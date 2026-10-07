Η Άντζυ Σαμίου μιλά για τη νέα της ζωή και την απομάκρυνση από το τραγούδι

Η Άντζυ Σαμίου μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» για την απόφασή της να απομακρυνθεί από τον χώρο του τραγουδιού. Η γνωστή τραγουδίστρια ανέφερε πως επέλεξε να ακολουθήσει μια πιο ήρεμη ζωή, αφήνοντας πίσω της τη δημοσιότητα. Στόχος της είναι να επικεντρωθεί περισσότερο στον εαυτό της και στην προσωπική της ισορροπία.

Η ηλικία και οι δηλώσεις της

Στην κάμερα της εκπομπής, η Άντζυ Σαμίου πρόσθεσε ότι λέει φυσικά την ηλικία της, δηλώνοντας πως είναι 66 ετών. Αναφορικά με την επιλογή της να απομακρυνθεί από τον κόσμο του τραγουδιού, τόνισε χαρακτηριστικά: «Απέρριψα τον κόσμο του τραγουδιού και προτίμησα να γυρίσω στην ησυχία μου. Να βρω εμένα και να είμαι καλά με εμένα».

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr