακωνόμαστε, μοιραζόμαστε τα καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά η φωτογράφος, υπογραμμίζοντας ότι η πραγματικότητα περιλαμβάνει και τις δυσκολίες.

Η καταξιωμένη φωτογράφος τόνισε ότι η οικογένειά τους αντιμετωπίζει δυσκολίες, όπως όλες οι οικογένειες. «Έχουμε δυσκολίες που έχουν όλες οι οικογένειες. Και πριν τα παιδιά, σαν ζευγάρι κανονικό, είχαμε τα θέματά μας κατά καιρούς», είπε. Αυτή η δήλωση έρχεται να διαλύσει την εντύπωση μιας αψεγάδιαστης σχέσης, φέρνοντας στην επιφάνεια την ανθρώπινη διάσταση της συμβίωσης.

Η σημασία της διαφωνίας στη σχέση

Ένα από τα κεντρικά σημεία της συζήτησης ήταν η άποψη της Ρούλας Ρέβη για τον καβγά στις σχέσεις. Η ίδια δήλωσε εμφατικά: «Δεν γίνεται να μην τσακωθείς με έναν άνθρωπο που είσαι μαζί από το 2007. Σήμερα το σκεφτόμουν, είμαστε 19 χρόνια μαζί». Η φωτογράφος υποστήριξε σθεναρά ότι είναι «πολύ υπέρ του καβγά», καθώς τον θεωρεί απαραίτητο για την υγεία μιας μακροχρόνιας σχέσης.

Η Ρούλα Ρέβη περιέγραψε μια «παγίδα» για τα ζευγάρια που είναι πολλά χρόνια μαζί: «αν το ξέρεις ότι θα γίνει καυγάς και δεν το πεις, έρχεται αυτή η φλαταδούρα, την οποία δεν την θέλεις». Εξήγησε ότι η σιωπή και η αποφυγή της έκφρασης των διαφωνιών οδηγεί σε απώλεια της επικοινωνίας και της προσωπικότητας. «Γιατί μετά αν δεν πεις το ένα, δεν πεις το άλλο, είσαι μούγκα στη στρούγκα γενικά, χάνεσαι πάρα πολύ. Δηλαδή είναι αυτό που λες: “Εντάξει, ας τον έχω εδώ τον άλλον, δεν θα πω σήμερα αυτό…”. Δεν γίνεται, εγώ είμαι πολύ υπέρ του καβγά», πρόσθεσε, αναδεικνύοντας τη σημασία της ειλικρινούς αντιπαράθεσης.

Οι ανθρώπινες σχέσεις σήμερα και η δέσμευση

Το ζευγάρι αναφέρθηκε και στις ανθρώπινες σχέσεις γενικότερα, παρατηρώντας μια αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν. Όπως τόνισαν, παλαιότερα οι άνθρωποι έκαναν σχέσεις με μεγαλύτερη ευκολία, περνώντας από μία, δύο ή τρεις μεγάλες σχέσεις στα νεανικά τους χρόνια. Αντίθετα, σήμερα οι σχέσεις τείνουν να είναι πιο σύντομες, με τους ανθρώπους να αμφιβάλλουν περισσότερο για αυτές.

Η Ρούλα Ρέβη και ο Αποστόλης Τότσικας εξέφρασαν την άποψη ότι το δύσκολο πλέον είναι να δεσμευτεί κανείς και να βρει κάποιον για να δημιουργήσει μια σχέση. Ο Αποστόλης Τότσικας παραδέχτηκε ότι ο ίδιος ήταν σίγουρος από μικρός για το μέλλον του με τη Ρούλα Ρέβη. Η φωτογράφος, από την πλευρά της, δήλωσε ότι δεν ήταν τόσο σίγουρη αρχικά, καθώς είχε βγει από μια προηγούμενη σχέση και ήταν πολύ χαλαρή. Αυτή η χαλαρότητα, όπως είπε, λειτούργησε θετικά στο γυναικείο κομμάτι, καθώς οι γυναίκες συχνά νιώθουν στρες με μια καινούργια σχέση, αναρωτώμενες αν θα παραμείνει ή θα προχωρήσει.

Διαφορετικοί ρόλοι στην οικογένεια

Το ζευγάρι μίλησε επίσης για τους διαφορετικούς ρόλους που έχουν μέσα στην οικογένειά τους και στη σχέση τους, ειδικά σε σχέση με τα δίδυμα παιδιά τους. Ο Αποστόλης Τότσικας περιέγραψε τον εαυτό του ως τον πιο χαλαρό στη σχέση και όσον αφορά τα παιδιά, δηλώνοντας: «Είμαι πιο πολύ το παιχνίδι». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει τον ρόλο του ως του πιο ανέμελου και παιχνιδιάρη γονέα.

Αντίθετα, η Ρούλα Ρέβη παραδέχτηκε ότι είναι «πιο αυστηρή, πιο φοβισμένη και πιο υποψιασμένη». Ωστόσο, προειδοποίησε για τον σύζυγό της, λέγοντας: «Απλώς εκείνος αν γίνει αυστηρός είναι πολύ τρομακτικός. Μην τον βλέπετε έτσι τον κύριο αυτόν. Γενικά ο Αποστόλης αν θυμώσει είναι πολύ άλλο απ'». Αυτή η περιγραφή δίνει μια διαφορετική διάσταση στην προσωπικότητα του ηθοποιού, πέρα από την εικόνα που προβάλλεται συνήθως.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos