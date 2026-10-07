Η Άννα Βίσση απάντησε με αιχμηρό τόνο στον Νίκο Καρβέλα, έπειτα από τη δημόσια τοποθέτησή του σχετικά με τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ. Η τραγουδίστρια αντικρούει τις δηλώσεις του πολυετούς συνεργάτη της, κάνοντας λόγο για «υποκρισία και λαϊκισμό» και προχωρώντας σε σοβαρές καταγγελίες. Μεταξύ άλλων, ισχυρίζεται ότι ο συνθέτης απαίτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ λίγες ημέρες πριν από τη συναυλία και την απείλησε με προσωπική και καλλιτεχνική καταστροφή.

Οι καταγγελίες της Άννας Βίσση

Στην ανακοίνωσή της, η Άννα Βίσση περιγράφει τη βαθιά προσωπική της απογοήτευση για έναν άνθρωπο που επί δεκαετίες θεωρούσε φίλο, συνεργάτη και μέλος της οικογένειάς της. Χαρακτηρίζει το δελτίο τύπου του Νίκου Καρβέλα ως «τεσσάρων σελίδων, γεμάτο υποκρισία και λαϊκισμό», προσθέτοντας ότι η «γνωστή κατά τα άλλα ευγλωττία του Νίκου» αυτή τη φορά δεν την πείθει.

«Εσύ μιλάς για συντριβή. Εγώ μιλάω για ντροπή», αναφέρει η τραγουδίστρια, υπογραμμίζοντας ότι δεν ανέχεται πλέον να εκβιάζεται συναισθηματικά και να χειραγωγείται. Η κόντρα ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες έχει πλέον εξελιχθεί σε ανοιχτή δημόσια σύγκρουση, με τις δύο πλευρές να δίνουν διαφορετικές εκδοχές για τα γεγονότα που προηγήθηκαν της μεγάλης συναυλίας στο ΟΑΚΑ. Ο Νίκος Καρβέλας, με μακροσκελή ανακοίνωσή του, είχε υποστηρίξει ότι διαφώνησε με την κατεύθυνση της καλλιτεχνικής της πορείας, εξέφρασε τη «συντριβή» του και ανέφερε ότι δεν έλαβε τη συμφωνημένη αμοιβή του και ότι αποκλείστηκε από τη συναυλία.

Η απαίτηση του 1,5 εκατ. ευρώ και οι απειλές

Η Άννα Βίσση αποκαλύπτει ότι τρία εικοσιτετράωρα πριν από τη συναυλία, πληροφορήθηκε έκπληκτη πως ο Νίκος Καρβέλας αιφνιδιαστικά και παράλογα απαίτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Σύμφωνα με την ίδια, ο συνθέτης απείλησε ότι αν δεν λάμβανε το ποσό αυτό εντός 24 ωρών, θα χρησιμοποιούσε κάθε μέσο για να απαγορεύσει τη διεξαγωγή της συναυλίας.

Την επόμενη μέρα, όταν ο Νίκος Καρβέλας συνειδητοποίησε ότι δεν είχε τη δυνατότητα να εμποδίσει τη συναυλία, τα βέλη του στράφηκαν προς το πρόσωπο της τραγουδίστριας. Διατύπωσε ευθείες απειλές μέσω της αδελφής της, Νίκης, και ενώπιον μαρτύρων, ότι θα τη διέσυρε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και θα την κατέστρεφε προσωπικά και καλλιτεχνικά, ώστε «να μην τολμώ να βγω από το σπίτι μου», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Η στάση του Καρβέλα πριν τη συναυλία

Η τραγουδίστρια υποστηρίζει ότι πριν από τη συναυλία, ο Νίκος Καρβέλας άφηνε όλους, και κυρίως την ίδια, να πιστεύουν πως ήταν περήφανος για αυτό που θα παρουσίαζε. Ο ίδιος θεωρούσε τη συναυλία ως φυσική της εξέλιξη μετά από τις εμφανίσεις της στο Ηρώδειο και το Καλλιμάρμαρο. Ήταν δε πλήρως ενήμερος και σύμφωνος για το όραμα του ΟΑΚΑ, το οποίο σήμερα υποτιμητικά αποκαλεί «φαραωνικό υπερθέαμα».

Επιπλέον, η Άννα Βίσση δηλώνει ότι ο Νίκος Καρβέλας ποτέ δεν εξέφρασε σε εκείνη κάποια ένσταση ούτε για την παραγωγή και τον τρόπο παρουσίασης του έργου του, αλλά ούτε και για τις τιμές των εισιτηρίων, όπως υποκριτικά αναφέρεται στη δήλωσή του. Δεν είχε άλλωστε άποψη ούτε τα προηγούμενα χρόνια για τις τιμές των εισιτηρίων στις εκάστοτε συναυλίες της, ούτε και για τις τιμές στα νυχτερινά κέντρα όπου εμφανιζόταν.

Οικονομικές σχέσεις και παλαιότερες αμοιβές

Η Άννα Βίσση αναφέρει ότι ο Νίκος Καρβέλας λάμβανε κατά περίπτωση αμοιβή επί των κερδών της, πέραν των πνευματικών δικαιωμάτων του, ως αναγνώριση της καλλιτεχνικής τους συνεργασίας. Αυτό συνέβαινε παρότι, όπως τονίζει, εδώ και πολλά χρόνια δεν συμμετείχε στην προετοιμασία αυτών των εμφανίσεων.

Σχετικά με την οικονομική του κατάσταση, η τραγουδίστρια δηλώνει ότι τους τελευταίους έξι μήνες, ενώ ο Νίκος Καρβέλας είχε οικονομική ανάγκη, εκείνη έτρεξε να τον εξυπηρετήσει, όπως έκανε άλλωστε «μια ζωή». Το ποσό που αποδεδειγμένα έχει λάβει από την Άννα Βίσση ξεπερνάει τις 500.000 ευρώ. Η τραγουδίστρια καταλήγει στην ανακοίνωσή της με τη φράση «Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Enikos