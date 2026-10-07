Ο γνωστός ηθοποιός Φάνης Μουρατίδης μίλησε για πτυχές της καθημερινότητάς του με την οικογένειά του, αποκαλύπτοντας το μεγαλύτερο ελάττωμα που θεωρεί ότι τον χαρακτηρίζει. Όπως εξήγησε ο ίδιος, πρόκειται για την αφηρημάδα του, η οποία τον οδηγεί συχνά σε απρόοπτα και ξεκαρδιστικά περιστατικά. Μάλιστα, διηγήθηκε ένα χαρακτηριστικό γεγονός που συνέβη όταν πήγε να συνοδεύσει τα παιδιά του στο σχολείο, καταφέρνοντας να ξεχάσει τα ίδια.

Η αφηρημάδα ως κυρίαρχο ελάττωμα

Ο Φάνης Μουρατίδης, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», παραδέχτηκε ανοιχτά ότι έχει πολλά ελαττώματα, με το μεγαλύτερο από αυτά να είναι η αφηρημάδα του. Περιέγραψε την καθημερινή του μάχη με αυτή την ιδιότητα, αναφέροντας πως συχνά αναγκάζεται να επιστρέφει στο σπίτι πολλές φορές, έχοντας ξεχάσει βασικά αντικείμενα.

«Το βασικό μου είναι ότι θα γυρίσω τρεις φορές πίσω», δήλωσε χαρακτηριστικά. Εξήγησε ότι μπορεί να έχει ξεχάσει το κινητό του τηλέφωνο, στη συνέχεια να έχει πάρει το κινητό αλλά να έχει αφήσει τα ακουστικά, και τέλος να έχει πάρει και τα δύο, αλλά να του έχουν μείνει τα κλειδιά. Αυτή η συνήθεια τον αναγκάζει να χτυπάει ξανά τα κουδούνια για να του ανοίξουν.

Οι αντιδράσεις της οικογένειας

Η οικογένειά του, όπως ο ίδιος ανέφερε, έχει συνηθίσει πλέον αυτή την κατάσταση και γνωρίζει την τάση του να ξεχνάει πράγματα. «Κάπου ξέρουν όλοι ας πούμε ότι έφυγα και περιμένουν ότι σε πέντε λεπτά θα γυρίσει», τόνισε, προσθέτοντας με χιούμορ «Πάλι καλά που θυμάμαι και έρχομαι».

Αυτή η διαρκής αφηρημάδα έχει δημιουργήσει μια αναγνωρίσιμη ρουτίνα στο σπίτι του, με τα μέλη της οικογένειας να είναι προετοιμασμένα για τις συχνές επιστροφές του. Η κατάσταση αυτή, αν και μπορεί να προκαλεί μικρές καθυστερήσεις, αποτελεί πλέον μέρος της καθημερινότητάς τους, καθώς γνωρίζουν την ιδιαιτερότητα του ηθοποιού.

Το απίστευτο περιστατικό στο σχολείο

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της αφηρημάδας του, το οποίο ο ίδιος χαρακτήρισε ως «τραύμα που έχω προσφέρει με μεγάλη γενναιοδωρία», αφορά την μεταφορά των παιδιών του στο σχολείο. Ο ηθοποιός διηγήθηκε ένα περιστατικό που άφησε άφωνους τους συνομιλητές του, αλλά και όσους το άκουσαν, λόγω της απίστευτης φύσης του.

«Το ξέρουν όλοι, ότι έχω ξεχάσει τα παιδιά μου και πήγα στο σχολείο χωρίς τα παιδιά μου», δήλωσε ο Φάνης Μουρατίδης. Πρόσθεσε ότι πήγε στο σχολείο έχοντας μαζί του μόνο τις τσάντες των παιδιών, συνειδητοποιώντας την απουσία τους μόνο όταν έφτασε στον προορισμό του. «Αυτό είναι γεγονός. Πήγα με τις τσάντες», υπογράμμισε, περιγράφοντας την έκπληξή του.

Η διαχείριση της γκρίνιας

Εκτός από την αφηρημάδα, ο Φάνης Μουρατίδης αναφέρθηκε και σε μία άλλη πτυχή του χαρακτήρα του, την τάση του να γκρινιάζει. Ωστόσο, εξήγησε ότι έχει βρει έναν τρόπο να διαχειρίζεται αυτή την τάση, ώστε να μην επηρεάζει αρνητικά το οικογενειακό του περιβάλλον και να διατηρεί την αρμονία στο σπίτι.

«Δεν γκρινιάζω στη σύζυγό μου», είπε, εξηγώντας πως είναι τόσο γκρινιάρης με όλα τα υπόλοιπα, που δεν προλαβαίνει να γκρινιάξει μέσα στο σπίτι. «Έχω αρχίσει να γκρινιάζω παντού, ώστε να έχω εκτονωθεί στη γκρίνια μου και να αφήνω το σπίτι εκτός γκρίνιας», τόνισε, περιγράφοντας τη στρατηγική του για τη διατήρηση της ηρεμίας στο σπίτι και την αποφυγή εντάσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki