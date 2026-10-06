Ο Νίκος Καρβέλας εξηγεί την απουσία του από τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ

Με μια μακροσκελή ανακοίνωση, ο Νίκος Καρβέλας έδωσε τη δική του εκδοχή για όσα προηγήθηκαν της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους τελικά δεν έδωσε το «παρών». Ο συνθέτης υποστηρίζει ότι πίσω από την απουσία του δεν βρίσκεται μόνο μια οικονομική διαφωνία, αλλά και μια βαθύτερη καλλιτεχνική ρήξη με την Άννα Βίσση και τον τρόπο με τον οποίο, όπως λέει, παρουσιάζεται πλέον η μουσική τους.

Η εκδοχή του συνθέτη για την απουσία

Στην ανακοίνωσή του, ο Νίκος Καρβέλας αναφέρεται στην πολυετή προσωπική και καλλιτεχνική σχέση που τον συνδέει με την Άννα Βίσση. Υποστηρίζει ότι τα 47 από τα 50 τραγούδια που ερμήνευσε η Άννα Βίσση στη συναυλία του ΟΑΚΑ ήταν δικές του δημιουργίες.

Παράλληλα, περιγράφει μια σειρά γεγονότων τα οποία, σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, ξεκίνησαν από τη διαφωνία του για τη συναυλία και κατέληξαν στην απόφασή του να μην παραστεί.

Οι καλλιτεχνικές διαφωνίες και το ΟΑΚΑ

Ο Νίκος Καρβέλας υποστηρίζει ότι είχε εκφράσει τις επιφυλάξεις του σχετικά με την επιλογή του ΟΑΚΑ ως χώρου διεξαγωγής της συναυλίας. Θεωρούσε, όπως αναφέρει, ότι ένας τόσο μεγάλος χώρος δεν θα επέτρεπε στο κοινό να έχει την ίδια άμεση σχέση με τα τραγούδια.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στις τιμές των εισιτηρίων, οι οποίες, όπως σημειώνει ο ίδιος, έφταναν έως τα 400 ευρώ. Η ένστασή του, όπως την παρουσιάζει, δεν αφορούσε απλώς το μέγεθος της συναυλίας.

Ο συνθέτης περιγράφει μια διαφορετική αντίληψη για το πώς πρέπει να παρουσιάζεται η μουσική του. Εκφράζει την αντίθεσή του σε αυτό που χαρακτηρίζει «φαραωνικό υπερθέαμα», όπου τα τραγούδια μπορεί να καταλήγουν, όπως λέει, σε δευτερεύοντα ρόλο.

Η οικονομική πτυχή της διαφωνίας

Στη συνέχεια της ανακοίνωσής του, ο Νίκος Καρβέλας περνά στην οικονομική πλευρά της υπόθεσης. Όπως υποστηρίζει, λίγες ημέρες πριν από τη συναυλία ενημερώθηκε ότι δεν θα λάμβανε αμοιβή από την παραγωγή.

Η αιτιολογία που του δόθηκε, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ήταν ότι το κόστος της συναυλίας ήταν πολύ υψηλό. Ο ίδιος αναφέρει ότι σε προηγούμενες συναυλίες με την Άννα Βίσση, μεταξύ άλλων στο Καλλιμάρμαρο, είχε λάβει συμφωνημένη αμοιβή ανεξάρτητα από τα πνευματικά δικαιώματα που εισπράττει ως συνθέτης και στιχουργός.

«Πρώτη φορά σε όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στον χώρο, ακούω παραγωγό να δηλώνει τελεσιγραφικά στον δημιουργό ότι δεν θα πληρωθεί επειδή το κόστος του παραγωγού είναι μεγάλο», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του.

Το περιστατικό με τις θέσεις των προσκεκλημένων

Σύμφωνα με την αφήγηση του Νίκου Καρβέλα, η αντιπαράθεση δεν περιορίστηκε στην αμοιβή. Ο συνθέτης υποστηρίζει ότι, λίγες ώρες πριν από την έναρξη της συναυλίας, ενημερώθηκε πως ο ίδιος, οι οικείοι και οι προσκεκλημένοι του δεν θα μπορούσαν να καθίσουν στις αρχικές τους θέσεις.

Όπως αναφέρει, τα αρχικά εισιτήρια είχαν ακυρωθεί και αντικατασταθεί με άλλα, τα οποία βρίσκονταν σε πιο απομακρυσμένες και υποδεέστερες θέσεις. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ρώτησε εάν θα του απαγορευόταν να καθίσει στις αρχικές θέσεις και ότι έλαβε καταφατική απάντηση.

Παράλληλα, όπως υποστηρίζει, του μεταφέρθηκε ότι σε αυτή την περίπτωση θα σταματούσε.

Με πληροφορίες από: Gazzetta