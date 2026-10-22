Η σειρά «Below» στην κορυφή του Netflix: Παγκόσμια επιτυχία με παραλληλισμούς σε «Stranger Things» και «Σαγόνια του Καρχαρία»

Στην κορυφή του Netflix, τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ελλάδα, έχει εκτοξευτεί η σειρά «Below». Η μίνι σειρά έξι επεισοδίων έχει δημιουργήσει παραλληλισμούς με το «Stranger Things» αλλά και με την κλασική ταινία τρόμου «Τα Σαγόνια του Καρχαρία», κερδίζοντας τις εντυπώσεις από το ντεμπούτο της.

Η εντυπωσιακή πορεία της σειράς

Η σειρά «Below» κατάφερε να συγκεντρώσει 17 εκατομμύρια προβολές μέσα στο πρώτο τετραήμερο από την πρεμιέρα της. Αυτή η επίδοση την καθιστά το πιο επιτυχημένο άνοιγμα στην ιστορία για καναδική παραγωγή της πλατφόρμας του Netflix.

Το ντεμπούτο της μίνι σειράς, που αποτελείται από έξι επεισόδια, πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου. Από τότε, η «Below» έχει διατηρηθεί στην κορυφή των προτιμήσεων των συνδρομητών, τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και εντός της Ελλάδας.

Η πλοκή και το υποβλητικό σκηνικό

Η ιστορία της σειράς εκτυλίσσεται σε μια απομονωμένη παραθαλάσσια επαρχιακή πόλη του Καναδά. Συγκεκριμένα, η δράση λαμβάνει χώρα στο Snooks Arm του Νιουφάουντλαντ, ένα μέρος που περιγράφεται ως πανέμορφο, με υποβλητικά τοπία που προσφέρονται για υπέροχη κινηματογραφία.

Στην περιοχή αυτή, τα προβλήματα ξεκινούν με την εξαφάνιση ψαριών, γεγονός που απειλεί άμεσα τον βιοπορισμό των ντόπιων κατοίκων. Στη συνέχεια, αρχίζουν να χάνονται μυστηριωδώς και τουρίστες, ενώ ο πάγος αναδύει μια περίεργη δυσοσμία. Σταδιακά, γίνεται σαφές ότι κάτι απειλητικό και ανεξήγητο παραμονεύει κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, δημιουργώντας ένα κλίμα αγωνίας και μυστηρίου.

Οι πρωταγωνιστές και οι ρόλοι τους

Στην προσπάθεια να διερευνήσει το ανεξήγητο φαινόμενο, καταφθάνει στην περιοχή μια θαλάσσια βιολόγος, η Φόντα Χάουαντερ. Τον ρόλο της Φόντα υποδύεται η Μακένζι Ντέιβις, η οποία αναλαμβάνει να ρίξει φως στα όσα συμβαίνουν.

Εκεί, η Φόντα συναντά τον Κάλβιν Πέννεϊ, έναν ντόπιο, πεισματάρη ψαρά. Ο διάσημος ηθοποιός Τζος Χάρτνετ υποδύεται τον Κάλβιν, ο οποίος παλεύει ακόμα με το τραύμα του ανεξιχνίαστου θανάτου του πατέρα του πριν από δεκαετίες. Ο Κάλβιν προσπαθεί με κάθε τρόπο να κρατήσει την οικογένειά του ενωμένη απέναντι στον επερχόμενο κίνδυνο.

Στο πλευρό του Τζος Χάρτνετ εμφανίζεται ένα πολύ δυνατό καστ, με πιο χαρακτηριστική παρουσία εκείνη του Τσάρλι Χίτον. Ο Χίτον, γνωστός σε όλους από τον ρόλο του Τζόναθαν Μπάγιερς στο «Stranger Things», υποδύεται στην «Below» τον Ουέιντ, τον επαναστάτη γιο του κεντρικού ήρωα, Κάλβιν.

Το δημιουργικό επιτελείο πίσω από την επιτυχία

Τη σκηνοθεσία των επεισοδίων της σειράς υπογράφουν καταξιωμένοι δημιουργοί του χώρου. Ανάμεσά τους βρίσκονται ο Jamie Childs, γνωστός από τις δουλειές του σε σειρές όπως το «The Sandman» και το «His Dark Materials», η Helen Shaver, με συμμετοχές σε παραγωγές όπως το «The Penguin» και το «Station Eleven», καθώς και ο Stephen Dunn.

Το σενάριο της σειράς συνυπογράφουν οι Karen Walton, η οποία έχει εργαστεί στο «Orphan Black», ο Perry Chafe και ο Natty Zavitz. Όλη η δημιουργική διαδικασία του σεναρίου πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση του showrunner Jesse McKeown, ο οποίος είναι γνωστός για τη δουλειά του στο «The Umbrella Academy».

Η ανταπόκριση κοινού και κριτικών

Η σειρά «Below» έχει λάβει βαθμολογία 6,4/10 στην πλατφόρμα IMDb, αντικατοπτρίζοντας την αποδοχή της από ένα ευρύ κοινό. Η βαθμολογία αυτή δίνει μια πρώτη εικόνα για την απήχηση που έχει η παραγωγή στους θεατές παγκοσμίως.

Στην πλατφόρμα Rotten Tomatoes, η σειρά καταγράφει μια αξιοσημείωτη απόκλιση ανάμεσα στις γνώμες των ειδικών κριτικών και εκείνες του κοινού. Συγκεκριμένα, συγκεντρώνει 87% θετικές γνώμες από τους κριτικούς, ενώ από τους θεατές το ποσοστό των θετικών αξιολογήσεων ανέρχεται στο 55%.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis