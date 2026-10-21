Το «Νησί» επιστρέφει στο MEGA: Η θρυλική σειρά των τεσσάρων εκατ. ευρώ ξανά στις οθόνες

Η θρυλική σειρά «Το νησί», μία από τις ακριβότερες παραγωγές μυθοφικσίας στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, επιστρέφει στις οθόνες του MEGA. Δεκαέξι χρόνια μετά την πρώτη της μετάδοση, η πολύκροτη σειρά θα αρχίσει να ξετυλίγεται ξανά από την ερχόμενη Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου, στις 23.10. Η ιστορία, βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο της Βικτόρια Χίσλοπ, θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη την ίδια ώρα.

Η ακριβότερη παραγωγή μυθοπλασίας

Η σειρά «Το νησί» θεωρείται μία από τις πιο δαπανηρές παραγωγές μυθοπλασίας που έχουν γίνει ποτέ στην ελληνική τηλεόραση. Το συνολικό της κόστος ανήλθε στα σχεδόν τέσσερα εκατομμύρια ευρώ, με κάθε επεισόδιο να κοστίζει περίπου 160.000 ευρώ.

Αυτό το υψηλό κόστος οφείλεται στα απαιτητικά γυρίσματα που πραγματοποιήθηκαν στην Κρήτη, στα περίτεχνα σκηνικά εποχής, αλλά και στο πολυπληθές καστ των ηθοποιών. Για τις ανάγκες της παραγωγής, μάλιστα, δημιουργήθηκε ένα ολόκληρο χωριό στην περιοχή της Άνω Ελούντας.

Συντελεστές και κοινωνικό μήνυμα

Το σενάριο της σειράς υπογράφει η Μιρέλλα Παπακοινοπούλου, ενώ τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Θοδωρής Παπαδουλάκης. Τα εντυπωσιακά σκηνικά ήταν έργο του Αντώνη Χαλκιά, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία της ατμόσφαιρας της εποχής.

Η σειρά βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο της Βικτόρια Χίσλοπ και αποτέλεσε ένα πρωτοποριακό εγχείρημα για τα ελληνικά τηλεοπτικά χρονικά. Έθεσε ευθέως σε εξέχουσα θέση ένα κοινωνικό ζήτημα που παρέμενε ταμπού, ακόμα και σε πρόσφατους καιρούς, φέρνοντας στο προσκήνιο την ιστορία της Σπιναλόγκας.

Η ιστορία που ταξιδεύει στο χρόνο

Η αφήγηση του «Νησιού» αποτελεί έναν ύμνο στη ζωή και στην ανθρώπινη δύναμη, ταξιδεύοντας τους τηλεθεατές στις συναρπαστικές ζωές των χαρακτήρων. Η ιστορία καλύπτει μια μεγάλη χρονική περίοδο, από το 1939 έως τις μέρες μας, και διαδραματίζεται στα όμορφα αλλά και άγρια τοπία της Κρήτης.

Πρόκειται για μια αφήγηση που αναδεικνύει το μεγαλείο του ανθρώπου, ο οποίος καταφέρνει να βρει τη δύναμη να αγαπήσει, να ονειρευτεί και να ζήσει, ακόμα κι όταν η μοίρα δείχνει το πιο ανελέητο πρόσωπό της, προσφέροντας παρηγοριά και λύτρωση.

Το ταξίδι της Αλέξις στην Κρήτη

Η πλοκή ξεκινά το 2010, όταν η 18χρονη Αλέξις Φίλντινγκ, την οποία υποδύεται η Ευγενία Δημητροπούλου, φτάνει από τη Βρετανία με την επιθυμία να μάθει για το κρυφό παρελθόν της μητέρας της, Σοφίας. Η Σοφία είχε κρατήσει μυστική την πραγματική της οικογένεια από την Κρήτη, έχοντας μεγαλώσει σε ένα μικρό χωριό πριν φύγει οριστικά για το Λονδίνο.

Όταν η Αλέξις αποφασίζει να επισκεφθεί την Κρήτη, η μητέρα της της δίνει ένα γράμμα για μια παλιά της φίλη, υποσχόμενη ότι από εκείνη θα μάθει την αλήθεια. Έτσι, η Αλέξις ταξιδεύει στη γενέτειρα της μητέρας της, όπου συναντά την κυρα-Φωτεινή, την οποία υποδύεται η Όλγα Δαμάνη. Η κυρα-Φωτεινή γνώριζε τη Σοφία και αναλαμβάνει να διηγηθεί στην Αλέξις την ιστορία της οικογένειάς της.

Οι ζωές που συνδέθηκαν με τη Σπιναλόγκα

Μέσα από τις αφηγήσεις της ηλικιωμένης Φωτεινής, η Αλέξις ανακαλύπτει έκπληκτη πως η ζωή της οικογένειάς της συνδέεται άμεσα με το μικρό και εγκαταλελειμμένο νησί της Σπιναλόγκας, την πρώην αποικία των λεπρών. Η Φωτεινή της μεταφέρει την ιστορία της προγιαγιάς της, Ελένης, μιας δυνατής και δοτικής δασκάλας της Πλάκας.

Παράλληλα, η Αλέξις μαθαίνει για τις κόρες της Ελένης: τη γλυκιά και ευαίσθητη Μαρία, καθώς και την όμορφη και φιλόδοξη Άννα. Γύρω από αυτές τις εξαιρετικές γυναίκες, ξετυλίγονται οι ιστορίες ξεχωριστών ανδρών, γενναίων, δυνατών, γεμάτων ορμή και πάθος, οι οποίοι σημάδεψαν τις ζωές τους, φέρνοντας τον έρωτα, την αγάπη, την παρηγοριά, αλλά και τον χαμό ή τη λύτρωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγγραφέας του βιβλίου, Βικτόρια Χίσλοπ, είχε αρνηθεί προτάσεις από το Χόλιγουντ.

Με πληροφορίες από: Topontiki