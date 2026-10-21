Έφη Πίκουλα: Το δώρο της Αλίκης Βουγιουκλάκη και οι δηλώσεις για το εξώδικο Παπαμιχαήλ

Η Έφη Πίκουλα βρέθηκε σήμερα καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», όπου μίλησε για διάφορα θέματα που αφορούν τη ζωή της και την καριέρα της. Μεταξύ άλλων, η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε εκτενώς στις όμορφες στιγμές που έζησε στο πλευρό της αείμνηστης Αλίκης Βουγιουκλάκη. Παράλληλα, τοποθετήθηκε και για το ζήτημα του εξωδίκου που απέστειλε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ στον Αντώνη Βουγιουκλάκη, εκφράζοντας τη δική της άποψη.

Το συγκινητικό δώρο της Αλίκης Βουγιουκλάκη

Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής της εμφάνισης, η Έφη Πίκουλα αποκάλυψε μια ιδιαίτερη ιστορία πίσω από το κόσμημα που φορούσε στον λαιμό της. Όπως εξήγησε, επρόκειτο για ένα δώρο που της είχε προσφέρει η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Το συγκεκριμένο δώρο δόθηκε στην Έφη Πίκουλα από την «εθνική σταρ» όσο εκείνη νοσηλευόταν στο νοσοκομείο.

Η ηθοποιός περιέγραψε τη στιγμή της προσφοράς του δώρου, η οποία συνέβη έναν μήνα πριν η Αλίκη Βουγιουκλάκη φύγει από τη ζωή. Συγκεκριμένα, η Αλίκη της χάρισε το κόσμημα στις 23 Ιουνίου, ημέρα που η Έφη Πίκουλα είχε επέτειο γάμου. Έναν μήνα αργότερα, στις 23 Ιουλίου, η Αλίκη Βουγιουκλάκη απεβίωσε. Η Έφη Πίκουλα θυμήθηκε ότι, όταν προσπάθησε να αρνηθεί το δώρο λέγοντας «έλα βρε Αλίκη, άστο, μου το δίνεις όταν βγεις από το νοσοκομείο», η Αλίκη αντέδρασε έντονα, λέγοντάς της «μα σε παρακαλώ βρε Έφη, έχω τόσα. Πάρ’ το επιτέλους».

Οι αναμνήσεις από τη σχέση τους

Η Έφη Πίκουλα μοιράστηκε με το κοινό τις πολύ όμορφες στιγμές που έζησε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, περιγράφοντας τη σχέση τους ως ιδιαίτερη και γεμάτη αγάπη. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι πέρασαν πολύ όμορφα χρόνια, με πολλές ευχάριστες αναμνήσεις, ειδικά στον Θεολόγο.

Η ηθοποιός τόνισε πως η Αλίκη Βουγιουκλάκη την αγκάλιασε αμέσως από την πρώτη στιγμή. Περιέγραψε την Αλίκη ως ένα «κορίτσι» με την ψυχή ενός μικρού παιδιού. Μάλιστα, όταν η μητέρα της Έφης Πίκουλα έφυγε από τη ζωή το 1995, η Αλίκη της είπε «τώρα είμαι εγώ αδερφή για σένα και μάνα». Δυστυχώς, η Αλίκη Βουγιουκλάκη έφυγε από τη ζωή το 1996, μόλις ένα χρόνο μετά από αυτή τη συγκινητική δήλωση.

Η επιλογή του επωνύμου και η λατρεία του κοινού

Η Έφη Πίκουλα εξήγησε επίσης τον λόγο που δεν χρησιμοποιούσε επαγγελματικά το επώνυμο «Βουγιουκλάκη», παρόλο που ήταν παντρεμένη με τον Τάκη Βουγιουκλάκη. Όπως ανέφερε, δούλευε με το δικό της όνομα, «Πίκουλα», και ήταν επιθυμία του συζύγου της να χρησιμοποιεί το επώνυμο Βουγιουκλάκη. Ωστότε, συχνά διαφωνούσαν και τσακώνονταν για αυτό το θέμα.

Η ηθοποιός ένιωθε μια συστολή να χρησιμοποιήσει το επώνυμο της Αλίκης, φοβούμενη ότι θα την περάσουν για «ψώνιο». Πλέον, όπως δήλωσε, η επιθυμία του συζύγου της, έστω και αργά, έγινε πραγματικότητα. Η Έφη Πίκουλα υπογράμμισε τη μοναδική επιτυχία της Αλίκης Βουγιουκλάκη, λέγοντας ότι «μετά από χρόνια, τριάντα χρόνια, έχει λατρευτεί, έχει αγαπηθεί από ανθρώπους που δεν τη γνώρισαν ποτέ».

Το εξώδικο του Γιάννη Παπαμιχαήλ και οι ηθικοί κανόνες

Στη συνέχεια, η Έφη Πίκουλα τοποθετήθηκε για το εξώδικο που απέστειλε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ στον Αντώνη Βουγιουκλάκη. Η ηθοποιός δήλωσε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να γράψει ένα βιβλίο, ειδικά όταν αυτό προέρχεται από μέλος της οικογένειας και γίνεται με αγάπη. Ωστόσο, τόνισε ότι υπάρχουν κάποιοι ηθικοί κανόνες που πρέπει να τηρούνται.

Σύμφωνα με την ίδια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κύριος Γιάννης Παπαμιχαήλ είναι ο κληρονόμος της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Ως εκ τούτου, πρέπει να ερωτάται και να δίνει τη συναίνεσή του για οτιδήποτε γίνεται σχετικά με τη μητέρα του. Η Έφη Πίκουλα αποκάλυψε ότι και η ίδια έχει σκοπό να εκδώσει κάτι για την Αλίκη, το οποίο ήταν επιθυμία του Τάκη Βουγιουκλάκη. Αυτό το έργο θα κυκλοφορήσει αργότερα, αλλά πάντα με τη συναίνεση του Γιάννη Παπαμιχαήλ, με την ελπίδα ότι όλα θα είναι καλά στην οικογένεια.

Οι δυσκολίες του Γιάννη Παπαμιχαήλ

Η Έφη Πίκουλα αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ. Όπως είπε, «βρέθηκε αυτό το παιδί μόνο του» και «πέσανε όλοι δίπλα του». Η ηθοποιός υπογράμμισε ότι ο Γιάννης πέρασε πάρα πολύ δύσκολα, χωρίς να μπορεί να επεκταθεί περαιτέρω, καθώς πρόκειται για προσωπικά δεδομένα.

Παρόλα αυτά, η Έφη Πίκουλα σημείωσε ότι ο Γιάννης Παπαμιχαήλ άντεξε και συνεχίζει να αντέχει στις δυσκολίες. Η δήλωσή της υποδηλώνει τη στήριξη και την κατανόηση προς το πρόσωπο του Γιάννη Παπαμιχαήλ, αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει.

Με πληροφορίες από: Topontiki