Η υπόθεση Καμπούρη και οι κλήσεις σε γνωστούς τραγουδιστές

Η έρευνα για την υπόθεση στην οποία φέρεται να πρωταγωνιστεί ο Φίλιππος Καμπούρης αποκτά νέες διαστάσεις, με νέα ονόματα από τον χώρο της ελληνικής μουσικής σκηνής να μπαίνουν στο μικροσκόπιο των Αρχών. Περισσότεροι από δέκα γνωστοί τραγουδιστές, συμπεριλαμβανομένων προσώπων με έντονη παρουσία στο παραδοσιακό και λαϊκό τραγούδι, αναμένεται να κληθούν στην Οικονομική Αστυνομία για να καταθέσουν ως μάρτυρες. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος ασφάλισης των καλλιτεχνών και η ροή του χρήματος.

Ο ρόλος των καλλιτεχνών στην έρευνα

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έχουν διαγράψει σημαντική πορεία στο παραδοσιακό και λαϊκό τραγούδι, θα κληθούν να καταθέσουν ενώπιον της Οικονομικής Αστυνομίας. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η κλήση τους αφορά την ιδιότητα του μάρτυρα και όχι του κατηγορουμένου, διευκρινίζοντας τη θέση τους στην υπόθεση.

Οι καταθέσεις των γνωστών τραγουδιστών αναμένεται να παρουσιάσουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περαιτέρω εξέλιξη της έρευνας. Μέσω των πληροφοριών που θα παράσχουν, οι αρχές ελπίζουν να ρίξουν περισσότερο φως στον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε το συγκεκριμένο σύστημα ασφάλισης, αποκαλύπτοντας πιθανές πτυχές της υπόθεσης.

Το σύστημα των μη αποδοθέντων εισφορών

Η έρευνα των αρχών επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε το σύστημα ασφάλισης των καλλιτεχνών, το οποίο αποτελεί τον πυρήνα της υπόθεσης. Οι τραγουδιστές φέρεται να εμφανίζονταν κανονικά στα επίσημα στοιχεία ως ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ, δημιουργώντας μια εικόνα συμμόρφωσης με τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

Ωστόσο, παρά την παρακράτηση των ασφαλιστικών εισφορών που φαίνεται να γινόταν, αυτές οι εισφορές δεν αποδίδονταν τελικά στα κρατικά ταμεία. Αυτή η πρακτική, η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο της υπόθεσης, ερευνάται διεξοδικά από την Οικονομική Αστυνομία.

Ο ρόλος του Φίλιππου Καμπούρη και οι συλλήψεις

Ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες της δικογραφίας φέρεται να έχει κεντρικό ρόλο στην υπόθεση, παραμένει υπό κράτηση. Μέχρι στιγμής, δεν έχει δώσει καμία απάντηση στους αστυνομικούς σχετικά με τα ζητήματα που τον αφορούν, διατηρώντας τη σιωπή του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών, Φίλιππος Καμπούρης, φέρεται να είναι αρχηγικό μέλος της μεγάλης απάτης που αποκαλύφθηκε σχετικά με τις εισφορές στον ΕΦΚΑ, μαζί με τη σύζυγό του. Στο πλαίσιο της έρευνας, έχουν ήδη συλληφθεί οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των εμπλεκόμενων εταιρειών.

Ο τρόπος λειτουργίας της απάτης

Από την έρευνα των αρχών προέκυψε ότι η φερόμενη απάτη λειτουργούσε από το 2021, με τη δημιουργία εταιρειών σε ονόματα «αχυρανθρώπων». Αυτές οι εταιρείες στη συνέχεια έκλειναν, χωρίς να καταβάλλονται οι προβλεπόμενες εισφορές στον ΕΦΚΑ, δημιουργώντας ένα κύκλωμα φοροδιαφυγής.

Η πρακτική που φέρεται να ακολουθούσαν περιλάμβανε τη συστηματική δημιουργία εταιρειών, στις οποίες ως διαχειριστές εμφανίζονταν τρίτα πρόσωπα. Τα πρόσωπα αυτά, ωστόσο, στην πραγματικότητα δεν είχαν τον ουσιαστικό έλεγχο των επιχειρήσεων, υποδηλώνοντας ένα οργανωμένο και μεθοδικό σχέδιο για την αποφυγή των υποχρεώσεων.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr