Γιώργος Μαζωνάκης: Το ράσο που άφησε ο πνευματικός του στον τάφο του

Μια προσωπική πλευρά του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη ήρθε ξανά στην επιφάνεια μέσα από την επίσκεψη του πνευματικού του στον τάφο του. Είκοσι επτά ημέρες μετά τον θάνατό του, ο ιερέας άφησε ένα μαύρο ράσο στην τελευταία του κατοικία, εκπληρώνοντας μια επιθυμία του καλλιτέχνη. Η κίνηση αυτή, που έγινε μακριά από τις κάμερες, αποκάλυψε παράλληλα και μια άλλη άγνωστη επιθυμία του τραγουδιστή.

Ο πνευματικός στο Γ' Νεκροταφείο

Το ράσο του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκεται πλέον στον τάφο του, στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών. Αυτό το προσωπικό αντικείμενο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του OPEN, ήταν κάτι που ο ίδιος ο τραγουδιστής ήθελε να έχει μαζί του στην τελευταία του κατοικία. Ο πνευματικός του επισκέφθηκε τον τάφο 27 ημέρες μετά τον θάνατό του για να πραγματοποιήσει αυτή την επιθυμία.

Ο ιερέας, ο οποίος είχε υπάρξει πνευματικός του Γιώργου Μαζωνάκη, μετέφερε στον τάφο το μαύρο ράσο. Η πράξη αυτή συνδέεται άμεσα με τη σχέση του τραγουδιστή με την Εκκλησία και πραγματοποιήθηκε διακριτικά, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η σημασία του ράσου

Το μαύρο ράσο που άφησε ο πνευματικός στον τάφο του Γιώργου Μαζωνάκη δεν ήταν ένα τυχαίο αντικείμενο. Ο τραγουδιστής το φορούσε όταν υπηρετούσε ως νεοκόρος και ιεροψάλτης σε ιερούς ναούς. Η σχέση του με την Εκκλησία δεν περιοριζόταν μόνο στην προσωπική του πίστη, αλλά περιλάμβανε και ενεργή συμμετοχή στα εκκλησιαστικά δρώμενα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του OPEN, ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ζητήσει ρητά το ράσο αυτό να βρίσκεται μαζί του όταν θα ερχόταν η ώρα της τελευταίας του κατοικίας. Ο πνευματικός του γνώριζε αυτή την επιθυμία και φρόντισε να την εκπληρώσει, αφήνοντας το ράσο πάνω στον τάφο του.

Η άγνωστη επιθυμία του τραγουδιστή

Μέσα από τη συζήτηση με το OPEN, ο ιερέας αποκάλυψε και μια άλλη, άγνωστη μέχρι πρότινος, επιθυμία του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο τραγουδιστής φέρεται να είχε εκφράσει την πρόθεση να ακολουθήσει κάποια στιγμή έναν διαφορετικό δρόμο στη ζωή του. Συγκεκριμένα, είχε συζητήσει με τον πνευματικό του την επιθυμία του να γίνει μοναχός.

Αυτή η αποκάλυψη προσθέτει ένα νέο στοιχείο στην κατανόηση της προσωπικότητας του Γιώργου Μαζωνάκη. Η επιθυμία του να αφιερωθεί στον μοναχισμό δείχνει μια βαθύτερη πνευματική αναζήτηση που παρέμενε μακριά από την εικόνα του ως καλλιτέχνη της σκηνής.

Μια άλλη πτυχή της ζωής του

Η αποκάλυψη αυτή φωτίζει μια ακόμη άγνωστη πτυχή στη σχέση του τραγουδιστή με την πίστη. Η προσωπική πλευρά της ζωής του, που παρέμενε μακριά από τη σκηνική του παρουσία, περιλάμβανε μια βαθιά σύνδεση με την Εκκλησία και πνευματικές ανησυχίες. Η επιθυμία του να γίνει μοναχός και η υπηρεσία του ως νεοκόρος και ιεροψάλτης, υπογραμμίζουν αυτή την πτυχή.

Η κίνηση του πνευματικού να αφήσει το ράσο στον τάφο του Γιώργου Μαζωνάκη, εκτός από την εκπλήρωση μιας επιθυμίας, αναδεικνύει και το μέγεθος της πνευματικής του σχέσης με τον τραγουδιστή. Όλα αυτά συνθέτουν μια εικόνα του καλλιτέχνη που ξεπερνά τα όρια της δημόσιας περσόνας του.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr