Η Νάταλι Πόρτμαν παρακάλεσε για τον ρόλο της σε ταινία του 2003 – αλλά υπήρχε σοβαρός λόγος

Η Νάταλι Πόρτμαν βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο συζητήσεων, καθώς αποκαλύφθηκε ότι πέρασε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο στη ζωή της όταν ήταν ακόμη σε τρυφερή ηλικία. Τότε, σε ηλικία μόλις 11 ετών, επιλέχθηκε να πρωταγωνιστήσει στο θρίλερ «Léon: The Professional». Ο ρόλος αυτός, αν και σηματοδότησε ένα πολύ δυνατό κινηματογραφικό ντεμπούτο για την ίδια, χαρακτηρίστηκε ως αμφιλεγόμενος.

Ο αμφιλεγόμενος ρόλος της στην ταινία

Η συμμετοχή της Νάταλι Πόρτμαν στην ταινία «Léon: The Professional» αποτέλεσε ένα σημαντικό κεφάλαιο στην καριέρα της, αλλά και πηγή συζητήσεων. Η ηθοποιός υποδύθηκε μια 12χρονη ηρωίδα, η οποία διατηρούσε μια έντονη και ιδιαίτερα στενή σχέση με τον Λεόν, έναν χαρακτήρα κατά πολύ μεγαλύτερό της σε ηλικία.

Αυτή η απεικόνιση της σχέσης των δύο χαρακτήρων προσέδωσε στον ρόλο της Νάταλι Πόρτμαν έναν έντονα αμφιλεγόμενο χαρακτήρα. Η φύση της σύνδεσης μεταξύ της ανήλικης ηρωίδας και του ενήλικα Λεόν προκάλεσε σχόλια και συζητήσεις, καθιστώντας τον συγκεκριμένο ρόλο ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σημεία στην πρώιμη πορεία της ηθοποιού στον κινηματογράφο.

Η σχέση του σκηνοθέτη και οι παραλληλισμοί

Ο αμφιλεγόμενος χαρακτήρας της επιλογής της Νάταλι Πόρτμαν για τον ρόλο της 12χρονης ηρωίδας στην ταινία «Léon: The Professional» ενισχύθηκε περαιτέρω από προσωπικά στοιχεία που αφορούσαν τον σκηνοθέτη της ταινίας, Λικ Μπεσόν. Συγκεκριμένα, εκείνη την περίοδο, ο Λικ Μπεσόν διατηρούσε σχέση με τη Μαϊγουέν Λε Μπεσκό.

Η σχέση του σκηνοθέτη με τη Μαϊγουέν Λε Μπεσκό είχε ξεκινήσει όταν εκείνη ήταν μόλις 15 ετών, ενώ ο ίδιος ήταν 31 ετών. Αυτή η χρονική συγκυρία και η διαφορά ηλικίας στην προσωπική ζωή του σκηνοθέτη, σε συνδυασμό με την πλοκή της ταινίας, προσέδωσαν επιπλέον διαστάσεις στον αμφιλεγόμενο χαρακτήρα του ρόλου της Νάταλι Πόρτμαν, δημιουργώντας παραλληλισμούς και εντείνοντας τις συζητήσεις γύρω από την ταινία και τις επιλογές της παραγωγής.

Η δύσκολη περίοδος της ηθοποιού

Πέρα από τις καλλιτεχνικές και ηθικές διαστάσεις του ρόλου, οι πηγές αναφέρουν ότι η Νάταλι Πόρτμαν βίωνε μια ιδιαίτερα δύσκολη φάση στη ζωή της κατά την περίοδο που ανέλαβε τον ρόλο στο «Léon: The Professional». Αυτή η προσωπική συνθήκη της ηθοποιού, ενώ βρισκόταν ακόμη στην τρυφερή ηλικία των 11 ετών, προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο κατανόησης γύρω από τις εμπειρίες της εκείνη την εποχή.

Η περίοδος αυτή, που συνέπεσε με το ξεκίνημα της καριέρας της στον κινηματογράφο, σηματοδοτήθηκε από προσωπικές δυσκολίες. Η ανάληψη ενός τόσο απαιτητικού και ταυτόχρονα αμφιλεγόμενου ρόλου σε μια τόσο νεαρή ηλικία, ενώ αντιμετώπιζε προσωπικές προκλήσεις, υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα της εμπειρίας της Νάταλι Πόρτμαν κατά την είσοδό της στον χώρο της υποκριτικής.

Το δυνατό κινηματογραφικό ντεμπούτο και το λογοτεχνικό σκάνδαλο

Παρά τον αμφιλεγόμενο χαρακτήρα του ρόλου της, η εμφάνιση της Νάταλι Πόρτμαν στο «Léon: The Professional» αναγνωρίστηκε ως ένα πολύ δυνατό κινηματογραφικό ντεμπούτο. Η ερμηνεία της, σε ηλικία μόλις 11 ετών όταν επιλέχθηκε για τον ρόλο, άφησε το στίγμα της και έθεσε τις βάσεις για την μετέπειτα επιτυχημένη πορεία της στον χώρο του κινηματογράφου.

Πρόσφατα, η Νάταλι Πόρτμαν βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά λόγω ενός λογοτεχνικού σκανδάλου. Το γεγονός αυτό, αν και διαφορετικής φύσης, δείχνει ότι η ηθοποιός συνεχίζει να απασχολεί την κοινή γνώμη, τόσο για τις καλλιτεχνικές της επιλογές όσο και για θέματα που ανακύπτουν στην προσωπική ή επαγγελματική της ζωή.

Με πληροφορίες από: Reader, Gazzetta