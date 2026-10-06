Ο Νίκος Καρβέλας για την Άννα Βίσση: «Έχει πάρει μία κατεύθυνση που δε με βρίσκει σύμφωνο»

Ο Νίκος Καρβέλας προχώρησε σε μια ανακοίνωση, αποκαλύπτοντας τη δική του εκδοχή των όσων συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες, μετά τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ. Η ανακοίνωση έρχεται εν μέσω δημόσιας αντιπαράθεσης με την τραγουδίστρια σχετικά με οικονομικές διαφορές με την εταιρεία παραγωγής, οι οποίες, όπως αναφέρει, «κάποιοι πρόλαβαν να διαρρεύσουν».

Ο συνθέτης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η Άννα έχει πάρει μία κατεύθυνση, τόσο σε επίπεδο καλλιτεχνικό όσο και σε επίπεδο δημόσιας παρουσίας, που δεν με βρίσκει σύμφωνο».

Οι διαφωνίες για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Ο Νίκος Καρβέλας αποκάλυψε πως διαφωνούσε εξαρχής με τη διεξαγωγή της συναυλίας στο ΟΑΚΑ. Όπως ανέφερε, πίστευε ότι το κοινό δεν θα απολάμβανε πραγματικά τα τραγούδια τους σε έναν τόσο τεράστιο χώρο. Ειδική αναφορά έκανε στις τιμές των εισιτηρίων, οι οποίες έφταναν μέχρι και τα 400 ευρώ, εκφράζοντας τον σεβασμό του προς όσους στερήθηκαν για να αγοράσουν εισιτήριο.

Ο συνθέτης αντιλαμβάνεται την τέχνη του ως λαϊκή και προσιτή, όπου το κοινό ευχαριστιέται την αμεσότητα και διασκεδάζει μαζί και δίπλα με τους καλλιτέχνες. Δεν μπορεί να δεχτεί ότι όσοι δεν μπορούν να δώσουν πολλά χρήματα θα καταλήξουν να ακούνε τα τραγούδια του από θέσεις με μειωμένη έως καθόλου ορατότητα, σε ένα αχανές γήπεδο. Για τον ίδιο, άλλο είναι να προσφέρεται ένα ωραίο θέαμα και άλλο τα τραγούδια να γίνονται δευτερεύον, συνοδευτικό υλικό για ένα «φαραωνικό υπερθέαμα» εικόνας που το παρακολουθεί κανείς από γιγαντοοθόνες. Τόνισε πως δεν είναι θέμα επιλογής «χώρων».

Το ζήτημα της αμοιβής του δημιουργού

Ο Νίκος Καρβέλας υποστήριξε ότι ήταν η πρώτη φορά, στα χρόνια που βρίσκεται στον χώρο, που παραγωγός τού δήλωσε «τελεσιγραφικά» ότι δεν θα πληρωθεί, επικαλούμενος το υψηλό κόστος της παραγωγής. Ο συνθέτης υπογράμμισε ότι ο δημιουργός ενός καλλιτεχνικού έργου έχει δικαίωμα να αμείβεται και δεν πρέπει να ντρέπεται για αυτό. Έχει, επίσης, χρέος να υπερασπίζεται την ακεραιότητα του έργου και τις συνθήκες παρουσίασής του.

Επιπλέον, ο κ. Καρβέλας ανέφερε ότι ο δημιουργός έχει χρέος και δικαίωμα να επιλέγει το πώς το έργο του πλαισιώνεται αισθητικά, κοινωνικά και ιδεολογικά. Έχει δικαίωμα, όποτε το κρίνει σκόπιμο, να εκφράζει αμφιβολίες και αντιρρήσεις στην περίπτωση που αυτή η πλαισίωση έρχεται σε σύγκρουση με τις καλλιτεχνικές προθέσεις, την προσωπικότητα και την κοινωνική στάση του.

Προσβλητική συμπεριφορά και παρασκήνιο

«Γρήγορα κατάλαβα πως το οικονομικό θέμα ήταν απλώς η πρώτη πράξη μιας γενικότερης προσβλητικής συμπεριφοράς εναντίον μου», δήλωσε ο Νίκος Καρβέλας. Συμπλήρωσε πως πείστηκε από το περιβάλλον του να πάει στη συναυλία, παρά το αρνητικό κλίμα που ήδη υπήρχε με την εταιρεία παραγωγής, για να τιμήσει το κοινό.

Λίγες μόλις ώρες πριν την έναρξη της συναυλίας, έλαβε ενημέρωση από πρόσωπο που μιλούσε για λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής, ότι ο βασικός χρηματοδότης και παράγοντες της εταιρείας παραγωγής δεν επιθυμούσαν να καθίσει δίπλα τους, ούτε ο ίδιος.

Με πληροφορίες από: documentonews.gr