Ο γνωστός ηθοποιός Μιχάλης Σαράντης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ το απόγευμα της Τετάρτης. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, συνομίλησε με την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο, αναλύοντας τις επιπτώσεις της πατρότητας στη ζωή του. Ο ηθοποιός αναφέρθηκε εκτενώς στις αλλαγές που έφερε στην καθημερινότητά του ο ερχομός της κόρης του, καθώς και στην προσωπική του αγωνία για το μέλλον.

Η επίδραση της πατρότητας και οι αλλαγές στην καθημερινότητα

Ο Μιχάλης Σαράντης στάθηκε ιδιαίτερα στην εμπειρία της πατρότητας, περιγράφοντας πώς αυτή έχει μεταμορφώσει τη ζωή του. Ο ερχομός της κόρης του αποτέλεσε ένα κομβικό σημείο, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές τόσο στην προσωπική του διάσταση όσο και στην καθημερινότητά του. Μέσα από τα λόγια του, έγινε σαφές ότι η νέα αυτή συνθήκη έχει επηρεάσει βαθιά τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τον κόσμο και τις προτεραιότητές του.

Ο ηθοποιός περιέγραψε την κόρη του ως πηγή ομορφιάς και ποίησης που «παίρνει σάρκα και οστά» μπροστά του. Αυτή η νέα πραγματικότητα του δίνει δύναμη και αποτελεί έναν από τους βασικούς τρόπους με τους οποίους προσπαθεί να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις των ημερών. Η παρουσία της κόρης του λειτουργεί ως αντίβαρο σε όσα τον απασχολούν.

Η αγωνία για το μέλλον και οι επιπτώσεις των πράξεων

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Μιχάλης Σαράντης μοιράστηκε τις σκέψεις του σχετικά με το μέλλον και την αγωνία που νιώθει γι' αυτό. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, είναι ένας άνθρωπος που «σκέφτεται συνέχεια το μέλλον, με την έννοια του τι επιπτώσεις μπορεί να ‘χει μια πράξη που μπορεί να κάνω». Αυτή η διαρκής σκέψη τον οδηγεί συχνά να αναλύει τι μπορεί να προκύψει από τις ενέργειές του.

Ο ηθοποιός εξήγησε ότι αυτή η συνεχής αναζήτηση των μελλοντικών συνεπειών τον απομακρύνει από το παρόν. «Σκέφτομαι τι μπορεί να προκύψει δηλαδή, αντί να ζω στο παρόν», ανέφερε. Η αγωνία αυτή, όπως παραδέχτηκε, τον κάνει πολλές φορές να νιώθει ότι «του φεύγει η ζωή από τα μανίκια», υπογραμμίζοντας το βάρος που φέρει αυτή η διαρκής σκέψη για το αύριο.

Η αντίσταση στον «ζόφο των ημερών»

Απέναντι σε αυτή την αγωνία και τον «ζόφο των ημερών», ο Μιχάλης Σαράντης τόνισε ότι προσπαθεί να αντιστέκεται με κάθε δυνατό τρόπο. Η δουλειά του ως ηθοποιός αποτελεί ένα σημαντικό μέσο αντίστασης, προσφέροντάς του διέξοδο και δημιουργική έκφραση. Μέσα από την τέχνη του, βρίσκει έναν τρόπο να εκφράσει τις ανησυχίες του και να επικοινωνήσει με το κοινό.

Πέρα από την επαγγελματική του δραστηριότητα, η πατρότητα παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο στην προσπάθειά του να αντισταθεί. Η κόρη του, όπως είπε, του επιτρέπει να βλέπει την ομορφιά και την ποίηση να ζωντανεύουν μπροστά του, προσφέροντας μια αισιόδοξη προοπτική μέσα στις δυσκολίες. Αυτοί οι δύο πυλώνες, η δουλειά και το παιδί του, αποτελούν τα βασικά του στηρίγματα στην καθημερινή μάχη.

Η ανάγκη για αλληλεγγύη και οι «νευρολογικές απολήξεις του σύμπαντος»

Ο ηθοποιός δεν περιορίστηκε στα προσωπικά του βιώματα, αλλά επέκτεινε τις σκέψεις του και σε ευρύτερα ζητήματα. Αναφέρθηκε στην ανάγκη για αντίσταση και αλληλεγγύη απέναντι σε όσα συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπογράμμισε τη σημασία της συλλογικής δράσης και της ενότητας των ανθρώπων απέναντι στις προκλήσεις της εποχής.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Μιχάλης Σαράντης χρησιμοποίησε μια ιδιαίτερη φράση για να περιγράψει την πολυπλοκότητα της κατάστασης: «είναι πλέον δαιδαλώδεις οι νευρολογικές απολήξεις αυτού του σύμπαντος». Με αυτή τη δήλωση, θέλησε να τονίσει την περίπλοκη και αλληλένδετη φύση των γεγονότων και των σχέσεων που διαμορφώνουν τον κόσμο στον οποίο ζούμε.

Με πληροφορίες από: Enikos