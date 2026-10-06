Σακίρα και Πικέ στο δικαστήριο της Βαρκελώνης για την επιμέλεια των παιδιών

Ενώπιον δικαστηρίου της Βαρκελώνης βρέθηκαν σήμερα, 6 Οκτωβρίου 2026, η διάσημη τραγουδίστρια Σακίρα και ο πρώην σύντροφός της, ο Ισπανός παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Ζεράρ Πικέ. Ο λόγος της παρουσίας τους ήταν η συζήτηση για την αλλαγή των όρων σχετικά με το δικαίωμα επικοινωνίας με τους δύο γιους τους, Μίλαν και Σάσα, όροι που είχαν καθοριστεί μετά τον χωρισμό τους το 2022. Η Σακίρα ζήτησε τη μείωση του αριθμού των ταξιδιών που πραγματοποιούν τα παιδιά μεταξύ Μαϊάμι και Βαρκελώνης, προτείνοντας ο πατέρας τους να μεταβαίνει εκεί για να τους βλέπει.

Το αίτημα της Σακίρα για τα ταξίδια των παιδιών

Η Κολομβιανή σταρ, η οποία αυτήν τη στιγμή βρίσκεται στη Μαδρίτη για μια σειρά συναυλιών, ζήτησε επίσημα να μειωθεί ο αριθμός των μετακινήσεων των παιδιών τους. Τα παιδιά διαμένουν μαζί της στο Μαϊάμι, ενώ ο πατέρας τους, Ζεράρ Πικέ, κατοικεί στη Βαρκελώνη. Σύμφωνα με τους νομικούς της εκπροσώπους, το αίτημα αυτό υποβλήθηκε προκειμένου «να προστατευτεί η συναισθηματική, σωματική και σχολική ευημερία τους».

Η Σακίρα πρότεινε συγκεκριμένα ο Ζεράρ Πικέ να ταξιδεύει στο Μαϊάμι κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά θα μπορούν να «διατηρούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τη ρουτίνα τους», όπως επισήμαναν οι νομικοί της εκπρόσωποι σε σχετικό δελτίο Τύπου. Διευκρινίστηκε επίσης από την ίδια πηγή ότι με αυτό το αίτημα, η τραγουδίστρια «δεν προτίθεται να μειώσει τον χρόνο που τα παιδιά περνούν με τον πατέρα τους».

Η δικαστική διαδικασία στη Βαρκελώνη

Η σημερινή εμφάνιση των δύο πρώην συντρόφων ενώπιον του δικαστηρίου της Βαρκελώνης αφορά την τροποποίηση των υφιστάμενων όρων επικοινωνίας. Οι αρχικοί όροι είχαν συμφωνηθεί και καθοριστεί μετά τον χωρισμό τους, ο οποίος ανακοινώθηκε τον Ιούνιο του 2022. Λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση του χωρισμού, το ζευγάρι είχε καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με την επιμέλεια των παιδιών τους.

Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, η Σακίρα εγκατέλειψε τη Βαρκελώνη, όπου διέμενε με τον Πικέ, και εγκαταστάθηκε μαζί με τους γιους της, Μίλαν και Σάσα, στο Μαϊάμι. Ο Ζεράρ Πικέ, από την πλευρά του, έχει στη διάθεσή του αρκετές ημέρες τον μήνα, καθώς και συγκεκριμένες περιόδους διακοπών, για να περνά χρόνο με τους δύο γιους του, όπως προβλέπει η ισχύουσα συμφωνία.

Το χρονικό της σχέσης και του χωρισμού

Η σχέση της Σακίρα και του Ζεράρ Πικέ έγινε γνωστή στο κοινό το 2011. Κατά τη διάρκεια της κοινής τους ζωής, απέκτησαν δύο παιδιά: τον Μίλαν, ο οποίος γεννήθηκε το 2013, και τον Σάσα, ο οποίος γεννήθηκε το 2015. Μετά από μία δεκαετία κοινής πορείας, το ζευγάρι ανακοίνωσε δημοσίως τον χωρισμό του τον Ιούνιο του 2022, προκαλώντας το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

Ο χωρισμός τους οδήγησε σε διαπραγματεύσεις για την επιμέλεια των παιδιών, οι οποίες κατέληξαν σε συμφωνία λίγους μήνες αργότερα. Η μετακόμιση της Σακίρα και των παιδιών στο Μαϊάμι αποτέλεσε ένα σημαντικό κεφάλαιο στην εξέλιξη της προσωπικής τους ζωής μετά τον χωρισμό, με τον Πικέ να παραμένει στη Βαρκελώνη.

Οι επαγγελματικές δραστηριότητες των δύο πλευρών

Η Σακίρα, ηλικίας 49 ετών, βρίσκεται σε μια εντατική περίοδο επαγγελματικών υποχρεώσεων. Ολοκληρώνει την παγκόσμια περιοδεία της με μια σειρά 13 συναυλιών στη Μαδρίτη, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τη 12η Οκτωβρίου. Η περιοδεία της, με τίτλο “Las mujeres ya no lloran” («Οι γυναίκες πλέον δεν κλαίνε»), ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2025.

Το σύνολο των τραγουδιών αυτής της περιοδείας αναφέρεται στον χωρισμό της από τον Ζεράρ Πικέ και έχει βραβευτεί με Γκράμι. Από την πλευρά του, ο Ζεράρ Πικέ είναι ένας πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής ποδοσφαίρου, έχοντας κατακτήσει τον τίτλο με την εθνική ομάδα της Ισπανίας το 2010. Η επαγγελματική του πορεία στον αθλητισμό τον έχει καταστήσει ευρέως γνωστό.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit