Οι Nightfall ετοιμάζονται για μια βραδιά-σταθμό στο Fuzz Live Music Club

Οι Nightfall, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της ελληνικής extreme metal σκηνής, ετοιμάζονται να ανέβουν στη σκηνή του Fuzz Live Music Club το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Με μια πορεία τριών δεκαετιών, το συγκρότημα υπόσχεται μια βραδιά-σταθμό, παρουσιάζοντας μια πρωτοποριακή οπτικοακουστική εμπειρία που ξεπερνά τα όρια ενός κλασικού metal live. Η εμφάνιση έρχεται μετά την επιτυχία του άλμπουμ «Children Of Eve» και μια πρόσφατη ευρωπαϊκή περιοδεία στο πλευρό των Possessed.

Η μεγάλη παραγωγή στο Fuzz Live Music Club

Για τη συναυλία του Fuzz, οι Nightfall έχουν ετοιμάσει τη μεγαλύτερη παραγωγή που έχουν παρουσιάσει ποτέ στην Ελλάδα. Σε αυτή την προσπάθεια, συνεργάζονται με μια καταξιωμένη θεατρική σκηνογράφο, με στόχο να προσφέρουν στο κοινό μια ολιστική εμπειρία. Ο ιδρυτής και δημιουργικός πυρήνας του συγκροτήματος, Ευθύμης Καραδήμας, αποκάλυψε ότι η μπάντα αποφάσισε να δώσει περισσότερη προσοχή στο οπτικό στοιχείο, ώστε αυτό να δέσει αρμονικά με το μουσικό κομμάτι.

Ο Καραδήμας τόνισε ότι η συναυλιακή εμπειρία εμπεριέχει αναπόφευκτα το οπτικό στοιχείο. Η επιλογή να ενισχυθεί αυτό το κομμάτι αποσκοπεί στη δημιουργία μιας πρωτοποριακής οπτικοακουστικής εμπειρίας για τους θεατές, η οποία θα διαφοροποιείται από ένα συνηθισμένο extreme metal live.

Τρεις δεκαετίες πορείας και το «Children Of Eve»

Οι Nightfall μετρούν στο σύνολο 30 και πλέον χρόνια πορείας, έχοντας κυκλοφορήσει 12 δίσκους. Η μπάντα έχει αφήσει τη σφραγίδα της ως το συγκρότημα που άνοιξε τις πόρτες του εξωτερικού για το ελληνικό metal. Παρά το βαρύ τους legacy, οι Nightfall καταφέρνουν να ακούγονται πιο επίκαιροι και δημιουργικοί από ποτέ, με το άλμπουμ «Children Of Eve» να φιγουράρει στις κορυφαίες λίστες της χρονιάς και να έχει αποθεωθεί από κοινό και κριτικούς.

Σε ερώτηση για το πώς διατηρούν αυτή τη δημιουργικότητα, ο Ευθύμης Καραδήμας απάντησε ότι προσπαθούν να κρατήσουν το παιδί μέσα τους ζωντανό, καθώς αυτό τους οδηγεί. Εξήγησε ότι αν κάποιος χάσει τον ενθουσιασμό για τη ζωή, θα πρέπει να προσπαθήσει να δημιουργήσει τις συνθήκες για να τον ξαναβρεί, θεωρώντας αυτή την προσπάθεια ως λόγο ύπαρξης.

Η επιτυχημένη ευρωπαϊκή περιοδεία και η διεθνής απήχηση

Πρόσφατα, οι Nightfall ολοκλήρωσαν μια μεγάλη ευρωπαϊκή περιοδεία, όπου εμφανίστηκαν στο πλευρό των θρυλικών Possessed. Ο Ευθύμης Καραδήμας περιέγραψε την περιοδεία ως φανταστική, αναφέροντας ότι ήρθαν σε επαφή τόσο με παλιούς όσο και με πολλούς νέους fans της μπάντας. Μετά από χρόνια μακριά από την έντονη συναυλιακή δραστηριότητα, οι Nightfall νιώθουν φρέσκοι, κάτι που, όπως είπε, ο κόσμος το γουστάρει.

Σχετικά με τη θέση του ελληνικού metal στην παγκόσμια σκηνή, ο Καραδήμας ανέφερε ότι η ελληνική ακραία σκηνή τα πάει πολύ καλά. Πρόσθεσε ότι χρειάζεται μια ελληνική δισκογραφική εταιρεία να στηρίξει τις νέες μπάντες, καθώς και μια συμφωνία μεταξύ των παλαιότερων συγκροτημάτων να τουράρουν όλοι μαζί ως ένα αμιγώς ελληνικό πακέτο. Αυτό το τελευταίο, σύμφωνα με τον ίδιο, το ζητάει και πολύς κόσμος εκτός Ελλάδας.

Η διαχρονική σκοτεινή αισθητική και η θεματολογία

Η μουσική των Nightfall χαρακτηρίζεται από μια διαχρονική σκοτεινή αισθητική, η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο της ταυτότητάς τους. Τραγούδια-σταθμοί από τη δισκογραφία τους, όπως τα «Lesbian Show», «Diva», «Ambassador of Mass» και «Ishtar», έχουν αγγίξει θεματολογίες που κινούνται γύρω από τον σκοτεινό έρωτα, την απώλεια, την εκδίκηση και την υπαρξιακή αγωνία.

Ο Ευθύμης Καραδήμας έχει μιλήσει για τη διαχρονική σκοτεινή αισθητική των Nightfall, τονίζοντας ότι το μέλλον του συγκροτήματος διαγράφεται πιο δυναμικό από ποτέ. Αυτή η προσέγγιση, σε συνδυασμό με τη συνεχή δημιουργικότητα, επιτρέπει στην μπάντα να παραμένει επίκαιρη και να προσελκύει τόσο παλιούς όσο και νέους ακροατές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta