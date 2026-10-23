Τέσσερα χρόνια μάχης για τον Jon Bon Jovi: «Δεν μπορούσα να τραγουδήσω ούτε το Happy Birthday»

Τέσσερα χρόνια χρειάστηκε ο Jon Bon Jovi για να ανακτήσει πλήρως τη φωνή του, μετά την επέμβαση στις φωνητικές χορδές στην οποία υποβλήθηκε το 2022. Ο 64χρονος θρύλος της ροκ μίλησε για τη μακρά και απαιτητική διαδικασία αποκατάστασης, περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να επιστρέψει στις ζωντανές εμφανίσεις. Σήμερα, η φωνή του βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και προετοιμάζεται για την επερχόμενη περιοδεία Forever Tour.

Η περιπέτεια με τις φωνητικές χορδές

Ο frontman των Bon Jovi υποβλήθηκε σε επέμβαση το 2022, έπειτα από ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετώπιζε με μία από τις φωνητικές του χορδές. Η επέμβαση αυτή είχε ως στόχο την αποκατάσταση της λειτουργίας της χορδής, ωστόσο η πορεία προς την πλήρη ανάρρωση αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρονοβόρα και απαιτητική.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως, στην πιο δύσκολη περίοδο της περιπέτειάς του, η κατάσταση της φωνής του ήταν τέτοια που αδυνατούσε ακόμη και να τραγουδήσει το «Happy Birthday». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει το μέγεθος της δυσκολίας που βίωσε ο καλλιτέχνης, ο οποίος είναι γνωστός για τις δυναμικές του φωνητικές ικανότητες.

Η μακρά διαδικασία αποκατάστασης

Η διαδικασία αποκατάστασης διήρκεσε συνολικά τέσσερα χρόνια, ξεπερνώντας τις αρχικές προσδοκίες του τραγουδιστή. Όπως εξήγησε σε συνέντευξή του στην αυστραλιανή εκπομπή «A Current Affair», η πρόοδος ήταν σταδιακή και απαιτούσε μεγάλη υπομονή και αφοσίωση. Η επιστροφή στο επιθυμητό επίπεδο απαιτούσε χρόνια δουλειάς, εντατικές φωνητικές ασκήσεις και στενή συνεργασία με ειδικούς.

Ο Jon Bon Jovi εξομολογήθηκε χαρακτηριστικά: «Δεν έχασα την πίστη μου, αλλά αν ο γιατρός μου μού είχε πει ότι θα χρειάζονταν τέσσερα χρόνια, ίσως να είχα σκεφτεί να τα παρατήσω». Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την ψυχική και σωματική δοκιμασία που πέρασε ο καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Αδιαπραγμάτευτη η ποιότητα των εμφανίσεων

Ο τραγουδιστής ξεκαθάρισε ότι δεν ήθελε να επιστρέψει στις περιοδείες προτού αισθανθεί πραγματικά έτοιμος να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις των ζωντανών εμφανίσεων. Θεωρούσε την ποιότητα των εμφανίσεών του αδιαπραγμάτευτη και δεν ήταν διατεθειμένος να κάνει εκπτώσεις σε αυτόν τον τομέα.

«Πέρασα μια κόλαση και δεν θα μπορούσα να συμβιβαστώ με την παρακαταθήκη μου», δήλωσε, εξηγώντας ότι δεν ήθελε να εμφανίζεται στη σκηνή και να αφήνει το κοινό να τραγουδά αντί για εκείνον. Παρά τις παροτρύνσεις που δέχτηκε να επιστρέψει νωρίτερα, επέλεξε να περιμένει μέχρι να είναι απόλυτα βέβαιος ότι μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των συναυλιών.

Επιστροφή στη σκηνή με την περιοδεία Forever Tour

Πλέον, ο Jon Bon Jovi δηλώνει ότι η φωνή του βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, σηματοδοτώντας το τέλος της μακράς περιόδου αποκατάστασης. Ο καλλιτέχνης προετοιμάζεται εντατικά για τις νέες συναυλίες της περιοδείας Forever Tour, με στόχο να ερμηνεύει με την ίδια δύναμη και πάθος που τον καθιέρωσαν.

Η επιστροφή του στη σκηνή αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό του, το οποίο παρακολουθούσε με αγωνία την πορεία της υγείας του. Ο ίδιος είναι αποφασισμένος να προσφέρει εμφανίσεις υψηλού επιπέδου, τιμώντας την καριέρα και την παρακαταθήκη του στον χώρο της μουσικής.

Με πληροφορίες από: Enikos