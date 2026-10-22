Ο ηθοποιός Τομ Σκέριτ, γνωστός από τα «Top Gun» και «Alien», έφυγε από τη ζωή στα 93 του

Ο Αμερικανός ηθοποιός Τομ Σκέριτ, με μια μακρά και επιτυχημένη πορεία στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών. Ο θάνατός του επήλθε την Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου, από φυσικά αίτια, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη. «Είμαστε συντετριμμένοι από την απώλειά του», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. Ο Σκέριτ ήταν ευρέως γνωστός για τους ρόλους του σε εμβληματικές παραγωγές όπως τα «Alien» και «Top Gun», αφήνοντας πίσω του ένα πλούσιο καλλιτεχνικό έργο.

Μακρά καριέρα και σημαντικοί ρόλοι

Ο Τομ Σκέριτ γεννήθηκε το 1933 στο Ντιτρόιτ και πριν στραφεί στην υποκριτική, υπηρέτησε στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ. Η καριέρα του διήρκεσε περισσότερες από έξι δεκαετίες, κατά τη διάρκεια των οποίων συμμετείχε σε πάνω από 170 κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, καθιστώντας τον έναν από τους πιο παραγωγικούς ηθοποιούς της γενιάς του.

Η αναγνώριση για τον Σκέριτ ήρθε κυρίως την περίοδο που είναι γνωστή ως «Νέο Χόλιγουντ». Ένας από τους πρώτους του σημαντικούς ρόλους ήταν αυτός του Duke Forrest στην ταινία «MASH» του Ρόμπερτ Άλτμαν, η οποία κυκλοφόρησε το 1970. Αυτή η συμμετοχή σηματοδότησε την αρχή μιας λαμπρής πορείας στον χώρο της έβδομης τέχνης.

Εμβληματικές εμφανίσεις στον κινηματογράφο

Μεταξύ των πιο αναγνωρίσιμων κινηματογραφικών του ρόλων συγκαταλέγεται αυτός του κυβερνήτη Ντάλας στην ταινία επιστημονικής φαντασίας «Alien» του Ρίντλεϊ Σκοτ, το 1979. Η ερμηνεία του σε αυτόν τον καλτ τίτλο άφησε εποχή και τον καθιέρωσε στο ευρύ κοινό. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1986, ο Σκέριτ εμφανίστηκε σε μία από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες της εποχής, το «Top Gun».

Στο «Top Gun», υποδύθηκε τον εκπαιδευτή πτήσεων Mike «Viper» Metcalf, συμπρωταγωνιστώντας δίπλα στον Τομ Κρουζ. Η παρουσία του στην ταινία συνέβαλε στην επιτυχία της και ενίσχυσε περαιτέρω τη φήμη του. Στη φιλμογραφία του περιλαμβάνονται επίσης ταινίες όπως «The Dead Zone» (1983), «Steel Magnolias» (1989) και «A River Runs Through It» (1992), οι οποίες ανέδειξαν το υποκριτικό του εύρος.

Επιτυχία στην τηλεόραση και βραβεύσεις

Ο Τομ Σκέριτ δεν περιορίστηκε στον κινηματογράφο, αλλά είχε και μια αξιοσημείωτη παρουσία στην τηλεόραση. Ξεχώρισε ιδιαίτερα μέσα από τη δραματική σειρά «Picket Fences», στην οποία πρωταγωνίστησε για τέσσερις σεζόν, από το 1992 έως το 1996. Στη σειρά αυτή, υποδύθηκε τον σερίφη Τζίμι Μπροκ, έναν ρόλο που αγαπήθηκε από το κοινό και τους κριτικούς.

Για την ερμηνεία του ως σερίφης Μπροκ, ο Σκέριτ τιμήθηκε το 1993 με το βραβείο Emmy Α΄ Ανδρικού Ρόλου σε δραματική σειρά, επιβεβαιώνοντας το ταλέντο του και στην μικρή οθόνη. Επιπλέον, εμφανίστηκε σε άλλες δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές, όπως οι «Cheers» και «Brothers & Sisters», διευρύνοντας το τηλεοπτικό του αποτύπωμα.

Η προσφορά του πέρα από την υποκριτική

Παράλληλα με την πολυετή καριέρα του στο Χόλιγουντ, ο Τομ Σκέριτ διατήρησε για πολλά χρόνια ως τόπο κατοικίας του το Σιάτλ. Εκεί, ανέπτυξε μια σημαντική κοινωνική πρωτοβουλία, δημιουργώντας το «The Red Badge Project». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως στόχο να προσφέρει στήριξη σε βετεράνους πολέμου.

Μέσω του «The Red Badge Project», οι βετεράνοι ενθαρρύνονται να διαχειριστούν το μετατραυματικό στρες, αξιοποιώντας δημιουργικούς τρόπους έκφρασης, όπως η συγγραφή και η αφήγηση ιστοριών. Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει την ευαισθησία του ηθοποιού και την επιθυμία του να προσφέρει στην κοινότητα, πέρα από την καλλιτεχνική του δράση.

Με πληροφορίες από: Topontiki