Σε δημοπρασία αντικείμενα του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, ανάμεσά τους το τσεκούρι του Τζακ Νίκολσον

Προσωπικά αντικείμενα από το αρχείο του κορυφαίου σκηνοθέτη Στάνλεϊ Κιούμπρικ, μεταξύ των οποίων και το εμβληματικό τσεκούρι που χρησιμοποίησε ο Τζακ Νίκολσον στην ταινία «Η Λάμψη» του 1980, βγαίνουν σε δημοπρασία. Η τιμή εκτίμησης για το τσεκούρι κυμαίνεται μεταξύ 30.000 και 50.000 λιρών. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 3 Φεβρουαρίου στον οίκο Bonhams στο Λονδίνο, ενώ θα προηγηθούν δημόσιες παρουσιάσεις των εκθεμάτων σε διάφορες πόλεις.

Το τσεκούρι της «Λάμψης» και η εμβληματική σκηνή

Το τσεκούρι που σκόρπισε τον τρόμο στην κινηματογραφική «Λάμψη» του Στάνλεϊ Κιούμπρικ αποτελεί ένα από τα εκατοντάδες εκθέματα της πρώτης δημοπρασίας του προσωπικού αρχείου του δημιουργού. Στο εμβληματικό φιλμ, ο Τζακ Νίκολσον στον ρόλο του Jack Torrance, χρησιμοποιεί το τσεκούρι για να σπάσει την πόρτα του μπάνιου και να επιτεθεί στη γυναίκα του, την οποία υποδύεται η Σέλεϊ Ντιβάλ.

Κατά τη διάρκεια αυτής της σκηνής, ο Νίκολσον λέει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ατάκες στην ιστορία του σινεμά: «Here's Johnny!». Το συλλεκτικό αυτό αντικείμενο, όπως και τα υπόλοιπα, προέρχεται από το προσωπικό αρχείο του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1999 σε ηλικία 70 ετών.

Άλλα αντικείμενα από τις ταινίες του Κιούμπρικ

Ανάμεσα στα αντικείμενα που θα διατεθούν στη δημοπρασία περιλαμβάνονται και τα δύο θαλασσί φορέματα που φορούσαν οι δίδυμες αδελφές Alexa και Alexie Grady στη θρυλική σκηνή της «Λάμψης». Στη συγκεκριμένη σκηνή, οι δίδυμες καλούν τον γιο του Torrance, Danny, να «παίξει μαζί τους» ενώ εκείνος κυκλοφορεί με το τρίκυκλό του στους διαδρόμους του ξενοδοχείου Overlook.

Παράλληλα, διατίθεται μία κλακέτα από τα γυρίσματα της «Λάμψης» μαζί με τρεις άλλες από τις ταινίες του Κιούμπρικ. Αυτές οι κλακέτες προέρχονται από τα φιλμ «2001: A Space Odyssey» του 1968, «Barry Lyndon» του 1975 και «Eyes Wide Shut» του 1999.

Το πιο ακριβό έκθεμα και η σημασία του

Το αντικείμενο που αναμένεται να συγκεντρώσει την υψηλότερη τιμή, έως και 800.000 λίρες, είναι το ομοίωμα του αστρικού εμβρύου που εμφανίζεται στην τελική σκηνή του «2001: A Space Odyssey». Η Κλερ Τολ-Μουάρ, επικεφαλής του τμήματος λαϊκής κουλτούρας στον οίκο Bonhams, δικαιολόγησε την τιμή εκτίμησης.

Η Τολ-Μουάρ δήλωσε ότι το αντικείμενο «αντιπροσωπεύει την εξέλιξη, τις νέες αρχές, την αφέλεια και την αμφισημία». Επιπλέον, τόνισε ότι το φιλμ «δεν είναι απλώς μία από τις καλύτερες ταινίες του Κιούμπρικ, είναι ένα κινηματογραφικό αριστούργημα, οπότε η δυνατότητα να προσφέρουμε αυτό το εμβληματικό αντικείμενο από την τελευταία σκηνή είναι εξαιρετικά συναρπαστική».

Το προσωπικό αρχείο του σκηνοθέτη

Μεταξύ των αγαπημένων αντικειμένων της δημοπρασίας για την επικεφαλής του οίκου είναι τα σενάρια του Κιούμπρικ. Αυτά τα σενάρια είναι γεμάτα σημειώσεις, σχέδια και εναλλακτικές σκηνές, συμπεριλαμβανομένου αυτού της ταινίας «Spartacus» του 1960.

Η Κλερ Τολ-Μουάρ σημείωσε επίσης ότι το αντικείμενο που αντιπροσωπεύει καλύτερα την προσωπικότητα του σκηνοθέτη είναι το σκάκι του. Εξήγησε ότι ο Κιούμπρικ «εκτιμούσε το σκάκι για τον συνδυασμό στρατηγικής, υπομονής, πειθαρχίας και πνευματικής ακρίβειας, ιδιότητες που έγιναν σήμα κατατεθέν της σκηνοθετικής του προσέγγισης».

Οι ημερομηνίες και οι πόλεις των παρουσιάσεων

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 3 Φεβρουαρίου στον οίκο Bonhams στο Λονδίνο. Πριν από τη δημοπρασία, θα προηγηθούν δημόσιες παρουσιάσεις των εκθεμάτων. Οι παρουσιάσεις αυτές ξεκινούν την ερχόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη και θα ακολουθήσουν στο Λος Άντζελες, το Παρίσι και το Λονδίνο, με την παρουσίαση στο Λονδίνο να έχει οριστεί για τις 18 Ιανουαρίου.

Με πληροφορίες από: News.gr, Newsit