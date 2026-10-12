Αμάντα Σέιφριντ: Γιατί απέρριψε ρόλο σε σειρά λόγω ερωτικών σκηνών

Η Αμάντα Σέιφριντ, η γνωστή υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός, αποκάλυψε πρόσφατα τον λόγο που την οδήγησε να απορρίψει έναν σημαντικό ρόλο σε τηλεοπτική σειρά. Η 40χρονη σταρ εξήγησε ότι η απόφασή της οφειλόταν στο γεγονός ότι ο ρόλος περιείχε πολλές ερωτικές σκηνές, κάτι που δεν επιθυμεί πλέον να κάνει. Η ίδια τόνισε πως δεν θέλει να βρεθεί γυμνή μπροστά σε έναν άγνωστο, μια στάση που έχει διαμορφωθεί με την πάροδο του χρόνου και την απόκτηση παιδιών.

Η συζήτηση στο Φεστιβάλ του Ιστ Χάμπτον

Η σημαντική αυτή αποκάλυψη έγινε από την Αμάντα Σέιφριντ κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης που είχε με τον συνάδελφό της, Άλεκ Μπάλντουιν. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Hamptons International Film Festival, μιας εκδήλωσης που έλαβε χώρα στο Ιστ Χάμπτον της Νέας Υόρκης, στις 4 Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η ηθοποιός αναφέρθηκε εκτενώς στις ιδιαιτερότητες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το επάγγελμα του ηθοποιού.

Η Σέιφριντ τόνισε ότι «η δουλειά μας είναι περίεργη και όσο μεγαλώνω, γίνεται ακόμη πιο περίεργη». Εξήγησε πως οι ηθοποιοί «πρέπει να είμαστε ρομαντικοί με ανθρώπους με τους οποίους δεν έχουμε ερωτική σχέση», γεγονός που μπορεί να περιπλέξει την κατάσταση όσο περνούν τα χρόνια. Η ίδια επισήμανε ότι πολλές από αυτές τις σκηνές μπορεί να είναι άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε ιδιαίτερα άβολες για τους εμπλεκόμενους.

Διαφορετική προσέγγιση στις ερωτικές σκηνές

Η Αμάντα Σέιφριντ εξομολογήθηκε ότι η αντιμετώπισή της απέναντι στις ερωτικές σκηνές και τις σκηνές φιλιού έχει αλλάξει δραματικά σε σύγκριση με το παρελθόν. Όπως ανέφερε γελώντας, παλαιότερα αντιμετώπιζε τα γυρίσματα με φιλιά ως κάτι απολύτως φυσιολογικό και, μάλιστα, διασκεδαστικό. «Μερικές φορές είναι υπέροχο. Μερικές φορές είναι πραγματικά άβολο. Αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι παλιά έλεγα απλώς: “Πρέπει να φιληθούμε. Τέλεια! Είναι φανταστικό. Ξέρω να φιλάω”» δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την έκπληξή της για την τότε στάση της.

Συμπλήρωσε μάλιστα πως «παλιά ήταν τόσο διασκεδαστικό. Δεν ήταν καν θέμα. Ήταν σαν να έλεγα: “Σήμερα θα φιλήσω έναν ωραίο άνθρωπο και θα με πληρώσουν κιόλας”». Πλέον, αυτό που κάποτε θεωρούσε ένα ευχάριστο μέρος της δουλειάς της, μπορεί να την αποτρέψει από το να δεχτεί έναν ρόλο, σηματοδοτώντας μια σαφή μεταστροφή στις επαγγελματικές της προτεραιότητες.

Η άρνηση του ρόλου και οι λόγοι της

Η 40χρονη ηθοποιός ήταν ξεκάθαρη σχετικά με την απόφασή της να απορρίψει τον συγκεκριμένο ρόλο. «Αρνήθηκα να συμμετάσχω σε μια σειρά στην οποία θα έπρεπε να κάνω συνεχώς ερωτικές σκηνές, ακριβώς εξαιτίας αυτών των σκηνών» δήλωσε η Σέιφριντ, τονίζοντας την κατηγορηματική της θέση.

Εξήγησε περαιτέρω τους λόγους που την οδήγησαν σε αυτή την άρνηση: «Δεν έχει σημασία με ποιον θα ήταν. Δεν θέλω να το κάνω. Νιώθω άβολα με αυτό. Δεν είναι κάτι που θέλω αυτή την περίοδο». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την προσωπική της δυσφορία και την ανάγκη της να θέτει όρια σε ό,τι αφορά την έκθεση του σώματός της και την εκτέλεση ερωτικών σκηνών μπροστά στον φακό.

Η επίδραση της μητρότητας και τα νέα όρια

Η Αμάντα Σέιφριντ αναφέρθηκε εκτενώς στο πώς η ηλικία της, αλλά κυρίως η μητρότητα, έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην απόφασή της να θέτει νέα όρια και να αρνείται προτάσεις όταν δεν αισθάνεται άνετα. Όπως δήλωσε, πλέον σκέφτεται και το παράδειγμα που δίνει στα παιδιά της, την 9χρονη κόρη της Νίνα και τον 6χρονο γιο της Τόμας.

Τα δύο παιδιά έχει αποκτήσει η ηθοποιός με τον εν διαστάσει σύζυγό της, Τόμας Σαντόσκι. Η σκέψη για την επίδραση των επαγγελματικών της επιλογών στην οικογένειά της φαίνεται να αποτελεί έναν σημαντικό και καθοριστικό παράγοντα στις αποφάσεις της σχετικά με τους ρόλους που επιλέγει να αναλάβει, διαμορφώνοντας μια πιο συνειδητή προσέγγιση στην καριέρα της.

Το ενδεχόμενο για το μέλλον

Παρόλα αυτά, η Σέιφριντ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσει διαφορετικά μια αντίστοιχη πρόταση σε κάποια μελλοντική στιγμή. «Ίσως, αν το πρότζεκτ προέκυπτε ξανά αργότερα, να βρισκόμουν σε διαφορετική φάση, αλλά δεν θέλω να είμαι γυμνή με έναν άγνωστο» δήλωσε, αφήνοντας ένα μικρό παραθυράκι για πιθανές αλλαγές.

Αυτή η δήλωση υποδηλώνει ότι ενώ η στάση της είναι ξεκάθαρη και σταθερή αυτή την περίοδο της ζωής της, δεν αποκλείει μια μελλοντική αλλαγή στις προτεραιότητές της, εφόσον οι συνθήκες και οι προσωπικές της ανάγκες το επιτρέψουν. Ωστόσο, η βασική της αρχή να μην εμφανίζεται γυμνή μπροστά σε άγνωστους παραμένει μια σταθερή κόκκινη γραμμή στις επαγγελματικές της επιλογές.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Reader