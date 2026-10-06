Πιερρακάκης: Μηνύσεις σε 18 influencers για διαφήμιση παράνομου τζόγου

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, αποκάλυψε ότι έχουν κατατεθεί μηνύσεις σε 18 influencers για την προώθηση και διαφήμιση παράνομου τζόγου. Οι σχετικές υποθέσεις βρίσκονται ήδη σε προανακριτική διαδικασία.

Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, όπου ενημέρωσε για την εφαρμογή του νόμου καταπολέμησης του παράνομου τζόγου και την πορεία των ελέγχων.

Ο παράνομος τζόγος αλλάζει μορφή

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι ο παράνομος τζόγος μεταβάλλεται συνεχώς, μετατοπιζόμενος στο διαδίκτυο, στα κινητά τηλέφωνα, στις πλατφόρμες και στα κοινωνικά δίκτυα. Εξήγησε ότι ένας παράνομος ιστότοπος μπορεί να εμφανιστεί, να αλλάξει διεύθυνση και να επανεμφανιστεί πολύ γρήγορα.

Επιπλέον, ένα παράνομο παιχνίδι μπορεί να φτάσει σε ένα τεράστιο κοινό μέσω ενός συνδέσμου (link), ενός βίντεο, ενός influencer ή ενός streamer. Ο υπουργός τόνισε την ανάγκη η απάντηση του κράτους να προλαβαίνει την εξέλιξη της παρανομίας.

«Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα»

Ο υπουργός ήταν κατηγορηματικός ότι το γεγονός πως μια παράνομη δραστηριότητα λαμβάνει χώρα στο διαδίκτυο δεν δημιουργεί καμία «γκρίζα ζώνη». Διευκρίνισε επίσης ότι η έδρα ενός ιστοτόπου εκτός Ελλάδας δεν σημαίνει ανοχή από την πλευρά της πολιτείας.

Επιπλέον, τόνισε ότι η προώθηση μέσω των κοινωνικών δικτύων δεν απαλλάσσει κανέναν από την ευθύνη του. «Οι κανόνες ισχύουν παντού και για όλους», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης.

Το μέγεθος της πρόκλησης

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε στο πώς κρίνεται ένας νόμος, τονίζοντας ότι η αξία του φαίνεται από το αν εφαρμόζεται και αν τελικά αλλάζει την πραγματικότητα. Στην περίπτωση του παράνομου τζόγου, η δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζεται αποτυπώνεται σε συγκεκριμένους αριθμούς, οι οποίοι δείχνουν το μέγεθος της πρόκλησης.

Πρόκειται για ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο εκθέτει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στους κινδύνους του παράνομου τζόγου, με τις νεότερες ηλικίες να αποτελούν συχνά στόχο επιθετικών μορφών διαδικτυακής προώθησης. Παράλληλα, υπάρχει μια παράνομη αγορά τεράστιας οικονομικής κλίμακας, η οποία στερεί έσοδα από το Δημόσιο και λειτουργεί εις βάρος της νόμιμης αγοράς και όσων τηρούν τους κανόνες.

Με πληροφορίες από: efsyn.gr