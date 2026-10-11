Ο γνωστός επιχειρηματίας Αργύρης Παπαργυρόπουλος τοποθετήθηκε δημόσια το πρωί της Κυριακής, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του εμφάνισης στον ΣΚΑΪ, αναφορικά με τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βίσση. Ο κ. Παπαργυρόπουλος εξέφρασε την άποψη ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές θα ήταν προτιμότερο να χαμηλώσουν τους τόνους, ώστε να μην επιτρέψουν στην αντιπαράθεση να κλιμακωθεί περαιτέρω. Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, απηύθυνε ένα μήνυμα στον εφοπλιστή Γιάννη Κούστα, ενώ παράλληλα αποκάλυψε πως είχε επικοινωνία με τον Νίκο Καρβέλα μετά την έναρξη της κόντρας.

Οι δηλώσεις του Αργύρη Παπαργυρόπουλου

Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή της Κυριακής, αναφέρθηκε εκτενώς στην αντιπαράθεση που απασχολεί τη δημοσιότητα και αφορά τον μουσικοσυνθέτη Νίκο Καρβέλα και την ερμηνεύτρια Άννα Βίσση. Ο επιχειρηματίας εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η συνεχιζόμενη διαμάχη χρειάζεται άμεση αποκλιμάκωση, προτείνοντας στις δύο πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η δημόσια φύση αυτής της αντιπαράθεσης καθιστά επιτακτική την ανάγκη για μετριοπάθεια, ώστε να αποφευχθούν τυχόν αρνητικές συνέπειες. Ο κ. Παπαργυρόπουλος υπογράμμισε ότι η διατήρηση των χαμηλών τόνων είναι καθοριστική για την εξεύρεση μιας λύσης και την ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ των δύο προσώπων.

Το μήνυμα στον εφοπλιστή Γιάννη Κούστα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος στον εφοπλιστή Γιάννη Κούστα, στον οποίο απηύθυνε ένα σαφές μήνυμα. Ο επιχειρηματίας χαρακτήρισε τον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση ως «δύο παιδιά, που αγαπιούνται», τονίζοντας τη συναισθηματική τους σύνδεση.

Επισήμανε τη μακροχρόνια κοινή τους πορεία, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «είναι χρόνια μαζί, έχουνε παιδί και εγγόνια». Με βάση αυτά τα δεδομένα, ο κ. Παπαργυρόπουλος κάλεσε τον Γιάννη Κούστα να «δώσει τόπο στην οργή» και να σταματήσει τις δικαστικές ενέργειες, προκειμένου να επικρατήσει η ηρεμία και η συνεννόηση.

Η αποκάλυψη για την επικοινωνία με τον Νίκο Καρβέλα

Μία από τις σημαντικότερες αποκαλύψεις του Αργύρη Παπαργυρόπουλου ήταν η προσωπική του επικοινωνία με τον Νίκο Καρβέλα. Ο επιχειρηματίας δήλωσε ρητά ότι είχε συνομιλήσει με τον μουσικοσυνθέτη, αμέσως μετά το ξέσπασμα της συγκεκριμένης κόντρας που απασχολεί την κοινή γνώμη.

Παρόλα αυτά, ο κ. Παπαργυρόπουλος επέλεψε να μην δημοσιοποιήσει το περιεχόμενο της συνομιλίας που είχε με τον Νίκο Καρβέλα. Η αποκάλυψη αυτή υποδηλώνει μια προσπάθεια για την εκτόνωση της κατάστασης, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λεπτομέρειες ή τους στόχους αυτής της επικοινωνίας.

Η περιγραφή της προσωπικότητας του Νίκου Καρβέλα

Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην προσωπικότητα του Νίκου Καρβέλα, προσφέροντας μια περιγραφή των χαρακτηριστικών του. Επισήμανε ότι ο γνωστός μουσικοσυνθέτης, παρόλο που μπορεί να είναι «αψύς και έντονος» στον χαρακτήρα του, ταυτόχρονα είναι και «καλό παιδί».

Μάλιστα, ο κ. Παπαργυρόπουλος τον αποκάλεσε «μάγκα», υπογραμμίζοντας την εκτίμησή του προς το πρόσωπο του Καρβέλα. Με αυτές τις περιγραφές, ο επιχειρηματίας πρότεινε η συγκεκριμένη κόντρα να λάβει τέλος άμεσα, ώστε οι εμπλεκόμενοι να μπορέσουν να βρουν ξανά κοινό έδαφος και να αποκαταστήσουν τις μεταξύ τους σχέσεις, προς όφελος όλων.

Με πληροφορίες από: Topontiki