Νέα ανακοίνωση Καρβέλα: Η Άννα Βίσση θα ερμηνεύει τα τραγούδια μόνο με έγκρισή του

Νέα εξέλιξη σημειώθηκε στη διαμάχη της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα, καθώς η δικηγόρος του συνθέτη προχώρησε σε νέα ανακοίνωση το μεσημέρι της Πέμπτης. Σύμφωνα με αυτή, ο Νίκος Καρβέλας αναλαμβάνει αποκλειστικά τη διαχείριση των δικαιωμάτων του για τις ζωντανές εκτελέσεις των τραγουδιών του. Παράλληλα, ο συνθέτης επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε ένδικο μέσο προκειμένου να διεκδικήσει ποσά που, κατά την πλευρά του, του οφείλονται.

Αποκλειστική διαχείριση δικαιωμάτων

Η δικηγόρος του Νίκου Καρβέλα επιβεβαίωσε ότι από τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, ο συνθέτης θα διαχειρίζεται ο ίδιος τα δικαιώματα των τραγουδιών του όσον αφορά τις δημόσιες εκτελέσεις τους. Αυτό περιλαμβάνει συναυλίες και εμφανίσεις οποιουδήποτε είδους και μορφής. Η παρούσα ενημέρωση, όπως αναφέρεται, παρέχεται από την πληρεξούσια δικηγόρο του κ. Καρβέλα με σκοπό τη διευκρίνιση ζητημάτων που αφορούν τις νομικές του θέσεις.

Στο πλαίσιο αυτής της διευκρίνισης, κρίθηκε απαραίτητη η διασάφηση βασικών εννοιών του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας, προκειμένου να επεξηγηθεί η διαμορφωθείσα νομική και πραγματική κατάσταση στην υπόθεση. Ο Νίκος Καρβέλας, ως δημιουργός των μουσικών έργων, δηλαδή των συνθέσεων και των στίχων, είναι ο δικαιούχος του συνόλου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί αυτών των έργων. Η πλειονότητα των τραγουδιών του έχει ερμηνευτεί από την Άννα Βίσση.

Πνευματική ιδιοκτησία και δημόσιες εκτελέσεις

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τόσο τα περιουσιακά όσο και τα ηθικά, είναι απόλυτα. Αυτό σημαίνει ότι ο δημιουργός έχει το δικαίωμα να επιτρέπει ή να απαγορεύει την εκμετάλλευση των έργων του σε οποιοδήποτε τρίτο. Η ζωντανή ερμηνεία και εκτέλεση μουσικών έργων ενώπιον κοινού, όπως συμβαίνει σε συναυλίες ή ζωντανές εμφανίσεις, συγκαταλέγεται στα δικαιώματα δημόσιας εκτέλεσης, γνωστά και ως εκτελεστικά δικαιώματα.

Είναι διεθνώς και στην Ελλάδα, εδώ και σχεδόν έναν αιώνα, κοινή πρακτική για την πλειονότητα των συνθετών και στιχουργών να αναθέτουν τη διαχείριση αυτών των δικαιωμάτων σε Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ). Αυτό γίνεται για πρακτικούς λόγους είσπραξης, καθώς η είσπραξη των δικαιωμάτων πραγματοποιείται βάσει ενός κοινού αμοιβολογίου για όλους τους δημιουργούς-μέλη του ΟΣΔ.

Η περίπτωση της συναυλίας στο ΟΑΚΑ

Ο Νίκος Καρβέλας υπήρξε μέλος του ΟΣΔ Αυτοδιαχείριση, δυνάμει σχετικής Σύμβασης Ανάθεσης, όσον αφορά την περιουσιακή εξουσία των ζωντανών δημόσιων ερμηνειών και εκτελέσεων. Ο ΟΣΔ Αυτοδιαχείριση χορήγησε άδεια στην εταιρία παραγωγής D&A LIVE CONCERTS για τη διεξαγωγή της συναυλίας στο ΟΑΚΑ. Η άδεια αυτή δόθηκε, όπως αναφέρεται, επειδή ο ΟΣΔ ήταν υποχρεωμένος από το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Στη συγκεκριμένη συναυλία, σχεδόν το σύνολο των ερμηνευθέντων και εκτελεσθέντων τραγουδιών αποτελούσαν έργα δημιουργίας του Νίκου Καρβέλα. Η ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι είναι πασίγνωστο στη συγκεκριμένη αγορά και διεθνώς καθιερωμένο ότι η τυπική διαδικασία...

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr