Η Άννα Πρέλεβιτς παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς» το πρωί της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου 2026, όπου αναφέρθηκε εκτενώς στην εγκυμοσύνη της και στο κεφάλαιο της μητρότητας. Η ίδια γέννησε πρόωρα δίδυμα κοριτσάκια ανήμερα του Αγίου Γεωργίου, στις 23 Απριλίου 2026, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Νικήτα Νομικό.

Η αποκάλυψη των δίδυμων στον υπέρηχο

Η Άννα Πρέλεβιτς περιέγραψε τη στιγμή που έμαθε ότι περιμένει δίδυμα, τονίζοντας την έντονη χαρά που ένιωσε. «Στον υπέρηχο το είδαμε. Εγώ ένιωθα εκείνη τη στιγμή σαν να κέρδισα το λαχείο», δήλωσε χαρακτηριστικά. Η αντίδρασή της ήταν άμεση και θετική, παρά το γεγονός ότι η είδηση θα μπορούσε να προκαλέσει έκπληξη.

Όταν η Μαρία Ηλιάκη τη ρώτησε αν τρόμαξε καθόλου με την αποκάλυψη, η Άννα Πρέλεβιτς απάντησε κατηγορηματικά: «Όχι, καθόλου. Καθόλου. Ξέρω ότι συνήθως τρομάζω. Εγώ ήμουν “είμαι τόσο ευτυχισμένη. Ευχαριστώ Θεέ μου!”». Η ευτυχία της ήταν το κυρίαρχο συναίσθημα εκείνη τη στιγμή.

Μονοζυγωτικά δίδυμα και οικογενειακό ιστορικό

Η Άννα Πρέλεβιτς αποκάλυψε ότι τα δίδυμα κοριτσάκια της είναι μονοζυγωτικά, γεγονός που την εξέπληξε ευχάριστα. Ανέφερε ότι, παρόλο που υπάρχουν δίδυμα στα σόγια τους, δεν υπήρχαν μονοζυγωτικά μέχρι τώρα. «Ενώ έχουμε στα σόγια μας δίδυμα, δεν έχουμε μονοζυγωτικά. Είμαστε οι πρώτοι», εξήγησε.

Τόνισε τη διαφορά μεταξύ διζυγωτικών και μονοζυγωτικών διδύμων, χαρακτηρίζοντας την περίπτωση των δικών της παιδιών ως «πραγματική τύχη». «Άλλο όμως δίδυμα διζυγωτικά και άλλο μονοζυγωτικά. Αυτό είναι πραγματικά τύχη. Το σύμπαν αποφάσισε να κάνει δίδυμα μονοζυγωτικά, οπότε ευχαριστούσα τον Θεό που με διάλεξε», είπε η ίδια.

Οι ομοιότητες και οι διαφορές των κοριτσιών

Τα δίδυμα κοριτσάκια της Άννας Πρέλεβιτς γίνονται έξι μηνών την ημέρα της συνέντευξης. Η ίδια περιέγραψε την εμφάνισή τους, λέγοντας: «Δύο κοριτσάκια ολόιδια. Δεν έχουν τίποτα διαφορετικό πέρα από την προσωπικότητά τους, που έχει πλάκα, γιατί όντως είναι καλά κορίτσια. Αυτό είναι το μόνο τους κοινό».

Παρά την ομοιότητα στην εμφάνιση, οι χαρακτήρες τους διαφέρουν σημαντικά. Η Άννα Πρέλεβιτς ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αλλά η μία είναι πιο σαπερδονίτσα, η άλλη είναι πιο ζεν», δίνοντας μια εικόνα της ξεχωριστής προσωπικότητας που αναπτύσσει το κάθε παιδί.

Σχόλια για την εμφάνιση μετά την εγκυμοσύνη

Η Άννα Πρέλεβιτς αναφέρθηκε και στα σχόλια που δέχεται για την εμφάνισή της μετά την εγκυμοσύνη. «Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα που μου λένε όταν με βλέπουν είναι “πού πήγαν τα κιλάκια αυτά;”», είπε αρχικά, προσθέτοντας ότι και η ίδια έχει κάνει παρόμοια σχόλια στο παρελθόν, όπως «Αχ, πόσο κούκλα είσαι! Σαν να μην ήσουν έγκυος ποτέ».

Ωστόσο, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι προτιμότερο να μην σχολιάζονται τέτοια θέματα. «Αλλά τελικά καταλήγω στο ότι καλύτερα να μην το σχολιάζουμε. Γιατί δημιουργούμε την προσδοκία στις γυναίκες ότι πρέπει να γυμναστούν για να επανέλθουν, που δεν υπάρχει λόγος. Το σώμα μας έχει κάνει κάτι τόσο σπουδαίο», υπογράμμισε η Άννα Πρέλεβιτς, θέλοντας να τονίσει την αξία της μητρότητας και την αποδοχή του γυναικείου σώματος.

Με πληροφορίες από: Newsit