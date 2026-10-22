Ο Γιώργος Τσαλίκης παραχώρησε πρόσφατα δηλώσεις σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών, οι οποίες μεταδόθηκαν το πρωί της Πέμπτης (22-10-2026) από την εκπομπή «Happy Day». Στις δηλώσεις του, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στο κενό που άφησε ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, εκφράζοντας παράλληλα την έντονη δυσαρέσκειά του για την κριτική που είχε δεχθεί ο αείμνηστος καλλιτέχνης από τον Τάκη Ζαχαράτο τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Τσαλίκη

Ο Γιώργος Τσαλίκης, μιλώντας στους δημοσιογράφους, εξέφρασε την απορία του για τη στάση που τήρησε ο Τάκης Ζαχαράτος απέναντι στον Γιώργο Μαζωνάκη. Σύμφωνα με τον Τσαλίκη, ο Ζαχαράτος παρουσίαζε επί σειρά ετών τον Μαζωνάκη ως «τελειωμένο», γεγονός που προκάλεσε την αντίδρασή του.

Ο τραγουδιστής δεν έκρυψε την έκπληξή του για το πώς ο Τάκης Ζαχαράτος εμφανίστηκε στη συνέχεια δημόσια «συντετριμμένος» και συγκινημένος για την απώλεια του συναδέλφου του. Θεώρησε αυτή τη στάση είτε υποκριτική είτε, τουλάχιστον, υπερβολική, δεδομένης της προηγούμενης κριτικής του.

Η κριτική στον Τάκη Ζαχαράτο και η αντίδραση του Τσαλίκη

Ο Γιώργος Τσαλίκης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι τον πειράζει όταν κάποιοι άνθρωποι στοχοποιούνται, ενώ άλλοι παραμένουν «στο απυρόβλητο». Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε την ενόχλησή του για τον τρόπο που ο Τάκης Ζαχαράτος σατίριζε τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Πώς είναι δυνατόν όταν συμπάσχεις για την οικογένειά του και τους ξέρεις, να σατιρίζεις έναν άνθρωπο και να τον παρουσιάζεις σαν τελειωμένο τόσα χρόνια και μετά να βγαίνεις συντετριμμένος;» δήλωσε ο Γιώργος Τσαλίκης, υπογραμμίζοντας την αντίφαση που διέκρινε στη συμπεριφορά του Τάκη Ζαχαράτου.

Ο ίδιος ο Τσαλίκης αποκάλυψε ότι είχε ετοιμάσει ένα βίντεο, το οποίο όμως δεν ανέβασε ποτέ, στο οποίο εξέφραζε τις σκέψεις του σχετικά με τα σχόλια του Τάκη Ζαχαράτου για τον Μαζωνάκη. Η ενόχλησή του πηγάζει από την αίσθηση ότι ορισμένοι καλλιτέχνες αντιμετωπίζονται με διαφορετικά μέτρα και σταθμά.

Η προσωπική εμπειρία του Γιώργου Τσαλίκη

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Γιώργος Τσαλίκης μοιράστηκε και μια προσωπική του εμπειρία μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Όπως είπε, επισκέφθηκε το μνήμα του Γιώργου μόνος του, μετά την επιστροφή του από την Αυστραλία.

Εκεί, βρέθηκαν τέσσερα άτομα, τα οποία τον τράβηξαν βίντεο εν αγνοία του. Στη συνέχεια, ο Τσαλίκης άκουσε σχόλια όπως «ξεφτιλισμένε, που παίζεις θέατρο». Αυτό το περιστατικό τον στενοχώρησε και τον πείραξε, όπως ο ίδιος ανέφερε.

Η εμπειρία αυτή φαίνεται να ενίσχυσε την πεποίθησή του για τη στοχοποίηση ορισμένων προσώπων στον χώρο της showbiz, σε αντίθεση με άλλους που, κατά τη γνώμη του, παραμένουν ανέγγιχτοι από την κριτική.

Η θέση του Γιώργου Μαζωνάκη για τη σάτιρα

Ο Γιώργος Τσαλίκης υπενθύμισε επίσης ότι ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης, στην τελευταία του συνέντευξη, είχε δηλώσει πως δεν του άρεσε η σάτιρα του Τάκη Ζαχαράτου. Αυτή η δήλωση του αείμνηστου τραγουδιστή έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα του «ευαίσθητου ανθρώπου» που ο Τάκης Ζαχαράτος παρουσίασε μετά τον χαμό του Μαζωνάκη.

Ο Τσαλίκης επανέλαβε ότι τον ενοχλεί η στοχοποίηση ορισμένων ανθρώπων, ενώ άλλοι απολαμβάνουν ένα είδος ασυλίας από την κριτική. Η αναφορά στη δήλωση του Μαζωνάκη ενισχύει το επιχείρημα του Τσαλίκη σχετικά με τη συνέπεια ή την ασυνέπεια των δημόσιων στάσεων.

Οι πρόσφατες δηλώσεις του Τάκη Ζαχαράτου

Από την πλευρά του, ο Τάκης Ζαχαράτος, σε πρόσφατες δηλώσεις του, είχε εμφανιστεί ιδιαίτερα συγκινημένος για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Είχε αναφέρει πως γνώριζε τον Μαζωνάκη από τα πρώτα του βήματα, όταν ακόμη εργαζόταν σε κομμωτήριο στην Πάτρα.

Ο Ζαχαράτος είχε τονίσει την αγάπη του για τον Γιώργο Μαζωνάκη και είχε εκφράσει τη δυσκολία του να πιστέψει τον χαμό του. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με την εικόνα που περιέγραψε ο Γιώργος Τσαλίκης για τη στάση του Ζαχαράτου τα προηγούμενα χρόνια.

Με πληροφορίες από: Newsit