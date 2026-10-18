Ο Σωτήρης Τσαφούλιας, ο σκηνοθέτης που έχει συνδέσει το όνομά του με επιτυχημένες τηλεοπτικές παραγωγές, βρίσκεται στην προετοιμασία μιας νέας σειράς, η οποία θα αποτελείται από 60 επεισόδια, σύμφωνα με πληροφορίες. Το νέο αυτό εγχείρημα σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στην τηλεοπτική του πορεία, καθώς μέχρι σήμερα έχει συνδεθεί κυρίως με μίνι σειρές περιορισμένου αριθμού επεισοδίων. Οι λεπτομέρειες της νέας δουλειάς του παραμένουν σε μεγάλο βαθμό μυστικές, ωστόσο έχουν αρχίσει να διαρρέουν οι πρώτες πληροφορίες σχετικά με το φορμάτ και το ενδιαφέρον των τηλεοπτικών σταθμών.

Η νέα τηλεοπτική πρόκληση και η αλλαγή πορείας

Η επερχόμενη σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια θα αποτελείται από 60 επεισόδια, κάτι που συνιστά μια σημαντική διαφοροποίηση από τις προηγούμενες δουλειές του. Ο σκηνοθέτης έχει συνδέσει το όνομά του με παραγωγές όπως το «Έτερος Εγώ» και το «Ριφιφί», οι οποίες χαρακτηρίζονταν από περιορισμένο αριθμό επεισοδίων. Συγκεκριμένα, από τα έξι επεισόδια του «Ριφιφί», ο Σωτήρης Τσαφούλιας σχεδιάζει να περάσει σε μια τηλεοπτική παραγωγή δεκαπλάσιας διάρκειας.

Αυτή η αλλαγή σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τον σκηνοθέτη, καθώς το σχέδιο αφορά μια ιστορία μεγαλύτερης διάρκειας. Αυτό συνεπάγεται διαφορετικές αφηγηματικές απαιτήσεις και περισσότερους χαρακτήρες, των οποίων οι προσωπικές διαδρομές θα αναπτύσσονται μέσα από τις συνεδρίες ψυχοθεραπείας. Η μετάβαση σε ένα τόσο εκτεταμένο project αποτελεί μια νέα πρόκληση για τον καταξιωμένο δημιουργό.

Το διεθνές φορμάτ «In Treatment» και η υπόθεση

Σύμφωνα με το περιοδικό MyTV, η νέα σειρά θα βασίζεται σε ένα ξένο επιτυχημένο φορμάτ, το οποίο αρχικά δεν είχε αποκαλυφθεί. Νεότερες πληροφορίες ωστόσο αναφέρουν ότι η παραγωγή φέρεται να βασίζεται στο διεθνές τηλεοπτικό έργο «In Treatment». Πρόκειται για μια δραματική τηλεοπτική σειρά που επικεντρώνεται στη σχέση ενός ψυχοθεραπευτή με τους ανθρώπους που αναζητούν τη βοήθειά του.

Μέσα από τις θεραπευτικές συνεδρίες, οι οποίες αποτελούν τον πυρήνα της αφήγησης, αποκαλύπτονται προσωπικά βιώματα, οικογενειακές συγκρούσεις, συναισθηματικά αδιέξοδα και διαφορετικές πτυχές της ανθρώπινης ψυχολογίας των χαρακτήρων. Το συγκεκριμένο τηλεοπτικό έργο έχει γνωρίσει διεθνή απήχηση, γεγονός που υπογραμμίζει τη δυναμική του περιεχομένου του.

Το ενδιαφέρον των καναλιών και η πρόταση στην ΕΡΤ

Η πρόταση για τη νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια έχει ήδη κατατεθεί στην ΕΡΤ. Η δημόσια τηλεόραση φέρεται να δείχνει ενδιαφέρον για την παραγωγή, με την πρόταση να έχει υποβληθεί στις 21 Ιουλίου. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί οριστική συμφωνία με κανέναν τηλεοπτικό σταθμό.

Παράλληλα, δυναμικά στη διεκδίκηση του project μπαίνει και ο ALPHA, ο οποίος φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να εντάξει τη νέα παραγωγή στον τηλεοπτικό του σχεδιασμό. Το ενδιαφέρον του σταθμού αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά την επιτυχημένη πορεία του «Ριφιφί», το οποίο προβλήθηκε αρχικά από την COSMOTE TV και στη συνέχεια μεταδόθηκε από τον ALPHA, σημειώνοντας επιτυχία.

Το υψηλό κόστος παραγωγής και οι προβληματισμοί

Ένας από τους βασικότερους παράγοντες που φέρεται να αποτελεί εμπόδιο για την έγκριση της σειράς, ιδιαίτερα από την ΕΡΤ, είναι το υψηλό κόστος παραγωγής. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο προϋπολογισμός εκτιμάται περίπου στις 250.000 ευρώ ανά επεισόδιο. Εφόσον αυτή η εκτίμηση επιβεβαιωθεί και αφορά το σύνολο των 60 επεισοδίων, το συνολικό κόστος της παραγωγής θα μπορούσε να ανέλθει στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, πρόκειται για εκτίμηση που προέρχεται από δημοσιογραφικές πηγές και όχι για επισήμως ανακοινωμένο προϋπολογισμό.

Επιπλέον, προβληματισμό δημιουργεί το γεγονός ότι πρόκειται για διασκευή ξένου τηλεοπτικού έργου. Αυτό το στοιχείο φέρεται να περιορίζει τις δυνατότητες μεταπώλησης της παραγωγής σε άλλες αγορές, κάτι που ενδέχεται να επηρεάσει τις αποφάσεις των τηλεοπτικών σταθμών σχετικά με την ανάληψη του project.

Σενάρια για συνδρομητική πλατφόρμα και ελεύθερη τηλεόραση

Ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζονται για τη διάθεση της νέας σειράς είναι η αρχική της προβολή μέσω συνδρομητικής υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, ένα σενάριο θέλει τη σειρά να προβάλλεται αρχικά στη νέα συνδρομητική πλατφόρμα που σχεδιάζει ο ALPHA, με επί πληρωμή πρόσβαση για τους θεατές. Μετά την ολοκλήρωση της προβολής στη συνδρομητική πλατφόρμα, η σειρά θα μπορούσε να περάσει στην ελεύθερη τηλεόραση.

Μια τέτοια επιλογή θα μπορούσε να δημιουργήσει διαφορετικές δυνατότητες αξιοποίησης της παραγωγής, προσφέροντας ένα μοντέλο διπλής εκμετάλλευσης. Ωστόσο, αυτό παραμένει ένα σενάριο που εξετάζεται, καθώς δεν έχει ανακοινωθεί καμία οριστική συμφωνία με τηλεοπτικό σταθμό ή συνδρομητική πλατφόρμα μέχρι στιγμής.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis