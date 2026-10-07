Γιώργος Λιάγκας σε Νόρα Καούρη: «Αν νομίζεις ότι κάνω 30 χρόνια καριέρα επειδή με μισεί ο κόσμος να το κοιτάξεις»

Μια έντονη αντιπαράθεση εκτυλίχθηκε στον αέρα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, με πρωταγωνιστές τον Γιώργο Λιάγκα και τη Νόρα Καούρη. Αφορμή για την ένταση στάθηκε ένα σχόλιο της νεαρής δημοσιογράφου, το οποίο προκάλεσε την άμεση και σφοδρή αντίδραση του παρουσιαστή.

Το σχόλιο που προκάλεσε την αντιπαράθεση

Η Νόρα Καούρη, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, απευθυνόμενη στον Γιώργο Λιάγκα, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Για πολλούς είσαι love to hate ή hate to love». Αυτή η φράση ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει την έντονη αντίδραση του παρουσιαστή, ο οποίος θεώρησε ότι το σχόλιο αμφισβητούσε την πορεία και την αποδοχή του από το κοινό.

Η απάντηση του Γιώργου Λιάγκα

Ο Γιώργος Λιάγκας αντέδρασε άμεσα και με έντονο ύφος στα λεγόμενα της Νόρας Καούρη. Σημείωσε πως η δημοσιογράφος κάνει «τεράστιο λάθος» και πως αυτή η αίσθηση που έχει απέναντί του είναι προσωπική της, καθώς την έχει διαμορφώσει «ούσα τόσα χρόνια απέναντί μου, βλέποντάς με σε ένα μόνιτορ και λέγοντας πράγματα για μένα, γιατί αυτό έκανες».

Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 υπογράμμισε με έμφαση ότι δεν μπορεί κάποιος να κάνει καριέρα για τριάντα και πλέον χρόνια επειδή τον μισεί ο κόσμος. «Αν νομίζεις ότι εγώ έχω κάνει μια καριέρα 30 τόσα χρόνια επειδή ο κόσμος με μισεί, πρέπει να το κοιτάξεις», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε, απευθυνόμενος στην Καούρη, ότι «δεν μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει 30 χρόνια καριέρα επειδή ο κόσμος τον μισεί».

Προσωπική πρόκληση και αμφισβήτηση

Συνεχίζοντας την απάντησή του, ο Γιώργος Λιάγκας αμφισβήτησε την ορθότητα της άποψης της Νόρας Καούρη, θέτοντας ένα ρητορικό ερώτημα: «Κάνω 30 χρόνια καριέρα, κάποιοι με πληρώνουν ακριβά επειδή με μισεί ο κόσμος; Αλήθεια τώρα; Το λες σοβαρά αυτό;». Χαρακτήρισε μάλιστα την τοποθέτησή της ως «κουτό να το λες αυτό».

Για να ενισχύσει το επιχείρημά του και να της δείξει την πραγματικότητα, ο παρουσιαστής την κάλεσε να κάνουν μια βόλτα μαζί. «Θέλω, λοιπόν, να σε καλέσω ένα απόγευμα να κάνουμε μια βόλτα στη Γλυφάδα, στο Περιστέρι, να δούμε αν θα έχεις την ίδια άποψη με μένα», είπε, προτείνοντας να διαπιστώσει η ίδια την αποδοχή του από τον κόσμο σε διαφορετικές περιοχές.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr