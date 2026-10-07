Ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» της Αθηναΐδας Νέγκα, το βράδυ της Τρίτης (6/10). Ο δημοφιλής ηθοποιός παραχώρησε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, αναφερόμενος στην επαγγελματική του πορεία και τις επιλογές του. Ειδικότερα, μίλησε για τη συνεργασία του με τον Γιώργο Κιμούλη, την απόφασή του να απέχει φέτος από την τηλεόραση, καθώς και για προσωπικά ζητήματα που αφορούν τη σχέση του με τις γυναίκες και τη μοναχικότητα.

Η τηλεοπτική αποχή και η συνεργασία με τον Γιώργο Κιμούλη

Ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος, ο οποίος τη φετινή τηλεοπτική σεζόν έχει επιλέξει να απέχει από τα τηλεοπτικά πλατό, δίνοντας έμφαση στο θέατρο, ξεκίνησε τη συνέντευξη με χιούμορ. «Θα το πω δημόσια αυτό. Δεν έχω δει εκπομπή σου ολόκληρη, μόνο αποσπάσματα. Δεν ξέρω πώς πας», είπε στην Αθηναΐδα Νέγκα. Η παρουσιάστρια απάντησε στο ίδιο ύφος, ρωτώντας τον: «Νομίζεις ότι εγώ έχω δει ολόκληρο σήριαλ δικό σου;».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο ηθοποιός αναφέρθηκε εκτενώς στην επαγγελματική του πορεία, θίγοντας μεταξύ άλλων και τη συνεργασία του με τον Γιώργο Κιμούλη. Η απόφασή του να επικεντρωθεί αποκλειστικά στο θέατρο αυτή την περίοδο αποτελεί κεντρικό σημείο των δηλώσεών του, αναδεικνύοντας την προτεραιότητα που δίνει στην εν λόγω καλλιτεχνική έκφραση.

Το ράσο, η φαντασία και οι γυναίκες

Ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος σχολίασε το στυλ του μοιραίου που είχε στον τελευταίο του ρόλο, στον «Άγιο Έρωτα». Αναφερόμενος σε αυτό, τόνισε χαρακτηριστικά: «Καταλαβαίνω ότι το ράσο δημιουργεί φαντασία». Παρομοίως, ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική του προτίμηση, δηλώνοντας πως σε μία γυναίκα του αρέσει να φοράει μία πολύ μακριά φούστα, κάτω από τη γάμπα.

Προχωρώντας σε πιο προσωπικές σκέψεις, ο ηθοποιός μοιράστηκε την άποψη ότι «είναι ψευδαίσθηση όποιος άντρας πει ότι ξέρει πώς να διαχειρίζεται μια γυναίκα». Αυτή τη δήλωση τη συνόδευσε με την επισήμανση ότι ο ίδιος έχει μεγαλώσει μέσα σε πέντε γυναίκες, γεγονός που του έχει δώσει μια ιδιαίτερη οπτική και εμπειρία ως προς το γυναικείο φύλο.

Η αξία του γυναικείου φύλου

Σε άλλο σημείο της κουβέντας, ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος εξέπφρασε την αγάπη και τον σεβασμό του προς τις γυναίκες, χαρακτηρίζοντάς τες ως «το όμορφο στοιχείο της ζωής». Ο ηθοποιός δήλωσε ότι τώρα συνειδητοποιεί πόσο χαριτωμένο είναι το γυναικείο φύλο, προσθέτοντας πως παλαιότερα δεν μπορούσε να το αντιληφθεί με τον ίδιο τρόπο.

Ο γνωστός πρωταγωνιστής υπογράμμισε επίσης μια σημαντική παρατήρηση σχετικά με την αξία της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι «έχει μειωθεί η αξία της γυναίκας σήμερα και κάποιες φορές και από τις ίδιες τις γυναίκες, όχι μόνο από τους άντρες». Η παρουσιάστρια, Αθηναΐδα Νέγκα, συμφώνησε με αυτή τη συγκεκριμένη τοποθέτηση του ηθοποιού, επιβεβαιώνοντας την κοινή τους άποψη επί του θέματος.

Προτιμήσεις στις σχέσεις και η μοναχικότητα που γίνεται μοναξιά

Όσον αφορά τις προσωπικές του προτιμήσεις σε μια σχέση, ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος αποκάλυψε στην Αθηναΐδα Νέγκα: «Εμένα μου αρέσουν τα απλά κορίτσια, τα προσγειωμένα». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την προτίμησή του για πιο αυθεντικές και προσγειωμένες προσωπικότητες.

Ο ηθοποιός δεν δίστασε να εκφράσει και τη δυσαρέσκειά του για την τρέχουσα προσωπική του κατάσταση. Εξομολογήθηκε ότι «δεν μου αρέσει που είμαι μόνος μου», ενώ πρόσθεσε με ειλικρίνεια πως «έχει αρχίσει τώρα τελευταία η μοναχικότητα να γίνεται μοναξιά», περιγράφοντας έτσι την εξέλιξη των συναισθημάτων του.

Η απώλεια του φλερτ και οι σύγχρονες προσεγγίσεις

Ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος αναφέρθηκε και στην κατάσταση του φλερτ στη σύγχρονη εποχή, δηλώνοντας ότι «ζούμε σε μία περίοδο που έχει χαθεί το φλερτ». Μοιράστηκε μάλιστα μια προσωπική του εμπειρία από το παρελθόν, αναφέροντας ότι έχει κάνει «καμάκι σε φανάρι», υπογραμμίζοντας την πιο άμεση προσέγγιση που υπήρχε κάποτε.

Ωστόσο, τόνισε ότι πλέον η δική του προσέγγιση έχει αλλάξει σημαντικά. «Πλέον δεν θα φλερτάρω ελεύθερα, θα το επεξεργαστώ πρώτα», εξήγησε, υποδεικνύοντας μια πιο προσεκτική και μελετημένη στάση απέναντι στο φλερτ, σε αντίθεση με την παλαιότερη, πιο αυθόρμητη συμπεριφορά.

Με πληροφορίες από: Reader