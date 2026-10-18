Την τύχη του στη σκηνή του The Voice δοκίμασε το βράδυ του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου ο Γιώργος Ζαμπέτας, εγγονός του σπουδαίου λαϊκού δημιουργού. Ο διαγωνιζόμενος επέλεξε να παρουσιάσει ένα τραγούδι με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, καταφέρνοντας να κερδίσει τις εντυπώσεις με τις φωνητικές του δυνατότητες.

Η επιλογή του τραγουδιού και η ερμηνεία

Ο Γιώργος Ζαμπέτας ερμήνευσε το «Μάλιστα κύριε», ένα από τα γνωστά τραγούδια του παππού του, Γιώργου Ζαμπέτα. Η επιλογή αυτή προσέδωσε έναν ιδιαίτερο τόνο στην εμφάνισή του, καθώς συνδέθηκε με την κληρονομιά του ονόματος που φέρει.

Η ερμηνεία του κατάφερε να εντυπωσιάσει, με την Πάολα να σχολιάζει χαρακτηριστικά: «Στα στακάτα του σημεία, ήσουν σαν τον παππού σου», αναγνωρίζοντας την ομοιότητα με τον σπουδαίο λαϊκό δημιουργό.

Οι δηλώσεις πριν την εμφάνιση

Πριν ανέβει στη σκηνή, ο Γιώργος Ζαμπέτας είχε αναφερθεί στην προσωπικότητά του και τις μουσικές του επιρροές. «Είμαι αξιοκρατικός και δίκαιος άνθρωπος. Θεωρώ ότι είμαι μετρημένος στη σκέψη και στον λόγο μου, πάντα σκέφτομαι πολύ πριν τι να πω και δεν μ’ αρέσει να πληγώνω τους ανθρώπους», είχε δηλώσει.

Είχε προσθέσει επίσης: «Γι’ αυτό και είμαι στρέιτ απέναντί τους. Το στρέιτ αυτό το βρήκα στη ραπ και γι’ αυτό είμαι εδώ σήμερα». Ωστόσο, η επιλογή του τραγουδιού στη σκηνή του The Voice δεν ήταν ένα κομμάτι ραπ, αλλά ένα κλασικό λαϊκό τραγούδι του παππού του.

Η εξέλιξη στον διαγωνισμό

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο Πάνος Μουζουράκης προχώρησε σε μία κίνηση που επηρέασε την πορεία του διαγωνιζόμενου. Συγκεκριμένα, μπλόκαρε την Έλενα Παπαρίζου, την καλή του φίλη και συνάδελφο coach.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Γιώργος Ζαμπέτας να συνεχίσει την πορεία του στον διαγωνισμό The Voice, εντασσόμενος στη δική του ομάδα, αυτή του Πάνου Μουζουράκη.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr