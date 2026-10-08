Πρίγκιπας Χάρι: «Έπεσα σε κατάθλιψη, ένιωθα άχρηστος μετά το Megxit»

Ο πρίγκιπας Χάρι, ο μικρότερος γιος της πριγκίπισσας Νταϊάνας, προχώρησε σε εκ βαθέων εξομολογήσεις σχετικά με την ψυχική του υγεία, αποκαλύπτοντας ότι έπεσε σε κατάθλιψη και ένιωθε «άχρηστος» μετά το «Megxit». Ο δούκας του Σάσεξ δήλωσε ότι η ζωή του εντός της βασιλικής οικογένειας δεν του επέτρεψε να πενθήσει ουσιαστικά τον θάνατο της μητέρας του, ενώ οι επίσημες βασιλικές υποχρεώσεις του προκαλούσαν συχνά κρίσεις πανικού.

Οι αποκαλύψεις για την κατάθλιψη μετά το Megxit

Ο 42χρονος δούκας του Σάσεξ περιέγραψε τη δύσκολη περίοδο που βίωσε μετά τη μετακόμισή του στον Καναδά με τη σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ, και τον γιο τους, πρίγκιπα Άρτσι. Το ζευγάρι, το οποίο απέκτησε τον Άρτσι τον Μάιο του 2019, πέρασε το τέλος εκείνης της χρονιάς στον Καναδά μαζί με το βρέφος, με σκοπό «να απομακρυνθούν για λίγο από τα πάντα, απλώς και μόνο για να μπορέσουν να σκεφτούν».

Ο πρίγκιπας Χάρι θυμάται ότι μέσα σε δύο ή τρεις ημέρες από την άφιξή του στον Καναδά, βίωσε μια απότομη πτώση της αδρεναλίνης, κάτι που δεν είχε αισθανθεί ποτέ ξανά στη ζωή του. Είχε περάσει χρόνια σε ένα περιβάλλον που ο ίδιος περιγράφει ως ιδιαίτερα στρεσογόνο, με το σώμα του να είναι διαρκώς γεμάτο αδρεναλίνη. «Ήταν σαν να χρειαζόμουν το άγχος για να παράγεται η αδρεναλίνη που έκανε τον εγκέφαλό μου να λειτουργεί, γιατί είχα γίνει εντελώς ανίκανος να κάνω οτιδήποτε στο σπίτι», είπε χαρακτηριστικά.

Ο δούκας του Σάσεξ ανέφερε ότι έπεσε σε κατάθλιψη για περίπου δύο εβδομάδες, νιώθοντας ότι δεν μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς την αδρεναλίνη. Τον Ιανουάριο του 2020, ο Χάρι και η Μέγκαν ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να αποσυρθούν από τα καθήκοντά τους ως ανώτερα ενεργά μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Το ανεκπλήρωτο πένθος για την πριγκίπισσα Νταϊάνα

Ο πρίγκιπας Χάρι τόνισε ότι η ζωή του στη βασιλική οικογένεια δεν του επέτρεψε να πενθήσει ουσιαστικά τον θάνατο της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνας. Περιέγραψε όσα κουβαλούσε μέσα του επί «15 ή 20 χρόνια», δηλώνοντας: «Θα πίστευε κανείς ότι είχα την καλύτερη δυνατή βοήθεια στον κόσμο. Είμαι πρίγκιπας, για όνομα του Θεού, αλλά εξακολουθούσα να πενθώ και δεν είχα πού να διοχετεύσω αυτά τα συναισθήματα».

Σε μια συγκλονιστική στιγμή, ο Χάρι αποκάλυψε ότι ψεκάστηκε με το άρωμα της μητέρας του, με αποτέλεσμα να επανέλθουν ξαφνικά στην επιφάνεια ξεχασμένες αναμνήσεις και συναισθήματα, φέρνοντας στο φως το ανεκπλήρωτο πένθος.

Κρίσεις πανικού και η πίεση των βασιλικών καθηκόντων

Ο δούκας του Σάσεξ παραδέχτηκε ότι οι επίσημες βασιλικές υποχρεώσεις του προκαλούσαν κρίσεις πανικού. Ανέφερε ότι, όταν φορούσε πουκάμισο και γραβάτα για τις βασιλικές εμφανίσεις του, ένιωθε συχνά σαν κάποιος να τον στραγγαλίζει ή να τον πνίγει. Αυτή η αίσθηση της πίεσης και του πνιγμού ήταν ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο κατά τη διάρκεια των δημόσιων εμφανίσεών του.

Η σωτήρια βοήθεια της ψυχοθεραπείας

Ο πρίγκιπας Χάρι αποκάλυψε ότι η ψυχοθεραπεία τον βοήθησε σημαντικά να διαχειριστεί τα συναισθήματά του και να βρει διέξοδο στο πένθος του. Μιλώντας για το πένθος σε βίντεο για την αμερικανική εταιρεία MasterClass, η οποία προσφέρει διαδικτυακά σεμινάρια, ο Χάρι δήλωσε ότι η ψυχοθεραπεία του «έδωσε την άδεια να πενθήσει».

Οι αποκαλύψεις αυτές έγιναν στο πλαίσιο νέου προγράμματος της εκπαιδευτικής πλατφόρμας MasterClass, το οποίο κυκλοφόρησε στις 8 Οκτωβρίου.

Ο «κανόνας των 10 ημερών» και η οικογενειακή ισορροπία

Ο πρίγκιπας Χάρι έχει θέσει έναν αυστηρό «κανόνα των 10 ημερών» για την προσωπική του ευτυχία και ισορροπία. «Το κλειδί για τη διατήρηση αυτής της ισορροπίας είναι να μη μένω μακριά από τη σύζυγο και τα παιδιά μου για περισσότερες από 10 ημέρες», δήλωσε.

Ο Χάρι τόνισε ότι ο σημαντικότερος παράγοντας για εκείνον είναι η ενέργεια, η χαρά και η ευτυχία που αντλεί από το να βρίσκεται με την οικογένειά του, ιδιαίτερα με τα παιδιά τους, Άρτσι και Λίλιμπετ, αλλά και από το να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της δουλειάς του. Πρόκειται για την ισορροπία ανάμεσα στη δουλειά του, την αίσθηση ότι έχει έναν σκοπό και τον ρόλο του ως πατέρα και συζύγου. Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ βρίσκονται ξανά στη Βρετανία, με τα παιδιά τους να έχουν ξεκινήσει το σχολείο στην περιοχή Κότσγουολντς.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos