Η εταιρεία παραγωγής της συναυλίας της Άννας Βίσση απαντά στους ισχυρισμούς του Νίκου Καρβέλα

Η εταιρεία παραγωγής D&A Productions προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση, απαντώντας στους ισχυρισμούς του Νίκου Καρβέλα σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα και την πληρωμή του από τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ. Η εταιρεία διαψεύδει κατηγορηματικά ότι οφείλει οποιοδήποτε ποσό στον συνθέτη, τονίζοντας ότι έχει εκπληρώσει όλες τις νόμιμες και συμβατικές της υποχρεώσεις. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από δημόσιες τοποθετήσεις και των δύο πλευρών, του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βίσση, που έχουν προκαλέσει συζητήσεις.

Οι αρχικοί ισχυρισμοί του Νίκου Καρβέλα

Ο Νίκος Καρβέλας είχε δημοσιεύσει Δελτίο Τύπου στα Μέσα, γνωστοποιώντας τη δυσαρέσκειά του για την κατάσταση. Στους ισχυρισμούς του, ο συνθέτης ανέφερε ότι δεν έχει πληρωθεί για τα πνευματικά δικαιώματα που προέκυψαν από τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.

Παράλληλα με τους οικονομικούς ισχυρισμούς, ο κ. Καρβέλας είχε εκφράσει και την απογοήτευσή του για τον καλλιτεχνικό δρόμο που έχει ακολουθήσει η Άννα Βίσση τον τελευταίο καιρό.

Η δημόσια αντίδραση της Άννας Βίσση

Μετά τους ισχυρισμούς του Νίκου Καρβέλα, η Άννα Βίσση είχε επίσης τοποθετηθεί δημόσια επί του θέματος. Η τραγουδίστρια είχε δηλώσει πως δεν περίμενε από εκείνον να επιδείξει τέτοια συμπεριφορά, ειδικά μετά από τόσα χρόνια συνεργασίας και κοινής πορείας.

Οι δηλώσεις της Άννας Βίσση υπογράμμισαν την έκπληξή της για την εξέλιξη της κατάστασης, προσθέτοντας μια νέα διάσταση στη διαμάχη που είχε ξεσπάσει.

Η επίσημη απάντηση της D&A Live Concerts

Σε μια ανακοίνωση που χαρακτηρίζεται ως «απάντηση βόμβα», η εταιρεία D&A Productions, η οποία φέρει την επωνυμία D&A Live Concerts ως παραγωγός της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, προχώρησε σε λεπτομερείς διευκρινίσεις. Η εταιρεία δηλώνει κατηγορηματικά ότι έχει εκπληρώσει στο ακέραιο κάθε νόμιμη και συμβατική υποχρέωσή της.

Αυτή η εκπλήρωση αφορά όλους τους συντελεστές και λοιπούς συνεργάτες της συναυλίας, συμπεριλαμβανομένου ρητά του κ. Νίκου Καρβέλα. Σκοπός της ανακοίνωσης είναι η αποκατάσταση της αλήθειας και η αποφυγή περαιτέρω εσφαλμένων εντυπώσεων που έχουν δημιουργηθεί.

Η διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων μέσω AUTODIA

Η D&A Live Concerts διευκρινίζει ότι, όπως όφειλε, απευθύνθηκε στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων AUTODIA. Ο κ. Καρβέλας έχει εκχωρήσει στον συγκεκριμένο οργανισμό τη διαχείριση των περιουσιακών δικαιωμάτων που προκύπτουν από τη δημόσια εκτέλεση των έργων του.

Πριν από τη διεξαγωγή της συναυλίας, η εταιρεία προέβη στην εξασφάλιση της απαιτούμενης άδειας. Επιπλέον, πραγματοποίησε την εμπρόθεσμη καταβολή των ποσών που προβλέπονται βάσει του δημοσιευμένου αμοιβολογίου της AUTODIA, καθώς και των όρων της σχετικής υπογραφείσας σύμβασης.

Οικονομικές λεπτομέρειες και η διαδικασία εκκαθάρισης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της D&A Live Concerts, ήδη από τις 23 Σεπτεμβρίου του 2026, έχει καταβληθεί στην AUTODIA το ποσό των 250.000 ευρώ ως προκαταβολή. Η εταιρεία αναμένει πλέον την οριστική εκκαθάριση των πνευματικών δικαιωμάτων, η οποία θα γίνει βάσει του set list της συναυλίας, το οποίο έχει ήδη υποβληθεί στον οργανισμό.

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της εκκαθάρισης, το ποσό που προβλέπεται βάσει της σχετικής σύμβασης του κ. Νίκου Καρβέλα με την AUTODIA θα καταβληθεί στον ίδιο, όπως είθισται. Η D&A Live Concerts υπογραμμίζει ότι μεταξύ της εταιρείας και του κ. Νίκου Καρβέλα δεν υφίσταται καμία συμφωνία, ούτε γραπτή ούτε προφορική, που να αφορά την εν λόγω συναυλία ή οποιαδήποτε άλλη παράσταση.

Κατόπιν όλων αυτών, και σύμφωνα με τα τηρούμενα λογιστικά και συμβατικά αρχεία της εταιρείας, δεν υφίσταται έως σήμερα οποιαδήποτε άλλη αξίωση κατά της D&A Live Concerts από τη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Κάθε αντίθετος ισχυρισμός χαρακτηρίζεται από την εταιρεία ως ανακριβής και στερούμενος συμβατικού και νομικού ερείσματος.

Με πληροφορίες από: Reader