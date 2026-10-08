Απρόσμενη γενεαλογική σύνδεση για τη Σίντνεϊ Σουίνι με τη Μέριλιν Μονρόε

Μια απρόσμενη γενεαλογική σύνδεση αποκαλύφθηκε για τη Σίντνεϊ Σουίνι, η οποία συχνά συγκρίνεται με το διαχρονικό σύμβολο του Χόλιγουντ, Μέριλιν Μονρόε. Η 29χρονη πρωταγωνίστρια του Euphoria και η θρυλική ηθοποιός είναι ξαδέλφες ένατης γενιάς, όπως προέκυψε από πρόσφατη έρευνα. Αυτή η αποκάλυψη προσθέτει μια νέα διάσταση στις ήδη υπάρχουσες συγκρίσεις μεταξύ των δύο γυναικών.

Η γενεαλογική αποκάλυψη

Η Σίντνεϊ Σουίνι, μια από τις ανερχόμενες ηθοποιούς του Χόλιγουντ, φέρεται να έχει συγγενικές καταβολές με τη Μέριλιν Μονρόε. Η γενεαλογική έρευνα που διεξήχθη από την MyHeritage έφερε στο φως αυτή την απρόσμενη σύνδεση, δείχνοντας ότι οι δύο ηθοποιοί είναι ένατες ξαδέλφες. Η είδηση αυτή έρχεται να ενισχύσει τις συχνές παρομοιώσεις της Σουίνι με το αείμνηστο ίνδαλμα, όχι μόνο λόγω της εμφάνισής της, αλλά και πλέον λόγω κοινής καταγωγής.

Ο δεσμός αυτός, αν και μακρινός, συνδέει δύο σημαντικές προσωπικότητες του κινηματογράφου, με τον κοινό τους πρόγονο να έχει ζήσει πριν από αιώνες. Η Μέριλιν Μονρόε, η οποία έφυγε από τη ζωή το 1962 σε ηλικία 36 ετών, παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα παγκοσμίως, ενώ η Σίντνεϊ Σουίνι, στα 29 της χρόνια, έχει ήδη καθιερωθεί στον χώρο της υποκριτικής.

Ο κοινός πρόγονος και η πατρική γραμμή

Η γενεαλογική έρευνα της MyHeritage αποκάλυψε ότι η σύνδεση μεταξύ της Σίντνεϊ Σουίνι και της Μέριλιν Μονρόε είναι πατρογονική. Συγκεκριμένα, ο πατέρας της Σουίνι, Στίβεν, και ο πατέρας της Μονρόε, Τσαρλς Στάνλεϊ Γκίφορντ, είναι απόγονοι του ίδιου προσώπου.

Ο κοινός τους πρόγονος είναι ο Έζρα Πέρι, ο οποίος ήταν ένας από τους πρώτους αποίκους στην περιοχή του Σάντουιτς της Μασαχουσέτης. Ο Έζρα Πέρι έζησε τον 17ο αιώνα, γεγονός που εξηγεί γιατί ο γενεαλογικός δεσμός μεταξύ των δύο ηθοποιών είναι τόσο μακρινός, φτάνοντας στην ένατη γενιά.

Οι συγκρίσεις και ο θαυμασμός

Πριν από την αποκάλυψη της συγγένειας, η Σίντνεϊ Σουίνι είχε ήδη αποτελέσει συχνά αντικείμενο σύγκρισης με τη Μέριλιν Μονρόε. Αυτές οι συγκρίσεις αφορούσαν κυρίως τα ξανθά μαλλιά τους και τις εμφανίσεις της Σουίνι που παραπέμπουν στα εμβληματικά looks της θρυλικής ηθοποιού.

Η ίδια η Σουίνι έχει εκφράσει ανοιχτά τον θαυμασμό της για τη Μονρόε, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική της επιρροή. Αυτός ο θαυμασμός έχει εκδηλωθεί και μέσα από τις ενδυματολογικές της επιλογές σε σημαντικές εκδηλώσεις, όπου έχει επιλέξει να τιμήσει το στυλ της Μέριλιν.

Έμπνευση από τη Μονρόε στο κόκκινο χαλί

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές εμφανίσεις της Σίντνεϊ Σουίνι που εμπνεύστηκε από τη Μέριλιν Μονρόε έλαβε χώρα τον Φεβρουάριο. Τότε, η ηθοποιός φόρεσε ένα vintage φόρεμα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα, το οποίο είχε σχεδιαστεί από την Ceil Chapman.

Το συγκεκριμένο φόρεμα διέθετε μανίκια τριών τετάρτων που άφηναν τους ώμους ακάλυπτους, καθώς και πτυχωτές λεπτομέρειες κατά μήκος της μέσης και των χεριών. Αυτό το στυλ θύμιζε έντονα ένα φόρεμα που είχε φορέσει η Μέριλιν Μονρόε, η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Μερικοί το προτιμούν καυτό».

Άλλες εμφανίσεις με αναφορές στη θρυλική ηθοποιό

Η επιρροή της Μέριλιν Μονρόε στο στυλ της Σίντνεϊ Σουίνι δεν περιορίζεται σε μία μόνο εμφάνιση. Η Μονρόε είχε φορέσει ένα παρόμοιο εφαρμοστό φόρεμα στο εξώφυλλο του περιοδικού «Life» στις 7 Απριλίου 1952, μια εμφάνιση που έχει μείνει αξέχαστη στην ιστορία της μόδας και του κινηματογράφου.

Επιπλέον, η Σουίνι εμπνεύστηκε από το αστέρι του Παλιού Χόλιγουντ και για την πρεμιέρα της ταινίας «The Housemaid» τον Δεκέμβριο του 2025. Για την περίσταση, επέλεξε ένα ειδικά σχεδιασμένο φόρεμα της Galia Lahav, το οποίο θύμιζε το εμβληματικό λευκό φόρεμα με λαιμόκοψη που είχε φορέσει η Μονρόε στην ταινία «The Seven Year Itch» του 1955.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Reader