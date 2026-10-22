Ο αγαπημένος ηθοποιός Γιάννης Βογιατζής, ο οποίος διανύει το 100ό έτος της ηλικίας του, κλήθηκε να αποκαλύψει το «μυστικό» πίσω από τη μακροζωία του. Ο ίδιος τόνισε ότι ουδέποτε έκανε καταχρήσεις, ενώ παράλληλα τηρούσε ευλαβικά τις αρχές της μητέρας του, την οποία χαρακτηρίζει σοφή. Οι αποκαλύψεις του έγιναν στο πλαίσιο συνέντευξης στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές», όπου μίλησε τόσο για τις προσωπικές του συνήθειες όσο και για την πορεία του στον χώρο της υποκριτικής.

Το μυστικό της μακροζωίας

Ο Γιάννης Βογιατζής, μιλώντας για τις συνήθειές του, διευκρίνισε ότι η μακροζωία του δεν οφείλεται σε κάποιο αυστηρό και συγκεκριμένο πρόγραμμα γυμναστικής ή άσκησης. Αντιθέτως, η προσέγγισή του ήταν πιο ελεύθερη, αλλά πάντα με γνώμονα τη μετριοπάθεια και το μέτρο σε ό,τι κι αν έκανε.

Ο ηθοποιός πρόσθεσε πως το διάβασμα τον βοήθησε πολύ στη ζωή του, αποτελώντας μια σταθερή συνήθεια. Επίσης, δήλωσε ότι δεν ήταν ποτέ κοιλιόδουλος, μια συνήθεια που, όπως εκτίμησε, ίσως συνέβαλε στη διατήρηση της υγείας του και κατ’ επέκταση στη μακροζωία του.

Οι αρχές της σοφής μητέρας του

Ένας καθοριστικός παράγοντας στη ζωή του Γιάννη Βογιατζή υπήρξε η μητέρα του, της οποίας τις αρχές τηρούσε ευλαβικά. «Καταχρήσεις δεν έκανα εκ των πραγμάτων, γιατί είχα μια μάνα σοφή», εξομολογήθηκε συγκινημένος ο ηθοποιός, υπογραμμίζοντας την επιρροή της.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως ό,τι του έλεγε η μητέρα του, το θεωρούσε «χρυσάφι» και ακολουθούσε πάντοτε τις συμβουλές της. Θυμήθηκε χαρακτηριστικά τη μητέρα του να λέει «πάλι δεν θέλω να φάω, δεν έχω όρεξη», παριστάνοντας ότι δεν πεινούσε. Αυτή η πράξη είχε ως σκοπό να φάνε τα δύο αγόρια της, ο ίδιος και ο αδελφός του, δείχνοντας την αυτοθυσία της.

Η σημασία του μέτρου στην καθημερινότητα

Ο Γιάννης Βογιατζής αναφέρθηκε και στις διατροφικές του συνήθειες, δηλώνοντας ότι καμιά φορά έπινε, αλλά όχι «οινόπνευμα που λένε». Αντίθετα, προτιμούσε να πίνει ένα πολύ ωραίο κρασί, τηρώντας πιστά την αρχή του «παν μέτρον άριστον».

Αυτή η φιλοσοφία του μέτρου, όπως ανέφερε, ήταν σωστά βαλμένη στη ζωή του και τον καθοδηγούσε σε κάθε επιλογή. Η αποφυγή υπερβολών και η διατήρηση της ισορροπίας ήταν καθοριστικά στοιχεία για την προσωπική του πορεία και την ευημερία του.

Αφοσίωση στην υποκριτική και η «χρυσή» εποχή

Πέρα από την προσωπική του ζωή, ο Γιάννης Βογιατζής μίλησε και για την καριέρα του στην υποκριτική, τονίζοντας την πλήρη αφοσίωσή του στη δουλειά του. Η προσήλωσή του ήταν τέτοια που, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «όταν είχα γύρισμα την επόμενη μέρα, δεν κοιμόμουν τη νύχτα», μένοντας συγκεντρωμένος στο κείμενο.

Ο ηθοποιός δήλωσε τυχερός που έζησε τη «χρυσή» εποχή του ελληνικού κινηματογράφου και του ελληνικού θεάτρου. Αυτή η περίοδος του επέτρεψε να γνωρίσει πολλούς σωστούς και αληθινούς ανθρώπους, οι οποίοι τον επηρέασαν και τον βοήθησαν να διαμορφώσει τις απόψεις του.

Μαθήματα ζωής και ευτυχία μέσα από την τέχνη

Από αυτούς τους ανθρώπους, ο Γιάννης Βογιατζής έμαθε πολλά και έβγαλε σημαντικά συμπεράσματα για τη ζωή και την τέχνη. Αισθάνεται ευτυχής που έζησε αυτή τη ζωή, γεμάτη εμπειρίες και ουσιαστικές γνωριμίες στον χώρο του θεάματος.

Η πορεία του στον χώρο του θεάτρου και του κινηματογράφου χαρακτηρίστηκε από σεβασμό, σκληρή δουλειά και την τήρηση των αρχών που είχε διδαχθεί από την οικογένειά του. Οι αξίες αυτές, σε συνδυασμό με την αγάπη του για την τέχνη, συνέβαλαν στην ολοκληρωμένη και μακρά του διαδρομή.

Με πληροφορίες από: Topontiki