Η Μάιλι Σάιρους δωρίζει ένα εκατ. δολάρια για κατοικίες άστεγων γυναικών

Η Μάιλι Σάιρους επιβεβαίωσε την αφοσίωσή της στη φιλανθρωπική δράση κατά της αστεγίας, ανακοινώνοντας τη δωρεά ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Το ποσό αυτό προορίζεται για τη δημιουργία ενός συγκροτήματος κατοικιών, το οποίο θα προσφέρει μόνιμη στέγη σε 97 άστεγες γυναίκες στην πόλη του Λος Άντζελες. Η ανακοίνωση έγινε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια του φιλανθρωπικού γκαλά «Every Woman Housed Gala 2026», μέσω του ιδρύματος Miley Cyrus Foundation.

Η δωρεά και το «Rosa’s Place»

Το ποσό του ενός εκατομμυρίου δολαρίων θα διατεθεί για την υποστήριξη του «Rosa’s Place», ενός νέου συγκροτήματος κατοικιών που βρίσκεται στην περιοχή Skid Row του Λος Άντζελες. Το συγκρότημα αυτό θα περιλαμβάνει 97 διαμερίσματα μόνιμης διαμονής, τα οποία θα φιλοξενήσουν γυναίκες που έχουν βιώσει την αστεγία, προσφέροντάς τους ένα ασφαλές και σταθερό περιβάλλον.

Η 33χρονη τραγουδίστρια, μαζί με τη μητέρα της, Τις Σάιρους-Πέρσελ, η οποία είναι 59 ετών, θα συμμετάσχουν ενεργά στον σχεδιασμό των εσωτερικών χώρων του συγκροτήματος. Η συμβολή τους στο interior design έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου οι γυναίκες θα μπορέσουν να κάνουν μια νέα αρχή στη ζωή τους.

Μακροχρόνια φιλανθρωπική δράση

Η Μάιλι Σάιρους δραστηριοποιείται φιλανθρωπικά στον τομέα της αστεγίας για περισσότερα από 12 χρόνια. Η πρόσφατη δωρεά της αποτελεί συνέχεια της μακροχρόνιας δέσμευσής της να στηρίζει άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα στέγασης.

Λίγες ημέρες πριν την ανακοίνωση της δωρεάς, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός My Friend’s Place, ο οποίος εδρεύει στην περιοχή του Χόλιγουντ και παρέχει υποστήριξη σε άστεγους νέους ηλικίας 12 έως 25 ετών, παρουσίασε τα σχέδιά του για τη δημιουργία ενός νέου κέντρου. Η Σάιρους, η οποία στηρίζει τον οργανισμό για περισσότερο από μία δεκαετία, ανακηρύχθηκε επίτιμη πρόεδρός του, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Το νέο κέντρο θα προσφέρει υπηρεσίες, πόρους και υποστήριξη σε ένα ασφαλές περιβάλλον για τους νέους.

Η δήλωση της τραγουδίστριας

Σε δήλωσή της, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην προσωπική της εμπειρία και τη σύνδεσή της με το έργο του My Friend’s Place. «Θυμάμαι πριν από περισσότερα από 12 χρόνια, όταν επισκέφθηκα για πρώτη φορά το My Friend’s Place, αφού συνειδητοποίησα πόσοι νέοι γύρω μου δεν είχαν ένα μέρος που να μπορούν να αποκαλούν σπίτι τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Μάιλι Σάιρους υπογράμμισε επίσης τον αντίκτυπο που έχει δει από πρώτο χέρι. «Όλα αυτά τα χρόνια έχω δει από πρώτο χέρι πόσο σημαντική επίδραση μπορεί πραγματικά να έχει το My Friend’s Place στη ζωή αυτών των νέων», πρόσθεσε, τονίζοντας τη σημασία της συνεχούς υποστήριξης.

Η στιγμή στα MTV Video Music Awards του 2014

Η φιλανθρωπική δράση της Μάιλι Σάιρους για την αντιμετώπιση της αστεγίας είχε προσελκύσει για πρώτη φορά το ευρύ ενδιαφέρον το 2014, κατά τη διάρκεια των MTV Video Music Awards. Αυτή η στιγμή αποτέλεσε ένα σημαντικό ορόσημο στην προσπάθειά της να ευαισθητοποιήσει το κοινό για το ζήτημα.

Στις 24 Αυγούστου του 2014, η Σάιρους κέρδισε το βραβείο για το Καλύτερο Βίντεο της Χρονιάς με το τραγούδι «Wrecking Ball». Αντί να παραλάβει η ίδια το βραβείο, κάλεσε στη σκηνή τον 22χρονο Τζέσι Χελτ, ο οποίος βίωνε την αστεγία, για να το παραλάβει εκ μέρους της. Με αυτή την κίνηση, η τραγουδίστρια θέλησε να στρέψει την προσοχή του κοινού και των μέσων ενημέρωσης στην αστεγία.

Με πληροφορίες από: Topontiki