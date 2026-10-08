Ο Νίκος Καρβέλας αναλαμβάνει αποκλειστικά τα δικαιώματα των τραγουδιών του

Νέα τροπή λαμβάνει η διαμάχη μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, καθώς ο συνθέτης προχώρησε σε μια κίνηση που αναδιαμορφώνει το τοπίο των πνευματικών δικαιωμάτων των τραγουδιών του. Ο Νίκος Καρβέλας αναλαμβάνει πλέον αποκλειστικά τη διαχείριση των δικαιωμάτων ζωντανής εκτέλεσης των έργων του, κάτι που μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τις μελλοντικές εμφανίσεις της Άννας Βίσση.

Η νέα διάσταση της διαμάχης

Η πολύκροτη διαμάχη των δύο καλλιτεχνών μετατοπίζεται από τις δημόσιες ανακοινώσεις και τις εκατέρωθεν αιχμές στο πεδίο των πνευματικών δικαιωμάτων. Ο γνωστός στίχος «Λατρεμένο το απαγορευμένο», από τραγούδι που δεν υπογράφει ο Νίκος Καρβέλας, αποκτά μια εντελώς διαφορετική διάσταση, καθώς τα τραγούδια που σημάδεψαν την καριέρα της Άννας Βίσση ενδέχεται να γίνουν «απαγορευμένα» για την ίδια, εάν δεν εξασφαλίσει πρώτα την άδεια του δημιουργού τους.

Ανάκληση δικαιωμάτων από την «Αυτοδιαχείριση»

Σύμφωνα με νέα ανακοίνωση της δικηγόρου του, ο Νίκος Καρβέλας έχει ανακαλέσει από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης «Αυτοδιαχείριση» την εξουσία διαχείρισης των δικαιωμάτων ζωντανής δημόσιας εκτέλεσης των τραγουδιών του. Η ανάκληση αυτή ισχύει ήδη από τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Μέχρι πρότινος, η διαχείριση των δικαιωμάτων δημόσιας εκτέλεσης γινόταν μέσω του οργανισμού «Αυτοδιαχείριση», ο οποίος είχε τη δυνατότητα να χορηγεί άδειες για συναυλίες και άλλες ζωντανές εμφανίσεις.

Πλέον, η συγκεκριμένη αρμοδιότητα έχει επιστρέψει αποκλειστικά στον ίδιο τον Νίκο Καρβέλα. Ο συνθέτης θα αποφασίζει πλέον εάν, πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα επιτρέπει τη ζωντανή ερμηνεία των έργων του. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά από την πλευρά του, «το εάν, πότε, υπό ποιες προϋποθέσεις και σε ποιον θα χορηγεί τέτοιες άδειες και, κυρίως, υπό ποιες συνθήκες θα παρουσιάζονται τα έργα του, θα αποφασίζεται αποκλειστικά από τον ίδιο».

Ο αντίκτυπος στο ρεπερτόριο της Άννας Βίσση

Η απόφαση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Άννα Βίσση, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του ρεπερτορίου της αποτελείται από τραγούδια που έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας. Αυτό σημαίνει ότι η δυνατότητα της τραγουδίστριας να ερμηνεύει ζωντανά πολλά από τα τραγούδια που έχει συνδέσει το κοινό με τη φωνή της, θα εξαρτάται πλέον από την έγκριση του δημιουργού τους.

Στην πράξη, για τη ζωντανή παρουσίαση των τραγουδιών του Νίκου Καρβέλα θα απαιτείται πλέον η σχετική άδεια του συνθέτη, εφόσον ισχύει η ανάκληση που ανακοινώθηκε. Ωστόσο, δεν πρόκειται για αυτόματη απαγόρευση των τραγουδιών στην Άννα Βίσση, αλλά για μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα χορηγούνται οι άδειες εκτέλεσής τους. Το αν θα δοθεί άδεια για μελλοντικές εμφανίσεις της θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις του δημιουργού και τις ενδεχόμενες συμφωνίες μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr