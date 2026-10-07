Η Μάιλι Σάιρους κατρακύλησε από το Νο 1 στο Νο 157 του Billboard 200

Μια απρόσμενη και ιστορική πτώση κατέγραψε το νέο άλμπουμ της Μάιλι Σάιρους, «Bass Persuades», στα charts του Billboard 200. Ενώ την προηγούμενη εβδομάδα είχε κάνει ένα εκρηκτικό ντεμπούτο στην κορυφή, στη δεύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας του, το άλμπουμ κατρακύλησε εντυπωσιακά στο Νο 157. Η εξέλιξη αυτή διαψεύδει τις αρχικές εκτιμήσεις για την πορεία του και αποτελεί τη μεγαλύτερη πτώση που έχει σημειωθεί ποτέ για γυναίκα καλλιτέχνιδα από την κορυφή του Billboard 200.

Η μεγαλύτερη πτώση στην ιστορία του Billboard

Η συγκεκριμένη πτώση του «Bass Persuades» από το Νο 1 στο Νο 157 μέσα σε μόλις μία εβδομάδα θεωρείται ιστορική. Πρόκειται για την πιο εντυπωσιακή κατρακύλα που έχει καταγραφεί για γυναίκα καλλιτέχνιδα από την πρώτη θέση του Billboard 200, ξεπερνώντας προηγούμενα ρεκόρ.

Στο παρελθόν, το ρεκόρ της μεγαλύτερης πτώσης από την κορυφή κατείχε αρχικά η Μαντόνα. Το άλμπουμ της, «Madame X», είχε υποχωρήσει από το Νο 1 στο Νο 77 το 2019. Λίγους μήνες αργότερα, η Σελίν Ντιόν έσπασε αυτό το ρεκόρ, όταν το άλμπουμ της «Courage» έπεσε από την πρώτη θέση στο Νο 111.

Η στρατηγική της Atlantic Records για την πρωτιά

Το «Bass Persuades» σηματοδοτεί το πρώτο άλμπουμ της Μάιλι Σάιρους που κυκλοφορεί μέσω της Atlantic Records, μετά την αποχώρησή της από την Columbia Records. Αρχικά, οι προβλέψεις έδειχναν ότι το άλμπουμ θα έκανε ντεμπούτο εκτός της πρώτης πεντάδας των charts.

Ωστόσο, η Atlantic Records επιστράτευσε μια σειρά από κινήσεις με στόχο να ενισχύσει τις πωλήσεις και να εξασφαλίσει την πρώτη θέση. Η εταιρεία προχώρησε σε μείωση της τιμής της ψηφιακής έκδοσης του άλμπουμ. Επιπλέον, το «Bass Persuades» κυκλοφόρησε σε 16 διαφορετικές εκδόσεις βινυλίου, εννέα εκδόσεις CD, έξι διαφορετικές ψηφιακές εκδόσεις για download, καθώς και μία κασέτα.

Οριακή επικράτηση και πανηγυρισμοί

Η στρατηγική που ακολούθησε η δισκογραφική εταιρεία απέδωσε καρπούς. Το «Bass Persuades» ξεπέρασε σημαντικά τις αρχικές προβλέψεις και κατάφερε να επικρατήσει οριακά του άλμπουμ «Dandelion» της κάντρι τραγουδίστριας Έλα Λάνγκλεϊ. Η διαφορά μεταξύ των δύο άλμπουμ ήταν περίπου 70 μονάδες, εξασφαλίζοντας έτσι την κορυφή για τη Μάιλι Σάιρους.

Τόσο η Σάιρους όσο και η Atlantic Records πανηγύρισαν την οριακή αυτή πρωτιά τον περασμένο μήνα. Η δισκογραφική εταιρεία έστειλε μάλιστα στο σπίτι της τραγουδίστριας ένα στεφάνι λουλουδιών σε σχήμα του αριθμού «1». Η Μάιλι Σάιρους, ενθουσιασμένη, είχε δηλώσει τότε στο Instagram της: «Το ότι το “Bass Persuades” είναι Νο 1 ξεπερνά την έννοια της νίκης».

Στην ίδια ανάρτηση, η τραγουδίστρια είχε προσθέσει: «Αυτή η διαδικασία ήταν από τις καλύτερες περιόδους για μένα. Όλοι όσοι συμμετείχαν το έκαναν εφικτό και, το σημαντικότερο, διασκεδαστικό και αξέχαστο. Ευχαριστώ την Atlantic, την ομάδα μου και όλους όσοι πορεύονται δίπλα μου με πίστη. Σας αγαπώ. Στους θαυμαστές μου: εσείς κάνετε τον κόσμο μου να γυρίζει. Το να δημιουργώ μουσική για εσάς φέρνει ανυπολόγιστη χαρά στη ζωή μου. Για πάντα».

Οι ανταγωνίστριες στα charts

Παρά την υποχώρηση του «Bass Persuades» στο Νο 157 αυτή την εβδομάδα, άλλες καλλιτέχνιδες της ποπ διατηρούν υψηλές θέσεις στα charts του Billboard. Η Τέιλορ Σουίφτ επέστρεψε στην κορυφή με το άλμπουμ της «The Life of a Showgirl». Η επιτυχία αυτή ενισχύθηκε από την κυκλοφορία της deluxe έκδοσης του άλμπουμ, με τίτλο «Encore».

Με πληροφορίες από: Topontiki