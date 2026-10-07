Ηλίας Ψινάκης: Η γνωριμία με τον 17χρονο Σάκη Ρουβά, η συγκατοίκηση με τον Βλάσση Μπονάτσο και ο διάλογος με τον Ανδρέα Παπανδρέου

Ο Ηλίας Ψινάκης παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση στις Rainbow Mermaids, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της προσωπικής και επαγγελματικής του πορείας. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη γνωριμία του με τον Σάκη Ρουβά όταν εκείνος ήταν μόλις 17 ετών, τη στιγμή που η Αλίκη Βουγιουκλάκη του αποκάλυψε ότι έπασχε από καρκίνο, αλλά και σε ένα τετ α τετ που είχε με τον Ανδρέα Παπανδρέου μετά τον σάλο που είχε προκαλέσει ψευδές δημοσίευμα περί γάμου του με τον Σάκη Ρουβά. Επίσης, μίλησε για τη συγκατοίκηση με τον Βλάσση Μπονάτσο και τη σημερινή του σχέση με τον Σάκη Ρουβά.

Η γνωριμία και η σχέση με τον Σάκη Ρουβά

Ο Ηλίας Ψινάκης θυμήθηκε τη γνωριμία του με τον Σάκη Ρουβά, η οποία έλαβε χώρα στην Κέρκυρα, όταν ο τραγουδιστής ήταν μόλις 17 ετών. Όπως αποκάλυψε, στη συνέχεια τον κάλεσε να έρθει στην Αθήνα και από τα πρώτα πρόσωπα στα οποία τον σύστησε ήταν η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας.

Αναφορικά με τη σημερινή τους σχέση, ο Ηλίας Ψινάκης αποκάλυψε ότι οι δυο τους δεν έχουν πλέον επαφές. Εξήγησε πως πρόκειται για επιλογή του τραγουδιστή, την οποία σέβεται, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν θα συνεργαζόταν ξανά μαζί του, θεωρώντας πως ό,τι είχαν να κάνουν επαγγελματικά το έχουν ήδη κάνει.

Ο Ηλίας Ψινάκης αναφέρθηκε και στο τέλος της συνεργασίας τους, λέγοντας πως ο Σάκης Ρουβάς ουσιαστικά τον «απέλυσε» σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως υποστήριξε, είχε ήδη προετοιμάσει σημαντικές επαφές και ευκαιρίες για εκείνον στην Αμερική.

Το ψευδές δημοσίευμα και ο Ανδρέας Παπανδρέου

Ο Ηλίας Ψινάκης θυμήθηκε ένα περιστατικό από την εποχή που βρισκόταν μαζί με τον Σάκη Ρουβά σε σκάφος με προορισμό τις Σπέτσες. Τότε, δέχτηκε τηλεφώνημα από τη Ζωή Λάσκαρη, η οποία τον ρώτησε αν είχε διαβάσει το περιοδικό «Λοιπόν».

Στο δημοσίευμα αναφερόταν ότι εκείνος και ο Σάκης Ρουβάς είχαν παντρευτεί, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση. Ο Ηλίας Ψινάκης αποκάλυψε πως, μόλις πληροφορήθηκε τι είχε γραφτεί, σκέφτηκε ακόμη και να φύγει από την Ελλάδα, ενώ ο Σάκης Ρουβάς ήταν ψύχραιμος.

Ο Ηλίας Ψινάκης αναφέρθηκε και σε μια συνάντηση που είχε με τον Ανδρέα Παπανδρέου στη «Μεγάλη Βρεταννία», σε εκδήλωση στην οποία τους είχε καλέσει η Μελίνα Μερκούρη με αφορμή τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Ο τότε πρωθυπουργός τού ζήτησε να του φέρει από το μπαρ ένα διπλό ουίσκι και, όταν του το παρέδωσε, του είπε: «Να σας δώσω ένα tip; Θέλω να έχετε υπόψη σας ότι ένα σκάνδαλο καλύπτεται μόνο με ένα μεγαλύτερο».

Ο Ηλίας Ψινάκης αποκάλυψε πως η συγκεκριμένη φράση τον επηρέασε έντονα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εκεί μου ξεκλείδωσε ο εγκέφαλος τελείως».

Η συγκατοίκηση με τον Βλάσση Μπονάτσο

Παράλληλα, ο Ηλίας Ψινάκης αναφέρθηκε και στη συγκατοίκησή του με τον Βλάσση Μπονάτσο. Από αυτή τη συγκατοίκηση, όπως αποκάλυψε, προέκυψε η ιδέα για τη σειρά «Οι Απαράδεκτοι».

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr